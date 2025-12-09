Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    రాశి ఫలాలు 9 డిసెంబర్ 2025: ఓ రాశి వారి ప్రేమ జీవితంలో ఉత్సాహం పెరుగుతుంది, ఒంటరి వ్యక్తులు భాగస్వామిని పొందవచ్చు!

    రాశి ఫలాలు 9 డిసెంబర్ 2025: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు మరియు నక్షత్రరాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. డిసెంబర్ 9, 2025 న ఏ రాశిచక్ర సంకేతాలు ప్రయోజనం పొందుతాయో మరియు ఏ రాశిచక్ర సంకేతాలు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Dec 09, 2025 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రాశి ఫలాలు 9 డిసెంబర్ 2025: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, డిసెంబర్ 9 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. డిసెంబర్ 9, 2025న ఏ రాశుల వారికి ప్రయోజనం ఉంటుంది?

    రాశి ఫలాలు 9 డిసెంబర్ 2025
    రాశి ఫలాలు 9 డిసెంబర్ 2025

    మేష రాశి - ఈరోజు మీకు శక్తి మరియు సానుకూలతతో నిండిన రోజు. మీరు పూర్తి శ్రద్ధతో మీ ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగవచ్చు. క్రొత్త పనిని కూడా ప్రారంభించవచ్చు. కార్యాలయంలో మీ వేగం, ఆత్మవిశ్వాసం ప్రజలను ఆకట్టుకుంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఒంటరివారు ఒక వ్యక్తి వైపు ఆకర్షితులవుతారు. జంటల మధ్య నమ్మకం పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా కూడా బాగుంటుంది. ఇది మనస్సును తేలికపరుస్తుంది. ఆరోగ్యం కూడా సాధారణంగా ఉంటుంది, అధిక పని కారణంగా తేలికపాటి అలసట సంభవించవచ్చు.

    వృషభ రాశి - ఈ రోజు వృషభ రాశి వారికి సమతుల్యత, శాంతితో నిండి ఉంటుంది. కుటుంబానికి సంబంధించిన కొన్ని శుభవార్తలు మీకు సంతోషాన్ని కలిగిస్తాయి. పనిలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. ఒక ముఖ్యమైన బాధ్యతను బాగా నెరవేర్చడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో పాత అపార్థాలు తొలగిపోతాయి. భాగస్వామితో సంభాషణకు సరైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో ఖర్చులు స్వల్పంగా పెరుగుతాయి, కానీ పెద్ద నష్టాలు వచ్చే అవకాశం లేదు. వాతావరణంలో మార్పు కారణంగా ఆరోగ్యంలో స్వల్ప సమస్య ఉండవచ్చు కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి.

    మిథున రాశి - ఈ రోజు కమ్యూనికేషన్ మీ గొప్ప బలం. మీరు మీ మాటలతో ఇతరులను ఆకట్టుకోగలుగుతారు. క్రొత్త వ్యక్తులతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. ప్రేమ జీవితంలో అనందం ఉంటుంది. ఇది సంబంధాలను బలోపేతం చేస్తుంది. మీ కెరీర్ లో కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. ఇంటర్వ్యూ లేదా మీటింగ్ కు ఇది మంచి రోజు. ముఖ్యంగా వ్యాపారులు ప్రయోజనం పొందవచ్చు. గొంతు, చర్మం లేదా చిన్న అలెర్జీలు వంటి సమస్యలు ఉండవచ్చు.

    కర్కాటక రాశి - ఈ రోజు కర్కాటక రాశి వారు భావోద్వేగాలను నియంత్రించడం చాలా ముఖ్యం. కొన్ని పరిస్థితులు మిమ్మల్ని హాని కలిగించవచ్చు, కానీ మీరు వాటిని తెలివిగా నిర్వహిస్తారు. సంబంధాలలో చిన్న ఉద్రిక్తతలు సాధ్యమే, కానీ సంభాషణతో ప్రతిదీ బాగుంటుంది. విదేశీ ఖాతాదారులు లేదా కెరీర్ లో పెద్ద ప్రాజెక్టులు విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది, ఇది ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం పరంగా మీరు బాగుంటారు, కుటుంబంలో ఒకరి ఆరోగ్యం గురించి మనస్సు కాస్తంత భారంగా ఉండవచ్చు.

    సింహ రాశి - ఈ రోజు ఫలితాల పరంగా చాలా మంచి రోజు. మీ ప్రతిభ మరియు నాయకత్వ సామర్థ్యంతో మీరు కార్యాలయంలో భిన్నమైన గుర్తింపును పొందగలుగుతారు. మీరు కొత్త అవకాశం లేదా ప్రాజెక్ట్ యొక్క బాధ్యతను పొందవచ్చు. ప్రేమ జీవితంలో ఉత్సాహం పెరుగుతుంది. ఒంటరి వ్యక్తులు భాగస్వామిని పొందే అవకాశం వుంది. ఆర్థిక లాభాలకు అవకాశాలు ఉంటాయి. నిలిచిపోయిన డబ్బును కూడా తిరిగి పొందవచ్చు. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది. రోజంతా ఎనర్జిటిక్ గా వుంటారు.

