    Mercury Transit : బుధుడితో ఏ 4 రాశుల వారు డబుల్ జాక్‌పాట్ కొడతారో మీకు తెలుసా?

    Mercury Transit : జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారం చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. గ్రహాల సంచారంలో జరిగే ప్రతి మార్పు అన్ని రాశుల వారి జీవితాలపై ప్రభావం చూపుతుంది.

    Published on: May 04, 2026 2:12 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    మే 15న వృషభ రాశిలోకి బుధుడు ప్రవేశిస్తాడు. బుధ, శుక్ర గ్రహాలను ఒకదానికొకటి స్నేహపూర్వక గ్రహాలుగా పరిగణిస్తారు. బుధుడు వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు, అది సూర్యునితో 'బుదాదిత్య రాజయోగం' ఏర్పరుస్తుంది. ఈ యోగం కొన్ని రాశుల వారి జీవితాలలో అదృష్టాన్ని, పురోగతికి అవకాశాలను తెస్తుంది. ఆ రాశులు ఏంటో చూద్దాం..

    ఆస్ట్రాలజీ

    వృషభ రాశి

    ఈ బుధ సంచారం వల్ల వృషభ రాశి వారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఈ కాలంలో వారి ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. వివిధ మార్గాల ద్వారా మంచి ఆదాయాన్ని సంపాదించగలుగుతారు. కుటుంబ జీవితంలో శాంతి నెలకొంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సమస్యలు ఇకపై అంతమవుతాయి. సమాజంలో వారి గౌరవం, కీర్తి పెరుగుతుంది. ఒంటరిగా పనిచేయడం కంటే బృందంతో కలిసి పనిచేయడం వల్ల మీరు ఎంతో ప్రయోజనం పొందవచ్చు. ఈ కాలంలో చేసే కొత్త పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను అందిస్తాయి. కార్యాలయంలో పదోన్నతులు, జీతాల పెంపు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

    కుంభ రాశి

    ఈ కాలం కుంభ రాశి వారికి సంతోషకరంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో వారు వివిధ వ్యాపార ఒప్పందాల ద్వారా చాలా సంపాదిస్తారు. తమ వ్యాపారాన్ని కొత్త ప్రదేశాలకు విస్తరించే అవకాశాలను పొందవచ్చు. ఈ సమయంలో వారి ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. తమ ఆలోచనలను సమర్థవంతంగా ప్రదర్శించగలుగుతారు. నిరుద్యోగులకు కొత్త ఉద్యోగావకాశాలు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు పదోన్నతులు పొందవచ్చు. గత ఆరోగ్య సమస్యలు ఇకపై తొలగిపోతాయి.

    వృశ్చిక రాశి

    ఈ గ్రహ మార్పు వల్ల వృశ్చిక రాశి వారు సానుకూల ఫలితాలను పొందగలరు. ఈ గ్రహ మార్పు కారణంగా వారి ప్రయత్నాలన్నీ విజయవంతమవుతాయి. ఇప్పుడు వారి ఆర్థిక పరిస్థితి అనేక రెట్లు పెరుగుతుంది. కార్యాలయంలోని మార్పులు వారికి గొప్ప ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఇది పనిచేసే వారికి అనేక సానుకూల ప్రయోజనాలను తెస్తుంది. పనిభారం తగ్గడం వల్ల కార్యాలయంలో ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. వివాహితులకు జీవితం ఆనందం, శాంతితో నిండి ఉంటుంది. వారి వ్యక్తిగత కోరికలు ఇప్పుడు నెరవేరుతాయి. ప్రేమికులకు ఇది అనుకూలమైన సమయం. వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి భారీ లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    సింహరాశి

    ఈ బుధ సంచారం సింహరాశి వారికి గొప్ప ప్రయోజనాలను తీసుకురాబోతోంది. ఇది వారికి చాలా ప్రయోజనకరమైన కాలం. ఈ లక్ష్మీ నారాయణ యోగం కొత్త ఆర్థిక అవకాశాలను సృష్టించడంలో చాలా సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. మీ డబ్బు ఎవరి దగ్గరైనా చిక్కుకుపోయి ఉంటే.. మీరు దానిని ఇప్పుడు తిరిగి పొందవచ్చు. ఈ యోగం కళారంగంలో పనిచేసే వారికి చాలా సానుకూల ఫలితాలను తెస్తుంది. కుటుంబ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. గతంలో ఉన్న సమస్యలు అంతమవుతాయి. ఈ కాలంలో వారి మాటతీరు ఆకర్షణీయంగా మారుతుంది. తెలివిగా మాట్లాడటం ద్వారా వారి అనేక సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

