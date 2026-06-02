కర్కాటక రాశిలోకి గురు సంచారం - ఏ రాశి వారికి ఎలాంటి యోగాలు కలగనున్నాయి..?
దేవగురువు బృహస్పతి మిథున రాశిని వీడి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించారు. 2026 అక్టోబర్ 31 వరకు కొనసాగే ఈ గురు సంచారం ఏయే రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టనుందో పూర్తి కథనంలో తెలుసుకోండి..,..
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత కీలకమైన గ్రహ మార్పు చోటుచేసుకుంది. నవగ్రహాలలో శుభ గ్రహంగా, జ్ఞానానికి, సంపదకు కారకుడిగా భావించే దేవగురువు బృహస్పతి (గురుడు) తన ఉచ్ఛ రాశి అయిన కర్కాటకంలోకి ప్రవేశించాడు. ఈ పెద్ద మార్పు అన్ని రాశిచక్రాలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ జ్యోతిష్కులు ఈ గ్రహ సంచారాన్ని నిశితంగా గమనిస్తున్నారు.
ఈ మార్పు వల్ల ముఖ్యంగా మేషం, వృషభం, మిథున రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఈ కాలంలో చాలా మంది కెరీర్లో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుంటారు. ఆర్థికంగా కలిసి రావడంతో పాటు కుటుంబ సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. వివాహం కాని వారికి పెళ్లి ఘడియలు దగ్గరపడతాయి. ఉద్యోగాల్లో పదోన్నతులు, వృత్తిపరమైన పురోగతి సాధించే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. కొంతమంది జీవితాల్లో ఈ మార్పు వల్ల భారీ సానుకూల పరిణామాలు చోటుచేసుకోనున్నాయి.
బృహస్పతి గ్రహం జూన్ 01, 2026 అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత (అనగా జూన్ 2వ తేదీ) తెల్లవారుజామున 02.25 గంటలకు మిథున రాశి నుంచి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించింది. ఈ ఉచ్ఛ స్థితిలో గురువు అక్టోబర్ 31, 2026 మధ్యాహ్నం 12.50 గంటల వరకు అంటే సుమారు ఐదు నెలల పాటు కర్కాటక రాశిలోనే ఉంటారు. ఈ ఐదు నెలల కాలంలో ద్వాదశ రాశుల వారిపై గురు సంచార ప్రభావం ఎలా ఉండబోతోందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి…
మేషం నుంచి కన్యా రాశి వరకు..
- మేష రాశి : మేష రాశి వారు ఈ కాలంలో కొత్త పనులను ప్రారంభిస్తారు. అయితే, ఆరోగ్యం విషయంలో మాత్రం ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. వైద్య ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
- వృషభ రాశి : వృషభ రాశి వారికి ఇది పరివర్తన సమయం. జీవితంలో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. సుదీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పాత పనులు ఎట్టకేలకు పూర్తవుతాయి. గురుదేవుని అనుగ్రహం వల్ల ఆకస్మిక ధనలాభం కలిగే అవకాశం ఉంది.
- మిథున రాశి : ఈ రాశి వారికి ఆర్థికంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు అందుతాయి. గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న పాత సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది.
- కర్కాటక రాశి : గురుడు సొంత రాశిలోకి రావడంతో మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల పరంగా పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనులు పూర్తి కావడానికి అదనపు శ్రమ అవసరమవుతుంది. విదేశీ ప్రయాణాలకు అవకాశాలు మెరుగవుతాయి.
- సింహ రాశి : నివాస స్థలాన్ని లేదా పనిచేసే చోటును మార్చాల్సి రావచ్చు. ఆరోగ్యంపై ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనవసర వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఇల్లు లేదా భవన నిర్మాణ పనులు చేపడతారు. షాపింగ్ కోసం ఎక్కువగా ఖర్చు చేస్తారు.
- కన్యా రాశి : ఈ రాశి వారికి ఈ మార్పు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఆర్థికంగా మంచి పురోగతిని సాధిస్తారు.
తులా రాశి నుంచి మీన రాశి వరకు జాతక ఫలాలు
- తులా రాశి: ఉద్యోగంలో లేదా నివాసంలో మార్పులు సంభవిస్తాయి. ఈ మార్పుల వల్ల కొన్ని పాత సమస్యలు శాశ్వతంగా పరిష్కారమవుతాయి.
- వృశ్చిక రాశి: కార్యాలయంలో లేదా వ్యాపార రంగంలో వీరికి అనుకూలమైన మార్పులు వస్తాయి. ఇంట్లో బాధ్యతలు పెరిగి, ఒకటి కంటే ఎక్కువ పనులను ఒకేసారి పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.
- ధనుస్సు రాశి: ఈ రాశి వారు కష్టపడితేనే విజయం సాధించగలరు. నిరంతర శ్రమ అవసరమవుతుంది. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు స్వల్ప ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తే సూచనలు ఉన్నాయి.
- మకర రాశి: మకర రాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో మంగళకరం. కొత్త సంబంధాలు, వ్యాపారంలో సరికొత్త భాగస్వామ్యాలు ఏర్పడతాయి. నూతన ఆదాయ వనరులు లభించడంతో పాటు ఆర్థిక ప్రయోజనాలు, కొత్త ఒప్పందాలు కుదురుతాయి.
- కుంభ రాశి: తీవ్రంగా శ్రమిస్తేనే అనుకున్న పనులు పూర్తవుతాయి. చాలా కాలంగా వేధిస్తున్న దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. కార్యాలయంలో లేదా పని చేసే విధానంలో మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
- మీన రాశి: మీన రాశి వారికి పిల్లల ద్వారా శుభవార్తలు అందుతాయి. వారి ప్రగతి సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. అత్యంత ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో విజయాలు సాధిస్తారు.
