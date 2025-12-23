Edit Profile
    నేడు ఓ రాశి వారి బాధ్యతలు పెరుగుతాయి, శుభవార్త మనసును సంతోష పెడుతుంది!

    రాశి ఫలాలు 23 డిసెంబర్ 2025: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. డిసెంబర్ 23, 2025 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Dec 23, 2025 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    రాశి ఫలాలు 23 డిసెంబర్ 2025: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది. ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, డిసెంబర్ 23 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. డిసెంబర్ 23, 2025 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందో, ఏ రాశిచక్ర రాశి ఇబ్బందుల్లో ఉంటుందో తెలుసుకుందాం. మేషం రాశి నుంచి మీనం వరకు పరిస్థితిని చదవండి.

    రాశి ఫలాలు 23 డిసెంబర్ 2025
    రాశి ఫలాలు 23 డిసెంబర్ 2025

    మేష రాశి:

    ఈరోజు మనస్సులో ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి. దేనికైనా వేగంగా ప్రతిస్పందించవద్దు. పనిలో బాధ్యత పెరుగుతుంది, కానీ మీరు దానిని నిర్వహిస్తారు. ఈ రోజు డబ్బు విషయంలో రిస్క్ తీసుకోకండి. ఇంట్లో పెద్దవారి సలహా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. సాయంత్రం పూట మనస్సు కాస్తంత తేలికగా ఉంటుంది.

    వృషభ రాశి:

    ఈరోజు వృషభ రాశి వారికి సాధారణ రోజు, కానీ విశ్రాంతి తీసుకుంటారు. మీరు కుటుంబానికి సంబంధించిన కొన్ని చిన్న ఆనందాలను పొందవచ్చు. పనిలో నెమ్మదిగా కానీ స్థిరమైన పురోగతి ఉంటుంది. ఖర్చు చేయడానికి ముందు అవసరం, అభిరుచుల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని అర్థం చేసుకోండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, మీ ఆహారం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.

    మిథున రాశి:

    నేడు సంభాషణలో జాగ్రత్త అవసరం. ఒకరి దృక్పథాన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. రోజు చివర ఉపశమనం లభిస్తుంది. పాత పనిని పరిష్కరించడానికి మంచి అవకాశం ఉంది. మొబైల్ లేదా స్క్రీన్ నుండి కొంత దూరం ఉండడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

    కర్కాటక రాశి:

    ఈరోజు భావోద్వేగాలు కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి. కుటుంబం లేదా సంబంధాలకు సంబంధించిన ఏదైనా నిర్ణయం జాగ్రత్తగా తీసుకోండి. మీ కృషి పని పరంగా కనిపిస్తుంది. సన్నిహితుల మద్దతు మనోధైర్యాన్ని పెంచుతుంది. తగినంత నిద్ర పొందడానికి ప్రయత్నించండి.

    సింహ రాశి:

    ఈ రోజు సింహ రాశి వారికి కాస్తంత సవాళ్లతో కూడుకున్నది. ప్రతిదీ మీ కోరికలకు అనుగుణంగా జరగదు. పనిలో సహనం మరియు అవగాహన చూపించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎవరితోనూ ఘర్షణకు దూరంగా ఉండండి. సాయంత్రం పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి. ఆత్మవిశ్వాసం తిరిగి వస్తుంది.

    కన్యా రాశి:

    ఈ రోజు కన్యా రాశి వారికి మంచి రోజు. డబ్బుకు సంబంధించి కొంత ఉపశమనం లభించవచ్చు. పనిపై దృష్టి కేంద్రీకరిస్తారు. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది, కానీ నిర్లక్ష్యంగా ఉండకండి. ఏ శుభవార్త అయినా మనసును సంతోషపరుస్తుంది.

    తులా రాశి:

    నేడు తులా రాశి మనస్సులో గందరగోళంగా ఉండవచ్చు. ఒక నిర్ణయం గురించి రెండు అభిప్రాయాలు ఉండవచ్చు. తొందరపడటం నష్టాలకు దారితీస్తుంది, కాబట్టి మీ సమయాన్ని తీసుకోండి. సంబంధాలలో స్పష్టంగా, నేరుగా మాట్లాడటం మంచిది. మీ ఖర్చులను నియంత్రించండి.

    వృశ్చిక రాశి:

    ఈ రోజు మీరు కష్టపడి పనిచేయాల్సి ఉంటుంది. పని ఒత్తిడి ఉంటుంది, అయితే మీరు దానిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు. పాత వివాదాన్ని పరిష్కరించుకోవచ్చు. కోపంతో మాట్లాడటం మానుకోండి. సాయంత్రం కొద్దిగా విశ్రాంతి అవసరం.

    ధనుస్సు రాశి:

    నేడు కొత్త ఆలోచనలు, కొత్త ప్రణాళికలు రూపొందించవచ్చు. పని లేదా చదువులో మార్పు కావాలనే కోరిక తలెత్తుతుంది. మీరు స్నేహితుడు లేదా సన్నిహిత వ్యక్తి నుండి సహాయం పొందవచ్చు. ఖర్చులు పెరగవచ్చు, కానీ అవి అవసరమైనవే. బయటకు వెళ్లడం లేదా స్వల్ప ప్రయాణం చేసే అవకాశం ఉంది.

    మకర రాశి:

    నేడు మకర రాశి వారి బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. పనిని వాయిదా వేయడం మానుకోండి, లేనిపక్షంలో ఒత్తిడి మరింత పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో మీ అభిప్రాయం విలువైనది. ఆరోగ్యంలో స్వల్ప అలసట ఉండవచ్చు, కాబట్టి మీకు మీరే విశ్రాంతి తీసుకోండి.

    కుంభ రాశి:

    ఈ రోజు మిశ్రమ రోజు. కానీ ఏకాగ్రతను కొనసాగించడానికి ప్రయత్నించండి. మీరు ఇబ్బందుల్లో ఉన్న స్నేహితుడికి సహాయం చేయవలసి ఉంటుంది. డబ్బు పరంగా తెలివైన చర్యలు తీసుకోండి.

    మీన రాశి:

    ఈ రోజు మనస్సు ప్రశాంతంగా మరియు సమతుల్యంగా ఉంటుంది. మీ దగ్గర ఉన్నదానితో మీరు సంతృప్తి చెందుతారు. సంబంధాలు పురోగమిస్తాయి. పనిలో క్రమేపీ మెరుగుదల ఉంటుంది. కొద్దిపాటి ఆనందం రోజును ప్రత్యేకమైనదిగా చేస్తుంది.

    News/Rasi Phalalu/నేడు ఓ రాశి వారి బాధ్యతలు పెరుగుతాయి, శుభవార్త మనసును సంతోష పెడుతుంది!
    News/Rasi Phalalu/నేడు ఓ రాశి వారి బాధ్యతలు పెరుగుతాయి, శుభవార్త మనసును సంతోష పెడుతుంది!
