Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    నేటి రాశి ఫలాలు: నేడు ఆ రాశి వారికి అద్భుతమైన రోజు!

    రాశి ఫలాలు 29 డిసెంబర్ 2025: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. డిసెంబర్ 29, 2025 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Dec 29, 2025 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    డిసెంబర్ 29 సోమవారం రాసి ఫలాలు: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. సోమవారం శివుడిని ఆరాధించే సంప్రదాయం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, సోమవారం శివుడిని ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, డిసెంబర్ 29 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభదినం కానుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. డిసెంబర్ 29న ఏ రాశిచక్రం వల్ల ప్రయోజనం చేకూరుతుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    Kal Ka Rashifal Horoscope
    Kal Ka Rashifal Horoscope

    మేష రాశి

    ఈరోజు మీకు చాలా ముఖ్యమైనది. కలలు, వాస్తవికత మధ్య మంచి సమతుల్యతను ప్రేరేపిస్తుంది. ఎదుగుదలకు మద్దతు ఇస్తుంది మరియు ప్రేరేపిస్తుంది. సంబంధాలు, కెరీర్, ఆర్థిక విషయాలకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు సహనంతో తీసుకోవాలి.

    వృషభ రాశి

    మీ పనులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి, మీ సమయాన్ని బాగా నిర్వహించుకోండి. సానుకూల దృక్పథాన్ని కలిగి ఉండండి. మీ సానుకూల దృక్పథం చివరి వరకు గణనీయమైన విజయాలకు మార్గం సుగమం చేస్తుంది. ప్రతి ఛాలెంజ్ కూడా నేర్చుకోవడానికి అవకాశం కల్పిస్తుందని గుర్తుంచుకోండి.

    మిథున రాశి

    నేడు ఎదురయ్యే సవాళ్లు అభివృద్ధికి ఒక మెట్టుగా మారతాయి, విజయానికి మార్గం సుగమం చేస్తాయి. సహజ ప్రకృతి వైపు మొగ్గు చూపడానికి ఇది అద్భుతమైన రోజు. ఇతరులతో లోతైన సంబంధాలు మరియు వృద్ధి అవకాశాలను తీసుకు వస్తాయి.

    కర్కాటక రాశి

    మీరు సవాళ్లను మరింత సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోగలుగుతారు. మీపై ఎక్కువ ఒత్తిడి పెట్టడం మానుకోండి. పనిని పూర్తి చేయడానికి మీ సమయాన్ని తీసుకోండి. జీవితం, పని మధ్య సమతుల్యతను సాధించడం చాలా ముఖ్యం.

    సింహ రాశి

    ఈరోజు సింహ రాశి వారు భావోద్వేగాలను విశ్వసించండి. మీ సంభాషణలలో లోతైన అర్థాన్ని కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి. మార్పు త్వరగా జరగవచ్చు, కానీ మీ అంతర్దృష్టి సజావుగా కదలడానికి మీకు సహాయపడుతుంది.

    కన్య రాశి

    మీ శక్తిని సరైన ప్రదేశంలో ఉపయోగించండి. ఈ రోజు మీ శరీరం, మనస్సు అవసరాలను వినడం చాలా ముఖ్యం. ఈ రోజు మీరు వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితం గురించి కొంచెం కలత చెందవచ్చు. శరీరానికి విశ్రాంతి అవసరం కాబట్టి విశ్రాంతి తీసుకోండి.

    తులా రాశి

    నేడు తులా రాశి వారు ముఖంలో చిరునవ్వును ఉంచండి, ఎందుకంటే ఇది మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని చూపిస్తుంది. ఈ రోజు ప్రేమ, విభిన్న అంశాలను అన్వేషించడానికి ప్రశాంతంగా ఉండండి. కార్యాలయంలో మీ ఉత్పాదకత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ రోజు ఆరోగ్యం, ఆర్థిక జీవితం రెండూ బాగుంటాయి.

    వృశ్చిక రాశి

    నేడు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, అయితే బరువైన వస్తువులను ఎత్తడం మానుకోండి. నేటి డిజిటల్ యుగంలో మీ వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని సంరక్షించడానికి ఆన్‌లైన్ భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం చాలా అవసరం. డబ్బు కొరత ఉండదు.

    ధనుస్సు రాశి

    తెలివిగా పెట్టుబడి పెట్టడానికి అవసరమైన నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు. సవాళ్లు జీవితంలో సహజం, కానీ వాటిని ఎలా అధిగమించాలో తెలుసుకుంటారు. ఈ రోజు మీ వృత్తిపరమైన సంబంధాన్ని బలంగా ఉంచడానికి సమస్యలను పరిశీలించండి.

    మకర రాశి

    కష్ట సమయం గడిచిపోతుందని నమ్మండి; ఫలితంగా మీ సంబంధం మరింత బలపడుతుంది. మీ ఉత్పాదకతపై దృష్టి పెట్టండి. ఈ రోజు డబ్బును తెలివిగా నిర్వహించండి. ప్రేమకు సంబంధించిన సమస్యలు, కార్యాలయ సమస్యలను జాగ్రత్తగా పరిష్కరించండి.

    కుంభ రాశి

    కార్యాలయంలో, వ్యక్తిగత జీవితంలో సమతుల్యతను పాటించండి. అన్ని వృత్తిపరమైన లక్ష్యాలను సాధించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. సమస్యలను ఎదుర్కోవటానికి తొందరపడటానికి బదులుగా ఒక అడుగు వెనక్కి వేయండి. భావోద్వేగాలను శాంతపరచడానికి సమయం ఇవ్వండి.

    మీన రాశి

    నేడు మీన రాశి వారు మానసిక, శారీరక శ్రేయస్సు మధ్య సమతుల్యత ప్రాముఖ్యతను గుర్తు చేసుకుంటారు. ఆర్థిక సలహాదారుతో మాట్లాడటానికి కూడా ఇది మంచి సమయం. మీ సీనియర్లతో కెరీర్ సంభాషణను ప్రారంభించడానికి ఇది అద్భుతమైన సమయం.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/నేటి రాశి ఫలాలు: నేడు ఆ రాశి వారికి అద్భుతమైన రోజు!
    News/Rasi Phalalu/నేటి రాశి ఫలాలు: నేడు ఆ రాశి వారికి అద్భుతమైన రోజు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes