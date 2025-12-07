రాశి ఫలాలు 7 డిసెంబర్ 2025: ఓ రాశి వారికి ఒత్తిడి తగ్గుతుంది, మానసిక శాంతిని పొందుతారు!
రాశి ఫలాలు 7 డిసెంబర్ 2025: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు మరియు నక్షత్రరాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. డిసెంబర్ 7, 2025 న ఏ రాశులు వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఏ రాశుల వారికి బాగా కలిసి వస్తుందో తెలుసుకుందాం.
రాశి ఫలాలు 7 డిసెంబర్ 2025: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, డిసెంబర్ 7 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. డిసెంబర్ 7, 2025 న ఏ రాశులకు లాభాలు కలుగుతాయో తెలుసుకోండి.
మేష రాశి- ఈరోజు మీకు శక్తి, వేగం ఉన్న రోజు. గత కొన్ని రోజులుగా మీరు ఆందోళన చెందుతున్న పని ఇప్పుడు మెరుగుపడుతుంది. కార్యాలయంలో మీరు చెప్పేది వింటారు. ప్రజలు కూడా మీ సూచనలకు విలువ ఇస్తారు. ఏదైనా పాత పని పూర్తవుతుంది. ఖర్చులు కాస్తంత పెరుగుతాయి కానీ ముఖ్యమైన పనులపై మాత్రమే ఉంటాయి. కుటుంబం యొక్క వాతావరణం సానుకూలంగా ఉంటుంది. ఒక సభ్యుడి నుండి భావోద్వేగ మద్దతు ఉంటుంది.
వృషభ రాశి- ఈ రోజు మీరు కుటుంబంలో శాంతి, అనుబంధాన్ని అనుభూతి చెందుతారు. పాత అపార్థాలను తొలగించవచ్చు. పనిలో స్థిరత్వం ఉంటుంది, అయితే డబ్బు విషయంలో కాస్తంత జాగ్రత్త అవసరం. అనవసరమైన ఖర్చులను నివారించడం మంచిది. స్నేహితుడితో సంభాషణ మనస్సును తేలికపరుస్తుంది. రోజు చివరి భాగం మీకు మనశ్శాంతిని ఇస్తుంది. ఏదైనా ముఖ్యమైన నిర్ణయంలో స్పష్టత వస్తుంది.
మిథున రాశి - ఈరోజు మిథున రాశి వారికి చాలా బిజీగా ఉంటుంది. అయితే మీ కృషి వృథా కాదు. ట్రిప్ లేదా మీటింగ్ కు అవకాశం ఉంది, దీని వల్ల కొత్త పని అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీరు కొత్త వ్యక్తులతో సన్నిహితంగా ఉంటారు. పనిలో కొంత ఒత్తిడి ఉంటుంది. అయితే మీరు ప్రతిదీ కూడా నిర్వహిస్తారు. సంబంధాల్లో కమ్యూనికేషన్ ని సరిగ్గా ఉంచుకోండి. చిన్న అపార్థాలు విషయాలను పెద్దవిగా చేస్తాయి.
కర్కాటక రాశి - ఈ రోజు మీ మనస్సు మునుపటి కంటే ఎక్కువ భావోద్వేగానికి గురవుతుంది. దేని గురించి అయినా హృదయంలో స్వల్పంగా అసౌకర్యం ఉండవచ్చు, అయితే కుటుంబం మిమ్మల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటుంది. పనిలో కాస్తంత నెమ్మదిగా ఉంటుంది, కానీ అవసరమైన పని సకాలంలో పూర్తవుతుంది. మీరు బంధువు లేదా దగ్గరి వ్యక్తి నుండి శుభవార్తలను పొందవచ్చు. ఆరోగ్యంలో కొద్దిగా బలహీనత లేదా అలసట ఉండవచ్చు, కాబట్టి విశ్రాంతి కూడా ముఖ్యం.
సింహ రాశి - ఈరోజు సింహ రాశి వారు కష్టపడి పనిచేయడం, సామర్థ్యం రెండూ కూడా ఉంటాయి. బాస్ లేదా ఉన్నతాధికారులు మిమ్మల్ని ప్రశంసించవచ్చు. ఇది కొత్త అవకాశానికి నాంది కూడా కావచ్చు. అయితే, చాలా బాధ్యతలు తీసుకోవడం అలసటకు దారితీస్తుంది. ఆరోగ్యంపై కొంత శ్రద్ధ వహించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ రోజు సంబంధాలలో మాధుర్యం ఉంటుంది. మీ ఆత్మవిశ్వాసం కూడా పెరుగుతుంది. నిలిచిపోయిన ఏ పని అయినా ఈ రోజు ముందుకు సాగవచ్చు.
