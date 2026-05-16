Today Horoscope: ఆ రాశుల వారికి ధన యోగం.. శని అనుగ్రహంతో తిరుగు ఉండదు!
మే 16 రాశి ఫలాలు: మే 16 శనివారం నాటి రాశిఫలాలు ఎలా ఉన్నాయి? హనుమంతుడు, శని దేవుడి కృపతో ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం పట్టనుంది? ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆరోగ్యం విషయంలో మీ జాతకం ఏం చెబుతోంది? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నిత్యం మారే గ్రహ గతులు, నక్షత్రాల కదలికల ఆధారంగా మన దైనందిన జీవితంపై ప్రభావం ఉంటుంది. మే 16, శనివారం కావడంతో ఆధ్యాత్మికంగా ఈ రోజుకు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. హిందూ ధర్మ శాస్త్రాల ప్రకారం శనివారం నాడు హనుమంతుడిని, శని దేవుడిని భక్తితో కొలిస్తే కష్టాలు తొలగి, సిరిసంపదలు సిద్ధిస్తాయని భక్తుల నమ్మకం. ముఖ్యంగా ఏలినాటి శని ప్రభావం ఉన్నవారు శనివారం నియమ నిష్ఠలతో పూజలు చేస్తే ఉపశమనం లభిస్తుంది. జ్యోతిష్య గణాంకాల ప్రకారం మే 16వ తేదీన కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి రానుండగా, మరి కొందరు అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
పన్నెండు రాశుల రాశి ఫలాలు
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో బిజీగా గడుస్తుంది. ఉదయం నుంచే పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, సాయంత్రానికి ఆ శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం కనిపిస్తుంది. సహోద్యోగుల నుంచి ప్రశంసలు అందుతాయి. కొత్త అవకాశాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి శుభవార్త అందుతుంది. పాత పరిచయాల వల్ల వ్యాపారంలో లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే ఖర్చులు కూడా పెరిగే ఛాన్స్ ఉన్నందున పొదుపుపై దృష్టి పెట్టండి. భాగస్వామితో మాట్లాడేటప్పుడు సహనంగా ఉండటం మేలు.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆఫీసులో మీ పనితీరు మెరుగుపడుతుంది, ఉన్నతాధికారులు మీ సలహాలను స్వీకరిస్తారు. ఆర్థికంగా కొంత వెసులుబాటు లభిస్తుంది. మొండి బకాయిలు వసూలయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబ సభ్యులతో గడపడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. కంటి సంబంధిత సమస్యలు తలెత్తవచ్చు, కాబట్టి ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ వద్దు.
మిథున రాశి
గత కొంతకాలంగా మిమ్మల్ని వేధిస్తున్న మానసిక ఆందోళనల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. వృత్తి జీవితం సాఫీగా సాగిపోతుంది. ముఖ్యంగా మీడియా, రాతపని, టీచింగ్ రంగాల్లో ఉన్న వారికి ఈ రోజు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది. కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. పత్రాల విషయంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు. సరిపడా నిద్ర లేకపోవడం వల్ల కాస్త అలసటగా అనిపిస్తుంది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు అందుతాయి. ఆగిపోయిన పనులు వేగవంతం అవుతాయి. వ్యాపారస్తులకు నూతన పరిచయాల ద్వారా ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఇంటి బాధ్యతల కోసం కొంత ధనం ఖర్చు చేయాల్సి రావచ్చు. జీవిత భాగస్వామితో ఉన్న చిన్నపాటి విభేదాలు తొలగిపోతాయి. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారు ఈ రోజు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆఫీసులో మీపై అసూయపడే వారు ఇబ్బందులు సృష్టించే ప్రయత్నం చేయవచ్చు. అటువంటి సమయంలో సంయమనం కోల్పోకుండా ఉండటం ముఖ్యం. వ్యాపారంలో ఎవరినీ గుడ్డిగా నమ్మవద్దు. కుటుంబంలో చిన్నపాటి గొడవలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఆహార నియమాలు పాటించకపోతే కడుపునొప్పి వంటి సమస్యలు రావచ్చు.
కన్యా రాశి
ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల వారికి ఈ రోజు లాభసాటిగా ఉంటుంది. కొత్త బాధ్యతలు మీ హోదాను పెంచుతాయి. చాలా కాలంగా ఆగిపోయిన పనులు పూర్తి కావడంతో మానసిక ఉపశమనం పొందుతారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. పెట్టుబడుల విషయంలో నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవడం ఉత్తమం. వాతావరణ మార్పుల వల్ల స్వల్ప అస్వస్థతకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది.
తులా రాశి
ఈ రోజు విశ్రాంతి తక్కువ, పని ఎక్కువ అన్నట్లుగా సాగుతుంది. కొందరు ఉద్యోగం మారే ఆలోచన చేయవచ్చు. వ్యాపార విస్తరణకు అవకాశాలు ఉన్నాయి. పాత స్నేహితులు లేదా బంధువులను కలుసుకోవడం సంతోషాన్నిస్తుంది. భాగస్వామితో వాదనలకు దిగకుండా ఓపికగా ఉండండి. వెన్నునొప్పి లేదా అలసట ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారు ఈ రోజు భావోద్వేగాలకు గురవుతారు. చిన్న విషయాలకే దిగులు చెందే అవకాశం ఉంది. కార్యాలయంలో మీ పనికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థిక నిర్ణయాల్లో తొందరపాటు వద్దు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం వల్ల అనవసర గొడవలను నివారించవచ్చు. నిద్రలేమి సమస్య మిమ్మల్ని చికాకు పెడుతుంది.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. కెరీర్ పరంగా గొప్ప అవకాశాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. అకస్మాత్తుగా ధనలాభం కలిగే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. భాగస్వామితో అనుబంధం మరింత బలపడుతుంది. అతిగా తిరగడం వల్ల కాస్త నీరసంగా అనిపిస్తుంది.
మకర రాశి
ఈ రోజు మీకు ఒత్తిడితో కూడిన పని ఉన్నప్పటికీ, ఫలితం సానుకూలంగా ఉంటుంది. మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం, మీ మాటలను ఇతరులు తప్పుగా అర్థం చేసుకునే ప్రమాదం ఉంది. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున బడ్జెట్ ప్రకారం నడుచుకోండి. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడం వల్ల మనసు తేలికపడుతుంది.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారు తమ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు పొందుతారు. ఉన్నతాధికారులు మీ పని తీరు పట్ల సంతృప్తిగా ఉంటారు. ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది. రావాల్సిన డబ్బు చేతికి అందుతుంది. బంధుమిత్రులతో సఖ్యత పెరుగుతుంది. వాతావరణం కారణంగా జలుబు, దగ్గు వంటి ఇబ్బందులు ఎదురవ్వవచ్చు.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి మనసులో రకరకాల ఆలోచనలు మెదులుతుంటాయి. అయినప్పటికీ వృత్తిపరంగా మీ పనితీరు బాగుంటుంది. పాత పరిచయాల వల్ల వ్యాపార లాభాలు ఉన్నాయి. ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడం అవసరం. భాగస్వామితో ఉన్న మనస్పర్థలు తొలగిపోయి సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి.
