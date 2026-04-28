OTT Crime: ఓటీటీలోకి నేరుగా క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్- శత్రువులు, కుటుంబ సమస్యల మధ్య నలిగే పోలీస్- ఎక్కడంటే?
Saif Ali Khan Kartavya OTT Streaming: ఓటీటీలోకి నేరుగా కొత్త క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్ మూవీ కర్తవ్య స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేయనుంది.
Saif Ali Khan Kartavya Direct OTT Relesae: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సైఫ్ అలీ ఖాన్ మరోసారి ఓటీటీ తెరపై సంచలనం సృష్టించడానికి సిద్ధమయ్యారు. 'సేక్రేడ్ గేమ్స్', 'తాండవ్' వంటి ఓటీటీ వెబ్ సిరీస్ల తర్వాత సైఫ్ అలీఖాన్ నటిస్తున్న క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ డ్రామా కర్తవ్య మూవీ ట్రైలర్కు సంబంధించిన ఫస్ట్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేశారు. అది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో అలరిస్తోంది.
దేవర విలన్ ఓటీటీ మూవీ
నిజాయితీ గల పోలీస్ ఆఫీసర్ చుట్టూ తిరిగే కథాంశాలు ఎప్పుడూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటాయి. 'కర్తవ్య' కూడా అదే కోవలోకి వస్తుంది. ఇందులో దేవర విలన్ సైఫ్ అలీ ఖాన్ 'పవన్ మాలిక్' అనే శక్తివంతమైన పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో కనిపిస్తున్నారు.
శత్రువులు-కుటుంబ సమస్యలు
విధి నిర్వహణలో ఎదురయ్యే సవాళ్లు, ప్రాణాపాయం కలిగించే శత్రువులు ఒకవైపు.. కుటుంబ సమస్యలు మరోవైపు.. ఇలా పవన్ మాలిక్ ఎదుర్కొనే ఘర్షణను ఈ సినిమాలో అద్భుతంగా చూపించారు. మంగళవారం (ఏప్రిల్ 28) విడుదలైన కర్తవ్య ఫస్ట్ గ్లింప్స్ ఆకట్టుకునేలా ఉంది. అది చూస్తుంటే సైఫ్ ఖాతాలో మరో హిట్ పక్కా అనిపిస్తోంది.
జర్నలిస్ట్ హత్య.. మలుపు తిరిగిన కథ
కర్తవ్య ఓటీటీ సినిమా కథ ప్రధానంగా ఒక క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్గా సాగుతుంది. ఒక ప్రముఖ జర్నలిస్ట్ హత్య కేసును ఛేదించే బాధ్యత పవన్ మాలిక్పై పడుతుంది. ఈ క్రమంలో ఆయనకు రాజకీయ వర్గాల నుంచి, అండర్ వరల్డ్ నుంచి తీవ్ర ఒత్తిడి ఎదురవుతుంది.
నిజాయితీగా ఉంటే
నిజాయితీగా ఉంటే తన కుటుంబానికి ప్రమాదం అని తెలిసినా, తన 'ధర్మాన్ని' నెరవేర్చాడా లేదా అనేదే అసలు కథ. విధి (Duty) వర్సెస్ కర్మ (Action) అనే అంశం చుట్టూ దర్శకుడు పుల్కిత్ ఈ స్క్రిప్ట్ను తీర్చిదిద్దారు.
రెడ్ చిల్లీస్ నిర్మాణంలో భారీ ప్రాజెక్ట్
బాలీవుడ్ బాద్షా షారుఖ్ ఖాన్కు చెందిన 'రెడ్ చిల్లీస్ ఎంటర్టైన్మెంట్' ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించడం విశేషం. సైఫ్ అలీ ఖాన్తో పాటు టాలెంటెడ్ నటి రసిక దుగ్గల్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. 'విక్రమ్ వేద' తర్వాత సైఫ్ అలీ ఖాన్ నటనలో మరో కోణాన్ని ఈ సినిమాలో చూడవచ్చని సినీ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. దర్శకుడు పుల్కిత్ మేకింగ్ స్టైల్, బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ ట్రైలర్లో హైలైట్గా నిలిచాయి.
ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?
కర్తవ్య మూవీ నేరుగా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. అయితే, ఇప్పటివరకు అయితే కర్తవ్య ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ను మేకర్స్ ప్రకటించలేదు. కానీ, మే నెలలోనే కర్తవ్య ఓటీటీలోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ దిగ్గజ సంస్థ నెట్ఫ్లిక్స్లో కర్తవ్య ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. సైఫ్ అలీ ఖాన్కు ఓటీటీలో ఉన్న క్రేజ్ దృష్ట్యా ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్పై మరోసారి సైఫ్ తన మార్క్ చూపించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.