కన్య రాశి- ఈ రోజు మీరు మీ కెరీర్ లో పురోగతిని చూస్తారు. మీ కృషికి ప్రజలు ఆకట్టుకుంటారు. కొత్త అవకాశాన్ని కనుగొనవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా బలంగా ఉండవచ్చు. సంబంధాలలో సమయం గడపడం చాలా ముఖ్యం. ఈ రోజు మీ భాగస్వామి లేదా కుటుంబం మీ ఉనికిని కోరుకుంటుంది. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది, విశ్రాంతి తీసుకోండి. ఈ రోజు, భవిష్యత్తు కోసం ఒక ముఖ్యమైన ప్రణాళిక ఉండవచ్చు.
తులా రాశి- ఈరోజు తులా రాశి వారికి మీకు బిజీగా ఉన్నప్పటికీ ప్రయోజనకరమైన రోజు. పనులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అయితే మీరు ప్రతిదీ సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఆగిపోయిన డబ్బును పొందే అవకాశం ఉంది, ఇది మీకు ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఏదైనా కొత్త పని లేదా ప్రాజెక్ట్ గురించి సానుకూల సంకేతాలు ఉంటాయి. సంబంధాల్లో స్పష్టత ఉంచండి. చెప్పని విషయాలు అపార్థాలకు దారితీస్తాయి. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశి - ఈ రోజు ప్రణాళిక, వ్యూహరచన చేయడానికి మంచి రోజు. ఈ రోజు మీరు పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు. పరిస్థితులు కూడా మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. కొన్ని పనుల్లో పురోగతి ఉండవచ్చు. సంబంధాలలో ఓపెన్ గా మాట్లాడటం వల్ల అపార్థాలు తొలగిపోతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఈ రోజు మీ అంతర్ దృష్టి బలంగా ఉంటుంది. దానిని విస్మరించవద్దు.
ధనుస్సు రాశి- ఈరోజు, ఆర్థిక విషయాలు కాస్తంత క్లిష్టంగా మారవచ్చు, అందువల్ల తెలివిగా ఖర్చు పెట్టండి. కొన్ని ముఖ్యమైన పనుల్లో ఆలస్యం జరగవచ్చు, కానీ దాని పరిష్కారం కూడా త్వరలో ఉంటుంది. సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. మీ భాగస్వామి మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకునే మానసిక స్థితిలో ఉంటారు. పని రంగంలో ఒక కొత్త ఆలోచన లేదా అవకాశం కనిపించవచ్చు, ఇది భవిష్యత్తులో గొప్ప ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. రోజు చివరల్లో, మానసిక ప్రశాంతత ఉంటుంది.
మకర రాశి- మకర రాశి వారికి ఈరోజు ఆత్మవిశ్వాసం మునుపటి కంటే బలంగా ఉంటుంది. మీరు పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు. పని వేగవంతం అవుతుంది. ఫలితాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. పాత స్నేహితుడితో సంభాషణ మీ రోజుకు ఆనందాన్ని పెంచుతుంది. సంబంధాలలో భావోద్వేగ సంబంధాలు పెరుగుతాయి. మీ శక్తి బాగుంటుంది, అందువల్ల రోజులో ఎక్కువ భాగం పనులు తేలికగా పూర్తవుతాయి. మీరు క్రొత్తదాన్ని ప్రారంభించాలని కూడా భావించవచ్చు.
కుంభ రాశి- ఖర్చులు హటాత్తుగా పెరగవచ్చు, అందువల్ల డబ్బు సమతుల్యతను పాటించడం ముఖ్యం. మనస్సు ఆలోచనలో చిక్కుకుపోతుంది. కొన్ని పాత విషయాలు లేదా జ్ఞాపకాల ప్రభావం రోజంతా ఉంటుంది. పనిలో సాధారణ వేగం ఉంటుంది. కుటుంబానికి సంబంధించిన ఏదైనా చిన్న కానీ ముఖ్యమైన పని పూర్తవుతుంది. మీకు దగ్గరగా ఉన్న వారితో మాట్లాడటం వల్ల మీకు తేలికగా అనిపిస్తుంది.
మీన రాశి- ఈ రోజు మీరు పనిప్రాంతంలో మంచి మద్దతును పొందుతారు. క్లిష్టమైన పనులను పరిష్కరిస్తారు. ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. మీరు కుటుంబ సభ్యుడి నుండి ఆనందం లేదా ఆశ్చర్యాన్ని పొందవచ్చు. సంబంధాలలో భావోద్వేగ సంబంధం పెరుగుతుంది. మానసిక శాంతి నెలకొంటుంది. రోజు ముగింపు సానుకూలంగా ఉంటుంది.