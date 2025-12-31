Edit Profile
    ఈరోజు ఓ రాశి వారు భాగస్వామితో ఆలోచనలు పంచుకుంటే భవిష్యత్తు బాగుంటుంది, తొందర పాటు వద్దు!

    రాశి ఫలాలు 31 డిసెంబర్ 2025: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. డిసెంబర్ 31, 2025 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Dec 31, 2025 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    రాశి ఫలాలు 31 డిసెంబర్ 2025: డిసెంబర్ 31 బుధవారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. బుధవారం గణేశుడిని ఆరాధించే సంప్రదాయం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, బుధవారం గణేశుడిని ఆరాధించడం ఆనందం మరియు శ్రేయస్సును పెంచుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, డిసెంబర్ 31 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. డిసెంబర్ 31న ఏ రాశులకు మేలు కలుగుతుంది, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాం.

    రాశి ఫలాలు 31 డిసెంబర్ 2025
    రాశి ఫలాలు 31 డిసెంబర్ 2025

    మేష రాశి:

    డిసెంబర్ 31న ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లేదా పురోగతి సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. విషయాలను ఉత్తేజకరమైనవిగా మార్చడానికి, మీ సంబంధాలలో ప్రేమను పెంచడానికి ఇది మంచి అవకాశం. సృజనాత్మకంగా ఏదైనా చేయండి. ఒంటరిగా ఉంటున్న వారు ప్రత్యేకమైన వ్యక్తికి ఆకర్షితులవుతారు.

    వృషభ రాశి:

    నేడు ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్యపై ముందుగానే శ్రద్ధ వహించండి, తద్వారా ఆరోగ్యం క్షీణించే ప్రమాదాన్ని నివారించవచ్చు. శ్రద్ధ, నిబద్ధతతో పనులను పరిష్కరించడానికి ఈ సమయాన్ని ఉపయోగించండి.

    మిథున రాశి:

    ఈరోజు మిథున రాశి వారి జీవితంలో సమతుల్యతను కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. మీ శరీరం మీకు ఇచ్చే సంకేతాలపై శ్రద్ధ వహించండి. ఆఫీసులో ఉత్పాదకత పెరగడంతో పాటు, ప్రతిస్పందించాలనే బలమైన వాంఛను మీరు అనుభూతి చెందుతారు.

    కర్కాటక రాశి:

    ఈరోజు మీరు మీ భాగస్వామితో లోతైన స్థాయిలో మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉందని భావిస్తారు. సాన్నిహిత్యాన్ని పెంచుకుంటారు. మార్పుకు సిద్ధంగా ఉండండి, ఇది మీ కెరీర్‌కు గణనీయమైన అవకాశాలను తెస్తుంది.

    సింహ రాశి:

    నేడు ఆదాయం, ఖర్చు పట్ల మీ విధానాన్ని పునరాలోచించండి. ఆర్థిక ఎంపికను ఎంచుకోవడానికి జాగ్రత్తగా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది. అవసరం లేకపోతే, ఈ రోజు ఖర్చుని నివారించాలి.

    కన్య రాశి:

    ఈరోజు మీరు సమస్యలను పరిష్కరించాలి. మీ సంబంధంలో మీ భాగస్వామి యొక్క విధేయతను మీరు ప్రశ్నించే సందర్భాలు కూడా ఉండవచ్చు. మీ సంబంధంలోని సమస్యలను పరిష్కరించండి.

    తుల రాశి:

    ఈరోజు మీ కెరీర్ లక్ష్యాల గురించి మీ జీవిత భాగస్వామితో పారదర్శకంగా ఉండండి. భవిష్యత్తు కోసం మీ ప్రణాళికలను వారితో పంచుకోండి. మీ శారీరక, మానసిక, భావోద్వేగ అవసరాల గురించి జాగ్రత్తగా ఉండండి.

    వృశ్చిక రాశి:

    ఈరోజు ఉపయోగం కోసం మీ డబ్బును నిర్వహించేటప్పుడు జాగ్రత్తగా, క్రమశిక్షణతో కూడిన విధానాన్ని అవలంబించండి. మీ ఖర్చు విధానాలు, ప్రాధాన్యతలను ఖచ్చితంగా పరిగణించండి. మీ బడ్జెట్‌ను తనిఖీ చేయండి.

    ధనుస్సు రాశి:

    ఈరోజు మీ వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితాన్ని ఎలా నిర్వహించాలో తెలుసుకోండి. మీరు మీ అనుభవం, జ్ఞానాన్ని పెంచుకున్నప్పుడు, మీ రంగంలో ముందుకు సాగడానికి మీకు అవకాశాలు ఉంటాయి.

    మకర రాశి:

    ఈరోజు మకర రాశి వారు తొందర పడడానికి బదులుగా, ఆరోగ్యకరమైన దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక అలవాటును పెంపొందించడంపై దృష్టి పెట్టండి. చాలా మంది మీ వృత్తిపరమైన విజయాలను గమనిస్తారు.

    కుంభ రాశి:

    మీరు ఎక్కడ నియంత్రణ చెయ్యాలో తెలుసుకోవడానికి దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక ప్రణాళికను రూపొందించడానికి సమయం వెచ్చించండి. మీ సంబంధంలో మీకు ఏమి కావాలో తెలుసుకోండి. అవకాశాలను ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉపయోగించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండండి.

    మీన రాశి:

    నేడు మీన రాశి వారు డబ్బు ప్రవాహంలో పెరుగుదలను అనుభవించవచ్చు, ఇది ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని తెస్తుంది. మీ వ్యాపారంలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి తెలివైన నిర్ణయం తీసుకోండి. మీ కుటుంబ సంబంధాలపై మీరు శ్రద్ధ వహించాల్సిన సమయం ఇది.

