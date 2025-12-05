Edit Profile
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Vastu: ఈ 5 వస్తువులను పొరపాటున బాత్‌రూమ్‌లో పెట్టకండి, లేదంటే తీవ్రమైన నష్టం రావచ్చు!

    వాస్తు ప్రకారం పాటించడం వలన చాలా రకాల లాభాలను పొందవచ్చు. వాస్తు ప్రకారం పాటిస్తే సానుకూల శక్తి ప్రవహించి ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోతుంది. అలాగే వాస్తు ప్రకారం పాటించినట్లయితే ఏ ఇబ్బంది రాదు. బాత్రూం కి సంబంధించి కూడా కొన్ని వాస్తు నియమాలని పాటించాలి. ఇంట్లో ఈ నియమాలని పాటించినట్లయితే చాలా సమస్యలు రావు.

    Published on: Dec 05, 2025 10:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    చాలామంది వాస్తు ప్రకారం పాటిస్తూ ఉంటారు. వాస్తు ప్రకారం పాటించడం వలన చాలా రకాల లాభాలను పొందవచ్చు. వాస్తు ప్రకారం పాటిస్తే సానుకూల శక్తి ప్రవహించి ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోతుంది. అలాగే వాస్తు ప్రకారం పాటించినట్లయితే ఏ ఇబ్బంది రాదు. బాత్రూం కి సంబంధించి కూడా కొన్ని వాస్తు నియమాలని పాటించాలి.

    ఈ 5 వస్తువులను పొరపాటున బాత్‌రూమ్‌లో పెట్టకండి
    ఈ 5 వస్తువులను పొరపాటున బాత్‌రూమ్‌లో పెట్టకండి

    ఇంట్లో ఈ నియమాలని పాటించినట్లయితే చాలా సమస్యలు రావు. బాత్రూంలో చాలా మంది కొన్ని పొరపాట్లు చేస్తూ ఉంటారు. ఇది ప్రతికూల శక్తిని తీసుకొచ్చి సానుకూల శక్తిని దూరం చేస్తుంది. మరి బాత్రూంలో వేటిని ఉంచకూడదు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    బాత్రూంలో పొరపాటున కూడా వీటిని పెట్టకండి.. ఇవి ప్రతికూల శక్తిని తీసుకొస్తాయి

    బాత్రూంలో పొరపాటున కూడా వీటిని పెట్టకూడదు. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో పాటు మరికొన్ని అశుభ ఫలితాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. మరి బాత్రూంలో ఎలాంటి పొరపాట్లు చేయకూడదో ఇప్పుడే తెలుసుకుందాం.

    1.క్యాక్టస్ మొక్క

    బాత్రూంలో పొరపాటున కూడా క్యాక్టస్ మొక్క పెట్టకండి. ముళ్ళ మొక్కలను బాత్రూంలో పెట్టడం వలన ప్రతికూల శక్తి ఏర్పడుతుంది, సానుకూల శక్తి తొలగిపోతుంది. భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు జరిగే అవకాశం ఉంది. అలాగే పిల్లలు చదువు విషయంలో కూడా అంతరాయం కలుగుతుంది. ఇంట్లో వాతావరణం ఉద్రిక్తంగా మారే అవకాశం ఉంది. కేవలం బాత్రూంలోనే కాదు, ముళ్ళ మొక్కలను ఇంట్లో ఎక్కడా పెట్టకండి. వీటి వలన నష్టాలు, ప్రతికూల శక్తితో బాధపడాల్సి ఉంటుంది.

    2.పగిలిపోయిన గాజు సామాన్లు

    పగిలిపోయిన, విరిగిపోయిన గాజు సామాన్లను బాత్రూంలో పెట్టడం మంచిది కాదు. దీని వలన చాలా నష్టం కలుగుతుంది. వాస్తు దోషాలతో బాధపడాల్సి ఉంటుంది. ఆనందం, శ్రేయస్సు కూడా దెబ్బతింటాయి.

    3.చనిపోయిన పూర్వికుల ఫోటోలు

    చాలా మంది బాత్రూం అటకలపై ఖాళీగా ఉందని చనిపోయిన పూర్వికుల ఫోటోలను పెడుతూ ఉంటారు. బాత్రూం గోడలకు, బాత్రూం అటకపై కానీ చనిపోయిన పూర్వికుల ఫోటోలను పెట్టకూడదు. అస్వస్థత, అప్పులు, మానసిక ఒత్తిడి వంటివి కలుగుతాయి. అలాగే బాత్రూంలో ఫోటోలకు వేసిన పాత దండలు, విరిగిపోయిన ధూపం స్టాండ్లు, చిన్న విగ్రహాలు వంటివి పెట్టకూడదు. ఇలా చేయడం వలన అనేక రకాల సమస్యలు వస్తాయి. ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి ఉండదు. ఆర్థిక సమస్యలు ఎదురవుతాయి.

    4.బాత్రూం రంగులు

    బాత్రూంలో ఉండే గోడలకు నలుపు, ముదురు నీలం రంగులు వేయించకూడదు. గోడలకు లైట్ కలర్స్ వేయించుకుంటే మంచిది. ఈ ముదురు రంగులు ప్రతికూలతను పెంచుతాయి. సానుకూల వాతావరణం తగ్గుతుంది. అనారోగ్య సమస్యలు కూడా వస్తాయి. బాత్రూం గోడలు లేత నీలం, పచ్చ, క్రీమ్ కలర్ ఉంటే సమస్యలు రావు. పాజిటివ్ ఎనర్జీ వ్యాపిస్తుంది.

    5.మురికి బట్టలు

    మురికి బట్టలు, చెప్పులు వంటి వాటిని బాత్రూంలో ఉంచకూడదు. అవసరమైనప్పుడు ఉంచి ఆ తర్వాత తొలగించాలి. మాసిపోయిన బట్టలు బాత్రూంలో పెట్టడం వలన దుర్వాసన వస్తుంది, వ్యతిరేక శక్తి కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. ఎప్పటికప్పుడు బాత్రూంని శుభ్రంగా ఉంచాలి. ప్రతిరోజూ బాత్రూంలో కొంచెం ఉప్పు వేసి తుడిస్తే ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోయి సానుకూల శక్తి వ్యాపిస్తుంది. ఎల్లప్పుడూ బాత్రూం తలుపుని కూడా మూసి ఉంచాలి.