    కన్య రాశి- ఈ రోజు బాధ్యతలు పెరుగుతాయి అయితే మీరు వాటిని విజయవంతంగా నెరవేరుస్తారు. మీరు మీ కెరీర్ లో ఒక పెద్ద బాధ్యతను పొందవచ్చు. ప్రేమ జీవితంలో కొంత దూరం లేదా అసౌకర్యం ఉండవచ్చు, కాబట్టి కమ్యూనికేషన్ అవసరం. డబ్బు పరంగా, పొదుపు పెరుగుతుంది. ఖర్చులు తగ్గుతాయి. నడుము, మోకాలు లేదా శరీర నొప్పి రావచ్చు.

    తుల రాశి - ఈరోజు మీ కృషి ఫలిస్తుంది. కార్యాలయంలోని సీనియర్లు మీ పనితో ఆకట్టుకుంటారు. మీ పేరుప్రఖ్యాతులు పెరుగుతాయి. ప్రేమ జీవితంలో మీ భాగస్వామితో సమయం బాగా గడుపుతారు. డబ్బు విషయంలో ఆలోచనాత్మకంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. అనవసర ఖర్చులకు దూరంగా ఉండాలి. ఆహారం విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోండి.

    వృశ్చిక రాశి - ఈ రోజు సృజనాత్మకత, కొత్త ఆలోచనలతో నిండిన రోజు. మీరు పనిలో కొత్త దిశను పొందుతారు. మీరు మీ ప్రతిభను మరింత మెరుగైన మార్గంలో చూపించగలుగుతారు. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం, సామరస్యం పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. మీరు పాత పెట్టుబడి నుంచి ప్రయోజనాన్ని కూడా పొందవచ్చు.

    ధనుస్సు రాశి- ఈ రోజు మీరు సమతుల్యంగా ముందుకు సాగాలి. సంబంధాలలో పాత అపార్థాలను ముగించడానికి అవకాశం ఉంది, కాబట్టి సంభాషణ చేయడానికి ఇది సరైన సమయం. మీరు ఉద్యోగాలను మార్చడం లేదా మీ కెరీర్ లో కొత్త దిశను కనుగొనడం గురించి ఆలోచించవచ్చు. ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. మనస్సు తేలికగా ఉంటుంది. రోజు చివరల్లో, ప్రత్యేకమైన వ్యక్తితో మంచి సంభాషణ మనశ్శాంతిని ఇస్తుంది.

    మకర రాశి- ఆత్మవిశ్వాసం మరియు పట్టుదల ఈ రోజు మీకు మద్దతు ఇస్తాయి. మీరు మీ ఆలోచనలను దృఢంగా ఉంచుకోగలుగుతారు మరియు కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలను బాగా నిర్వహించగలుగుతారు. ప్రేమ జీవితంలో చాలా లోతు ఉంటుంది. భాగస్వామితో భావోద్వేగాన్ని పంచుకోవచ్చు. డబ్బు పరంగా ఖర్చులు కాస్తంత పెరుగుతాయి, కానీ ఆదాయం కూడా బాగుంటుంది. తలనొప్పి, అలసట లేదా తేలికపాటి అసౌకర్యం ఉండవచ్చు, కాబట్టి విశ్రాంతి కూడా ముఖ్యం.

    కుంభ రాశి- ఈ రోజు అదృష్టం పూర్తిగా మీ వైపు ఉంటుంది. పాత పనిలో హటాత్తుగా విజయం సాధించవచ్చు. విదేశీ అవకాశాలు లేదా కెరీర్ లో పెద్ద వ్యక్తి యొక్క మద్దతు లభించే సంకేతాలు ఉన్నాయి. ప్రేమ జీవితంలో భాగస్వామి నుండి మద్దతు ఉంటుంది. సంబంధంలో అవగాహన పెరుగుతుంది. ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశాలు ఉంటాయి. కొత్త పనిలో డబ్బును పెట్టుబడి పెట్టడం కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

    మీన రాశి - ఈ రోజు మీరు మానసికంగా బలంగా ఉంటారు. భాగస్వామితో గడిపిన సమయం సంబంధాన్ని మరింత లోతుగా చేస్తుంది. మీ కెరీర్ లో కొత్త ప్రణాళిక లేదా వ్యూహం మీకు ప్రయోజనాలను తెస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగుపడుతుంది. అనవసరమైన ఖర్చులు తగ్గుతాయి. ఆరోగ్యం పరంగా నిద్ర లేకపోవడం లేదా మానసిక అలసట అనుభూతి చెందవచ్చు, కాబట్టి విశ్రాంతిపై దృష్టి పెట్టండి.

    News/Rasi Phalalu/రాశి ఫలాలు 9 డిసెంబర్ 2025: ఓ రాశి వారి ప్రేమ జీవితంలో ఉత్సాహం పెరుగుతుంది, ఒంటరి వ్యక్తులు భాగస్వామిని పొందవచ్చు!
    News/Rasi Phalalu/రాశి ఫలాలు 9 డిసెంబర్ 2025: ఓ రాశి వారి ప్రేమ జీవితంలో ఉత్సాహం పెరుగుతుంది, ఒంటరి వ్యక్తులు భాగస్వామిని పొందవచ్చు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes