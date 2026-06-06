జూన్ 6 రాశి ఫలాలు: ఆ రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం, మీ రాశి ఉందా?
2026 జూన్ 6 శనివారం నాటి ద్వాదశ రాశిఫలాలు ఇక్కడ చూడండి. గ్రహాల సంచారం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఉద్యోగంలో పురోగతి, ధనలాభం కలుగుతాయి. మరికొన్ని రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
2026 జూన్ 6 శనివారం రోజు ఏ రాశుల వారికి ఎలా ఉండబోతోంది? జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాలు, నక్షత్రాల స్థితిని బట్టి మన దైనందిన జీవితంలో మార్పులు జరుగుతుంటాయి. ఈ రోజు శని దేవుడికి అంకితం చేసిన శనివారం కావడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి కెరీర్, ఆర్థిక విషయాల్లో ఊహించని శుభవార్తలు అందుతాయి. మరికొన్ని రాశుల వారు కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండటం మంచిది. మేషం నుంచి మీనం వరకు 12 రాశుల వారి జాతకాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ లేదా పురోగతికి బలమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది. అయితే, ఊహించని ఖర్చులు ఎదురుకావడం వల్ల కాస్త ఆందోళన చెందుతారు. పనుల్లో స్వల్ప ఆలస్యం జరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబంతో కలిసి ఆధ్యాత్మిక యాత్రలకు వెళ్లే ప్లాన్ చేసుకుంటారు. భాగస్వామితో చిన్నపాటి విభేదాలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది, కాబట్టి మాట్లాడేటప్పుడు కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఆర్థికంగా లబ్ధి పొందేందుకు అద్భుతమైన అవకాశాలు వస్తాయి. వ్యాపారంలో మంచి పురోగతి కనిపిస్తుంది. మీరు పడే కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. శత్రువులు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని చూసినా, చివరికి విజయం మీదే అవుతుంది. ధన సంబంధిత వ్యవహారాల్లో సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల నిమిత్తం చేసే ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారులకు కొత్త డీల్స్ లేదా లాభదాయకమైన ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. ఆర్థిక ప్రణాళికలు విజయవంతం అవుతాయి. కుటుంబంలో అనవసర గొడవలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఆఫీసులో పనులను సకాలంలో పూర్తి చేయడానికి సహోద్యోగుల సాయం తీసుకుంటారు. భూమి, ఇల్లు లేదా కొత్త వాహనం కొనుగోలు చేసే యోగం ఉంది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి తల్లిదండ్రుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ధన లాభం కలిగే సూచనలు బలంగా ఉన్నాయి. అయితే, ఇతరులతో వాదోపవాదాలకు దిగడం వల్ల కోర్టు లేదా లీగల్ సమస్యల్లో చిక్కుకునే ప్రమాదం ఉంది. డబ్బు విషయాల్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, లేదంటే నష్టపోతారు. స్నేహితుల అండదండలు లభిస్తాయి. వాహనం నడిపేటప్పుడు అత్యంత అప్రమత్తత అవసరం.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారి ఆరోగ్యం ఈ రోజు చాలా బాగుంటుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కొన్ని ఒడిదొడుకులు ఎదురవుతాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపార రంగాల్లో ముందుకు దూసుకెళ్లడానికి మంచి అవకాశాలు వస్తాయి, వాటిని చక్కగా ఉపయోగించుకోవాలి. మనసులో తెలియని భయం వేధిస్తుంది. శత్రువులు మీపై పైచేయి సాధించాలని చూసినా, చివరికి మీరే విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
కన్యా రాశి
కన్యా రాశి వారికి జీవితభాగస్వామి నుంచి పూర్తి సహకారం అందుతుంది. ఆఫీసు లేదా వ్యాపారంలో ఉన్న సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి. మీ తెలివితేటలతో, సమయస్ఫూర్తితో డబ్బు సంపాదించడంలో విజయం సాధిస్తారు. శారీరక నొప్పులు, అనారోగ్య సమస్యలు దూరం అవుతాయి. ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది. అయితే, ఈ రోజు మీ గౌరవానికి చిన్న భంగం వాటిల్లే ప్రమాదం ఉంది, కాబట్టి నలుగురిలో మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
తులా రాశి
ఈ రాశి వారికి కెరీర్ పరంగా ఈ రోజు పెద్ద మార్పు రావచ్చు. పురోగతికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. ధన ప్రవాహం బాగుండటం వల్ల ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది. ఆరోగ్యంలో కొన్ని హెచ్చుతగ్గులు ఉండే అవకాశం ఉంది. అనుకున్న ప్రాంతాలకు ప్రయాణాలు చేస్తారు. వ్యాపార కోణంలో చూస్తే లాభాలు వచ్చే సంకేతాలు ఉన్నాయి. తల్లి ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో సంతోషకరమైన రోజుగా నిలుస్తుంది. పట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. మంచి శుభవార్త వింటారు. చేతికి డబ్బు అందడం వల్ల రోజు ప్రశాంతంగా గడుస్తుంది. లవర్స్ కలుసుకునే అవకాశం ఉంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది, కానీ డబ్బు ఇచ్చేటప్పుడు, తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం.
ధనుస్సు రాశి
ధనస్సు రాశి వారు పనుల నిమిత్తం ఈ రోజు ఎక్కువగా శ్రమించాల్సి వస్తుంది, తీవ్రమైన అలసట ఉంటుంది. కొంతమందికి మానసిక ప్రశాంతత లోపిస్తుంది. తప్పుడు సమాచారం లేదా పుకార్ల వల్ల మనసు కాస్త ఉదాసీనంగా మారుతుంది. వాహనం నడిపేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి, లేదంటే గాయాలయ్యే ప్రమాదం ఉంది. తెలియని వ్యక్తులతో డబ్బు లావాదేవీలు అస్సలు పెట్టుకోవద్దు.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రయాణాలు మీకు లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. జీవితభాగస్వామి భావాలను, ఇష్టాలను నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు, లేదంటే గొడవలు రావచ్చు. ఇంటికి బంధువులు లేదా అతిథులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆఫీసులో మీ ప్రయత్నాలకు తగిన గుర్తింపు, ఫలితం దక్కుతాయి. ఆరోగ్యం కాస్త నలతగా అనిపించవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి ఆదాయం పెరిగే మార్గాలు కనిపిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఒక మంచి వార్త వింటారు. శత్రువులు మీపై కుట్రలు చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పాత స్నేహితులను కలుసుకుని ఆనందంగా గడుపుతారు. తలనొప్పి లేదా కంటి సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు, ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కుటుంబ బాధ్యతలు పెరిగినప్పటికీ, వాటిని సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం కలిగే యోగం ఉంది. ఉపాధి, ఉద్యోగ రంగాల్లో మంచి పురోగతి సాధిస్తారు. వ్యాపారానికి సంబంధించిన ఆందోళనలు తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగం చేసే వారు ఆఫీసులో వచ్చే సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. అదృష్టం అంతగా కలిసిరాకపోవడం వల్ల కొన్ని పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. ప్రేమ జీవితం చాలా బాగుంటుంది.
గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, జ్యోతిష్య శాస్త్ర ఆధారంగా రాసినది మాత్రమే. దీనిని పూర్తిగా ధృవీకరించడం లేదు. మరింత సమాచారం కోసం సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదించగలరు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More