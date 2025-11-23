Edit Profile
    రాశి ఫలాలు 23 నవంబర్ 2025: ఓ రాశి వారి ప్రేమ జీవితంలో ఆప్యాయత, అవగాహన పెరుగుతాయి.. అదృష్టం కూడా ఉంటుంది!

    రేపు రాశిఫలం 23 నవంబర్ 2025: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు మరియు నక్షత్రరాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. నవంబర్ 23, 2025 న ఏ రాశిచక్రం ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో మరియు ఏ రాశిచక్ర సంకేతాలు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి-

    Published on: Nov 23, 2025 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    రాశి ఫలాలు 23 నవంబర్ 2025: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, నవంబర్ 23 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభదినం కానుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. నవంబర్ 23, 2025న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం కలుగుతుందో తెలుసుకోండి.

    రాశి ఫలాలు 23 నవంబర్ 2025
    రాశి ఫలాలు 23 నవంబర్ 2025

    మేష రాశి- ఈరోజు మేష రాశి వారు మీ ఆత్మవిశ్వాసం సాధారణం కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. పదే పదే అంతరాయం కలిగించిన పని ఇప్పుడు సులభంగా అనిపిస్తుంది. పాత సమస్యను పరిష్కరించుకోవచ్చు. డబ్బుకు సంబంధించిన పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. పెండింగ్ చెల్లింపులు పొందే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో ఎవరితోనైనా ఓపెన్ గా మాట్లాడండి.

    వృషభ రాశి- ఈరోజు ప్రశాంతమైన, సమతుల్య రోజు. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు ఉంటుంది, ఇది మనస్సును సంతోషంగా ఉంచుతుంది. ఖర్చులు పెరగవచ్చు, అయితే ముఖ్యమైన పనులకు మాత్రమే డబ్బు ఖర్చు చేయండి. పనిప్రాంతంలో అసంపూర్తిగా ఉన్న పాత పనిని పూర్తి చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అనుభవజ్ఞులైన వ్యక్తి మాటలు ఈ రోజు ముఖ్యంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. సంబంధాలలో గౌరవం, అవగాహన పెరుగుతాయి. రోజు చివరల్లో, ఆత్మసంతృప్తి ఉంటుంది.

    మిథున రాశి - ఈరోజు మీ మాటల్లో ప్రభావం ఉంటుంది. వ్యక్తులు మీరు చెప్పేది జాగ్రత్తగా వింటారు. చిన్నపాటి చర్చలు కూడా పనిని సులభతరం చేస్తాయి. మీరు స్నేహితులు, సహోద్యోగుల నుండి మద్దతు పొందుతారు. మనసులో ఒక కొత్త ఆలోచన పుట్టవచ్చు, ఇది భవిష్యత్తులో విజయాన్ని ఇస్తుంది. మీరు ఒకరి అభిప్రాయం నుండి ప్రేరణ పొందుతారు. మీ అన్ని పనుల్లో ఓపికగా ఉండండి. ఒకే దిశలో దృష్టి పెట్టండి. సంబంధాలలో తేలికపాటి సంభాషణలు మాధుర్యాన్ని జోడిస్తాయి.

    కర్కాటక రాశి- ఈరోజు కర్కాటక రాశి వారు కొంచెం సున్నితంగా వుంటారు, కానీ మీ ఆలోచన స్పష్టంగా ఉంటుంది, దీని వల్ల నిర్ణయాలు సరైన దిశలో వెళతాయి. కుటుంబంలో శాంతి, సంతులనం ఉంటుంది. మీరు ఆరోగ్యంలో తేలికపాటి అలసట లేదా సోమరితనాన్ని అనుభవించవచ్చు, కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోండి. పాత స్నేహితుడు లేదా పరిచయస్తులతో మాట్లాడటం మనస్సును తేలికగా చేస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. సాయంత్రానికి రోజు హెచ్చు తగ్గులు ప్రశాంతంగా ఉంటాయి.

    సింహ రాశి- ఈరోజు సింహ రాశి వారు నాయకత్వ సామర్థ్యంతో వ్యక్తుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తారు. కార్యాలయంలో మీ అభిప్రాయం గౌరవించబడుతుంది. కొన్ని ముఖ్యమైన పనిలో మీ పాత్ర పెరగవచ్చు. కెరీర్ లో పురోగతి సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషం పెరుగుతుంది. ప్రేమ జీవితంలో ఆప్యాయత, అవగాహన పెరుగుతాయి. మీ మాటలు కఠినంగా ఉండనివ్వవద్దు.

