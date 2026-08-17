నేటి రాశి ఫలాలు: శ్రావణ సోమవారం వేళ ఈ రాశుల వారికి ధనలాభం, కెరీర్లో శుభవార్తలు!
సోమవారం శివారాధనకు అత్యంత పవిత్రమైన రోజుగా భావిస్తారు. నేటి గ్రహస్థితుల ప్రభావంతో మేష, వృషభ, మిథున, ధనుస్సు, కుంభ, మీన రాశుల వారికి ఆర్థిక మరియు వృత్తిపరమైన అవకాశాలు మెరుగ్గా కనిపిస్తున్నాయి. సింహ రాశివారికి శుభవార్తలు అందే సూచనలు ఉన్నాయి.
వారంలో మొదటి రోజైన సోమవారం శివారాధనకు ఎంతో విశిష్టమైనది. భోళా శంకరుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తే జీవితంలో సుఖశాంతులు, సిరిసంపదలు వెల్లివిరుస్తాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం, నేటి గ్రహాల కదలికలు, నక్షత్రాల స్థితిగతులు కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నాయి. నేటి దినఫలాల పూర్తి వివరాలు పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి
నేడు ఈ రాశి వారికి కెరీర్ పరంగా ఎంతో ఉత్సాహంగా, సంతోషంగా గడుస్తుంది. వృత్తిపరంగా మీరు చేసే ప్రతి పనిలోనూ మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్లే రోజు ఇది. ఆరోగ్యరీత్యా కనీసం అరగంట వ్యాయామం చేయడం మీ శారీరక దారుఢ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
వృషభ రాశి
ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. పై అధికారుల నుంచి పూర్తి సహకారం అందుతుంది. వృత్తిపరమైన ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, సాయంత్రం వేళ భాగస్వామితో గడిపే మధురమైన క్షణాలు మీలోని అలసటను పూర్తిగా మాయం చేస్తాయి.
మిథున రాశి
ఈ రాశి వారికి నేడు అదృష్టం వెన్నంటి ఉంటుంది. గతం చేసిన పెట్టుబడుల నుంచి ఊహించని లాభాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం పట్ల కొద్దిగా శ్రద్ధ వహించాలి. బయటి ఆహారానికి దూరంగా ఉండటం ఉత్తమం. వ్యక్తిగత జీవితంలో రొమాన్స్ ఆహ్లాదకరంగా సాగుతుంది.
కర్కాటక రాశి
వృత్తి జీవితంలో మీపై కొత్త బాధ్యతల భారం పడే అవకాశం ఉంది. ఆహారపు అలవాట్లలో జంక్ ఫుడ్ను పూర్తిగా పక్కన పెట్టండి. ఆర్థిక విషయాల్లో ఆచితూచి అడుగువేయడం మంచిది. వైవాహిక జీవితం ఎంతో అన్యోన్యంగా, మధురంగా సాగుతుంది.
సింహ రాశి
నేడు మీలో సానుకూల దృక్పథం పెరుగుతుంది. ఎప్పటినుంచో ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరుచుకోవడంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టండి. మీ మనసులోని భావాలను జీవిత భాగస్వామితో పంచుకోవడం వల్ల బంధం బలపడుతుంది.
కన్యా రాశి
ఆత్మవిశ్వాసంతో మునుముందుకు సాగుతారు. రోజంతా ప్రశాంతంగా గడపడానికి ధ్యానం చేయడం మంచిది. నేడు మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. జీవిత భాగస్వామితో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు వచ్చే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి సంయమనం పాటించండి.
తులా రాశి
ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉన్నప్పటికీ, బయటి తినుబండారాలకు దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం. నేడు ఖర్చులు అదుపు తప్పులే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి బడ్జెట్ చూసుకుని ఖర్చు చేయండి. అనవసరమైన టెన్షన్లకు దూరంగా ఉంటూ, ఆఫీస్ టెన్షన్ను ఇంటికి తీసుకురాకండి.
వృశ్చిక రాశి
ఈ రోజు సాధారణంగా గడిచిపోతుంది. ఆరోగ్యం దృష్ట్యా జంక్ ఫుడ్ను త్యజించండి. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో ఒడిదుడుకులు ఎదురవుతాయి. మానసిక ప్రశాంతత కోసం పని మధ్యలో కాస్త విరామం తీసుకోండి. శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్గా ఉంచుకోవడానికి తగినన్ని నీరు తాగండి.
ధనుస్సు రాశి
ఆర్థికంగా ధనుస్సు రాశికి ఎంతో లాభదాయకంగా మారుతుంది. మీ నిజాయితీ, వ్యక్తిత్వమే మీ అతిపెద్ద విజయానికి బాటలు వేస్తాయి. పని ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా ప్రశాంతంగా ఉండండి. మీ దైనందిన ఆహారపు అలవాట్లపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం చాలా ముఖ్యం.
మకర రాశి
వ్యాపార లేదా ఉద్యోగ రంగంలో కొత్త ప్రాజెక్టులు మీ చేతికి చిక్కే అవకాశం ఉంది. దీని ద్వారా భారీగా ధనలాభం ఉంటుంది. అయితే కుటుంబ సభ్యుల ఒకరి అనారోగ్యం లేదా అవసరం నిమిత్తం ఆర్థిక సాయం చేయాల్సి రావచ్చు, ఇది మీ బడ్జెట్పై ప్రభావం చూపుతుంది.
కుంభ రాశి
నేడు ధనలాభం కలిగే సూచనలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి. మీ కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ప్రేమ జీవితంలో ఉన్నవారికి కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. కెరీర్లో సరైన సమతుల్యతను పాటించి ముందుకు సాగండి.
మీన రాశి
ప్రేమ వ్యవహారాల్లో భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపడం చాలా అవసరం. ఆర్థిక పరిస్థితి పటిష్టంగా ఉండి, ధనలాభం కలుగుతుంది. పని నిమిత్తం ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. మీ ఆర్థిక ప్రణాళిక ప్రకారం ఖర్చులు చేయడం మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More