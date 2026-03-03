Edit Profile
    Chandra Grahan 2026 : చంద్రగ్రహణం ముగిసిన తర్వాత ఏం దానం చేస్తే పుణ్యం దక్కుతుంది?

    Lunar Eclipse Today : మార్చి 3 దేశవ్యాప్తంగా చంద్రగ్రహణం కనిపిస్తుంది. సాయంత్రం గ్రహణం ముగుస్తుంది. గ్రంథాల ప్రకారం గ్రహణం ముగిసిన తర్వాత మంచి జరగాలంటే కొన్ని దానాలు చేయాలి.

    Published on: Mar 03, 2026 4:01 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    2026లో చంద్రగ్రహణం మార్చి 3న సంభవిస్తుంది. చంద్రగ్రహణం మధ్యాహ్నం 3:20 గంటలకు ప్రారంభమై సాయంత్రం 6:48 గంటలకు ముగుస్తుంది. మతపరమైన, పౌరాణిక నమ్మకాల ప్రకారం, గ్రహణ కాలం చాలా సున్నితమైన, ప్రభావవంతమైన సమయంగా పరిగణిస్తారు. గ్రహణ సమయంలో వాతావరణ శక్తిలో మార్పు ఉంటుందని, దీని కారణంగా ప్రతికూలత పెరుగుతుందని చెబుతుంటారు.

    చంద్రగ్రహణం తర్వాత ఏం దానం చేయాలి?
    చంద్రగ్రహణం తర్వాత ఏం దానం చేయాలి?

    ముఖ్యంగా చంద్రగ్రహణం తర్వాత స్నానం చేయడం, దానం చేయడం పుణ్యప్రదంగా పరిగణిస్తారు. ఇది మానసిక అశాంతి, ప్రతికూలత, బాధలను తగ్గిస్తుందని, కుటుంబంలో ఆనందం, శాంతిని కొనసాగిస్తుందని నమ్ముతారు. గ్రహణం విడుపు స్నానం సాయంత్రం 6 గంటల 48 నిమిషాల తర్వాత చేయాలి. ఇంటిని కూడా శుభ్రం చేసుకోవాలని శాస్త్రాలు చేయాలి.

    పౌరాణిక నమ్మకాల ప్రకారం, చంద్రగ్రహణం తర్వాత గంగా జలం కలిపిన నీటితో స్నానం చేయడం శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. వీలైతే పవిత్ర నదిలో స్నానం చేయడం ఇంకా మంచిది. స్నానం చేసిన తర్వాత శుభ్రమైన బట్టలు ధరించి దేవుడిని స్మరించాలి. దీని తర్వాత మాత్రమే దానం చేయాలని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ఈ ఆచారం శారీరక, మానసిక శుద్ధిని సూచిస్తుంది.

    • చంద్రుడు తెలుపు రంగు, సున్నితమైన స్వభావానికి సూచికగా చెబుతుంటారు. అందువల్ల చంద్రగ్రహణం తర్వాత తెల్లని వస్తువులను దానం చేయడం చాలా ఫలవంతమైనదిగా అంటారు. బాధలను తగ్గించడానికి బియ్యం దానం చేస్తారు. బియ్యం దానం చేయడం వల్ల మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుందని, కుటుంబ జీవితంలో సామరస్యాన్ని కాపాడుతుందని మత విశ్వాసం.
    • పాలు, పెరుగు, ఇతర తెల్లటి పదార్థాలను పవిత్రంగా పరిగణిస్తారు. గ్రహణం తర్వాత వాటిని దానం చేయడం వల్ల మనసుకు ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ఇంటికి సానుకూలత వస్తుంది. అవసరమైన వారికి పాలు లేదా పాల ఉత్పత్తులను దానం చేయడం చాలా పుణ్యప్రదంగా పరిగణిస్తారు.
    • తెల్లని బట్టలు స్వచ్ఛత, సరళతకు చిహ్నంగా భావిస్తారు. చంద్రగ్రహణం తర్వాత తెల్లని బట్టలు దానం చేయడం వల్ల చంద్రుని ఆశీస్సులు లభిస్తాయని నమ్ముతారు. ఇంకా వెండిని చంద్రునితో సంబంధం కలిగి ఉన్నట్లుగా కూడా భావిస్తారు. మీ స్తోమతను బట్టి వెండి నాణెం లేదా చిన్న వెండి నగలను దానం చేయడం కూడా శుభమే.
    • గ్రహణం తర్వాత ఆహారం, తీపి పదార్థాల దానం ఉత్తమమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ముఖ్యంగా తెల్లటి తీపి పదార్థాలను దానం చేయడం శుభం. దీనివల్ల ఇంట్లో ఆహారం, సంపద పెరుగుతుందని, పేదరికం తొలగిపోతుందని నమ్ముతారు. పేదలకు ఆహారం పెట్టడం అతిపెద్ద దానంగా చెబుతారు. ఇది అనేక ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది. మత సంప్రదాయాల ప్రకారం, దానం ఎల్లప్పుడూ భక్తి, వినయం, సామర్థ్యం ప్రకారం చేయాలి. ప్రదర్శన కోసం చేసే దానం ఆశించిన ఫలితాలను ఇవ్వదు. అయితే నిజమైన హృదయంతో చేసే చిన్న దానం కూడా చాలా పుణ్యం దక్కేలా చేస్తుంది.
    • చంద్రగ్రహణం ముగిసిన తర్వాత ఒక రొట్టెను తీసుకొని ఆవుకు తినిపించండి. రాత్రిపూట ఇది సాధ్యం కాకపోతే ఉదయం తినిపించండి. అలా చేయడం వల్ల గ్రహణం దుష్ప్రభావాలను తగ్గించుకోవచ్చు.