    కన్య రాశి- ఈ రోజు బాధ్యతల భారం పెరుగుతుంది, అయితే మీరు మీ కష్టపడి పని చేసి, అవగాహనతో ప్రతిదీ నిర్వహిస్తారు. పనిప్రాంతంలో మీ పని ప్రశంసించబడే అవకాశం ఉంది. కొన్ని ముఖ్యమైన ఖర్చులు ఉండచ్చు, కానీ పరిస్థితి నియంత్రణలో ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు ఉంటుంది. రోజు చివరిలో, ఆత్మవిశ్వాసం బలంగా ఉంటుంది.

    తులా రాశి - ఈ రోజు కార్యకలాపాలతో నిండి ఉంటుంది, అయితే పనులు సౌకర్యవంతంగా జరుగుతాయి. చిన్న సమస్యలు తలెత్తవచ్చు, కానీ మీరు వాటిని సులభంగా నిర్వహిస్తారు. ఆఫీసులో ఏదైనా పేపర్ వర్క్ లేదా అధికారిక ప్రక్రియలో లాభం వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇంటి వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. సాయంత్రం మీ కోసం సమయం కేటాయించండి. రోజు చివరిలో, మనస్సు సంతృప్తి మరియు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

    వృశ్చిక రాశి - ఈ రోజు వృశ్చిక రాశి వారితో అదృష్టం ఉంటుంది. కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. కెరీర్ లో దిశ మారే సంకేతాలు ఉండవచ్చు. ముఖ్యమైన సంప్రదింపులు లేదా ఒప్పందం నుండి ప్రయోజనాలు ఉండవచ్చు. సంబంధాల్లో నిజాయితీ, నమ్మకం పెరుగుతాయి. మనస్సు తేలికగా, సానుకూలంగా ఉంటుంది. నిలిచిపోయిన పని ముందుకు సాగుతుంది. మొత్తం మీద రోజు సజావుగా, లాభదాయకంగా ఉంటుంది.

    ధనుస్సు రాశి- ఈ రోజు అదృష్టం మీతో ఉంటుంది. డబ్బు ఎదుగుదల అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొన్ని పాత పనులు పరిష్కారమవుతాయి. కొన్ని శుభవార్తలు కూడా అందుతాయి. సంబంధాలలో ప్రేమ పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో శాంతి ఉంటుంది. పనిప్రాంతంలో మీ కష్టపడి పని చేస్తారు. రోజంతా కూడా సానుకూల శక్తితో ఉంటుంది.

    మకర రాశి- ఈరోజు భావాలు లోతుగా ఉంటాయి, అయితే వాటిని సురక్షితంగా ఉంచడం మంచిది. కొన్ని చిన్న విషయాలు మనస్సును విచారంగా ఉంచవచ్చు, కానీ పరిస్థితి త్వరగా మెరుగుపడుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. పాత స్నేహితుడితో మాట్లాడటం వల్ల మానసిక ఉపశమనం లభిస్తుంది. పనులు వేగంతో కొనసాగుతాయి. మీపై ఎక్కువ ఒత్తిడి పెట్టవద్దు. రోజును ప్రశాంతంగా గడపండి.

    కుంభ రాశి- ఈ రోజు రోజంతా కూడా శక్తి మరియు ఉత్సాహం ఉంటాయి. కొత్త పనిని ప్రారంభించడానికి లేదా పాత పనిని కొనసాగించడానికి మంచి సంకేతాలు ఉన్నాయి. చదువు, పోటీలు లేదా కెరీర్లతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులకు ఈ రోజు చాలా మంచిది. ప్రేమ జీవితంలో సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. మనస్సు సంతోషంగా మరియు ఆత్మవిశ్వాసంతో నిండి ఉంటుంది.

    మీన రాశి- ఈ రోజు మీ పని సకాలంలో పూర్తవుతుంది. జీవితంలో దిశ స్పష్టంగా ఉంటుంది. కుటుంబం కలిసి ఉంటారు. ఇంట్లో శాంతి నెలకొంటుంది. తెలివిగా డబ్బు ఖర్చు చేయండి, లేకపోతే మీరు తరువాత ఒత్తిడిని అనుభవించవచ్చు. అనుభవజ్ఞుడి సలహాలు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. సాయంత్రం సమయం మనసుకు ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.

