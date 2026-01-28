Edit Profile
    రాశి ఫలాలు 28 జనవరి 2026: ఈరోజు పన్నెండు రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయో తెలుసుకోండి!

    రాశి ఫలాలు 28 జనవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 28 జనవరి 2026 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Jan 28, 2026 4:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జనవరి 28 బుధవారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. బుధవారం గణేశుడిని ఆరాధించే సంప్రదాయం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, బుధవారం గణపతి బప్పాను ఆరాధించడం ఆనందం, శ్రేయస్సును పెంచుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, జనవరి 28 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. జనవరి 28న ఏ రాశిచక్ర రాశులకు మేలు చేస్తుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    రాశి ఫలాలు 28 జనవరి 2026
    మేష రాశి

    నేడు ఒత్తిడి నుండి ఉపశమనం పొందడానికి మేష రాశి వారు వెళ్లవచ్చు. మీరు చాలా కాలంగా వివాహ జీవితం గడుపుతున్నప్పటికీ, కలిసి సమయం గడపడం చాలా ముఖ్యం. ఆఫీసు పనిని ఇంటికి తీసుకురాకండి. ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది.

    వృషభ రాశి

    మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడానికి సమయం కేటాయించండి. ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండండి. డబ్బుకు సంబంధించిన విషయాల్లో మీరు విజయం సాధిస్తారు. డైట్‌ను ఆరోగ్యంగా ఉంచండి. ఈ రోజు పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిది కాదు.

    మిథున రాశి

    జీవితంలో కొంత కదలిక ఉంటుంది. మీ భాగస్వామితో కనెక్ట్ అవ్వడానికి, ప్రేమను పంచుకోవడానికి మీ ఆకర్షణ, కమ్యూనికేషన్‌ను ఉపయోగించండి. ఈ రోజు ఖర్చు చేసేటప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

    కర్కాటక రాశి

    నేడు కర్కాటక రాశి వారు మిశ్రమ ఫలితాలను తెచ్చిపెడుతుంది. మీ ఆరోగ్యమే మీ సంపద. ఆర్థిక పరిస్థితి కాస్త గందరగోళంగా ఉంటుంది. మీ కృషి, అంకితభావం పెద్ద ఎత్తున ఫలిస్తాయి.

    సింహ రాశి

    మీరు డబ్బుకు సంబంధించిన విషయాలలో విజయాన్ని సాధిస్తారు. మీ తల్లి ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. హైడ్రేటెడ్‌గా ఉండండి. ఫిట్‌నెస్ మెయింటైన్ చేయడానికి రెగ్యులర్‌గా వ్యాయామం చేయండి. కొంతమందికి రాజకీయ ప్రయోజనాలు లభించే అవకాశం ఉంది.

    కన్యా రాశి

    ఆర్థిక దృక్కోణం నుంచి ఒక మంచి అవకాశం మీ తలుపు తట్టవచ్చు. ఈరోజు మీరు మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి. బాస్ సలహా పట్ల గమనించండి. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోండి.

    తులా రాశి

    నేడు తులా రాశి వారు చిరునవ్వుతో జీవితంలోని సవాళ్లను అధిగమిస్తారు. మీ ఆర్థిక సరిహద్దులను నిర్వహించడంపై దృష్టి పెట్టండి. నేటి శక్తి మీ కలల వైపు ముందుకు సాగడానికి మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తోంది.

    వృశ్చిక రాశి

    వృశ్చిక రాశి వారు ఆర్థికంగా బాగుంటారు. మీ వృత్తిపరమైన జీవితంలో భావాలు మీపై ఆధిపత్యం చెలాయించనివ్వవద్దు. ఈ రోజు మీరు తొందరపడి ఏ ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకోకపోతే మంచిది. సాయంత్రం ప్రేమ జీవితంలో అనందం ఉంటుంది.

    ధనుస్సు రాశి

    మీ శరీరం, మనస్సు రెండూ సామరస్యంగా ఉంటాయి. మీ భావాలను మీ భాగస్వామితో పంచుకోవడం మంచిది. ఒత్తిడి నుండి ఉపశమనం పొందడానికి ధ్యానం లేదా యోగా ఆశ్రయించండి.

    మకర రాశి

    సీనియర్లతో కొత్త ప్రాజెక్టులో పనిచేయడం ప్రారంభించవచ్చు. ఈ రోజు ఆర్థిక పరిస్థితి సానుకూలంగా ఉంటుంది. పని, జీవితం మధ్య సమతుల్యతను నిర్వహించడం చాలా ముఖ్యం.

    కుంభ రాశి

    నేడు కుంభ రాశి వారు విరామం తీసుకోండి. ఇది మీ పనితీరును పూర్తి అంకితభావంతో చూపించడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. ఆఫీసు పని మీ రోజును బిజీగా మారుస్తుంది. హైడ్రేటెడ్‌గా ఉండటం మర్చిపోవద్దు. జీవితంలో సమతుల్యతను కాపాడుకోండి.

    మీన రాశి

    విశ్వం మీ అభిరుచిని కొనసాగించడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. మీరు కొంచెం ఒత్తిడికి గురవుతారు. జీవితంలోకి కొత్త ఆలోచనలను తీసుకురావడానికి సలహా ఇస్తోంది. కెరీర్ పరంగా మీరు ఉత్పాదకంగా ఉంటారు.

