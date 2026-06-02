Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    నేటి రాశి ఫలాలు: ఈరోజు ఆ రాశుల వారికి హనుమాన్ అనుగ్రహం.. అఖండ ధన లాభం!

    జూన్ 2 మంగళవారం నాటి రాశి ఫలాలు ఇక్కడ చూడండి. హనుమంతుడి ఆశీస్సులతో ఏ రాశి వారికి అదృష్టం వరిస్తుంది? ఎవరికి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి? మేషం నుండి మీనం వరకు ద్వాదశ రాశుల పూర్తి జాతకం మీ కోసం.

    Published on: Jun 02, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    గ్రహాల కదలికలు, నక్షత్రాల స్థితి ఆధారంగా మన రోజువారీ జీవితం ఎలా ఉండబోతోందో అంచనా వేయవచ్చు. జూన్ 2 మంగళవారం నాటి రోజు కొన్ని రాశుల వారికి ఎంతో అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. సాధారణంగా మంగళవారం అంటేనే అంజనీపుత్రుడైన ఆంజనేయస్వామికి అంకితం. ఈ రోజున ఆంజనేయస్వామిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తే ఇంట్లో ధనధాన్యాలకు లోటుండదని నమ్ముతారు. జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం, ఈ మంగళవారం కొందరికి అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడితే, మరికొందరు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ద్వాదశ రాశుల వారి నేటి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    నేటి రాశి ఫలాలు: ఈరోజు ఆ రాశుల వారికి హనుమాన్ అనుగ్రహం.. అఖండ ధన లాభం!
    నేటి రాశి ఫలాలు: ఈరోజు ఆ రాశుల వారికి హనుమాన్ అనుగ్రహం.. అఖండ ధన లాభం!

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి

    మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. చాలా కాలంగా ఆగిపోయిన పనుల్లో కదలిక వస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల నుండి ఒక మంచి వార్త వింటారు, ఇది మీ ఇంట్లో సంతోషాన్ని నింపుతుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో మాత్రం ఎలాంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు. సాయంత్రం వేళ స్నేహితులతో కలిసి సరదాగా గడుపుతారు.

    వృషభ రాశి

    మీకు ఈ రోజు సాధారణంగా సాగిపోతుంది. ఆఫీసు పనులను, ఇంటి బాధ్యతలను సమానంగా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. గతంలో జరిగిన ఏదో ఒక సంఘటన మీ మనసును కాస్త కలచివేయవచ్చు, కానీ అతిగా ఆందోళన చెందాల్సిన పని లేదు. ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకుంటే భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు రావు.

    మిథున రాశి

    ఈ రోజు మీరు చాలా బిజీగా గడుపుతారు. ఒకేసారి చాలా పనులు మీ ముందుకు రావచ్చు. ఉద్యోగం చేసే వారికి ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు అప్పగిస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల నుండి పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది. మీకు బాగా కావలసిన ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తిని కలిసే అవకాశం ఉంది.

    కర్కాటక రాశి

    గత కొన్ని రోజులుగా పడుతున్న ఇబ్బందుల నుండి ఈ రోజు ఉపశమనం లభిస్తుంది. నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా ముందుకు సాగుతాయి. ఇంట్లో వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. పాత స్నేహితులతో మాట్లాడి ఆనందాన్ని పంచుకుంటారు. ఆరోగ్యంపై కాస్త శ్రద్ధ పెట్టడం మంచిది.

    సింహ రాశి

    ఈ రోజు మీలో నూతన ఉత్తేజం, ఆత్మవిశ్వాసం కనిపిస్తాయి. ఆఫీసులో మీరు చెప్పే మాటలకు, సూచనలకు సహోద్యోగులు పెద్దపీట వేస్తారు. భవిష్యత్తుకు సంబంధించి ఒక మంచి ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకుంటారు. డబ్బుకు సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో ఆలోచించి ముందడుగు వేయండి. కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు.

    కన్యా రాశి

    ఈ రోజు మీకు బాధ్యతలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. పనులను వాయిదా వేసే అలవాటును పక్కనపెట్టి, సమయానికి పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించండి. ఇంట్లోని పెద్దల సలహాలు మీకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున బడ్జెట్‌ను ముందే ప్లాన్ చేసుకోవడం ఉత్తమం.

    తులా రాశి

    మీకు ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అనుకున్న పనులు పూర్తి చేయడానికి సాధారణం కంటే ఎక్కువ కష్టపడాల్సి వస్తుంది. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఎలాంటి తొందరపాటు వద్దు. సాయంత్రానికి ఒక శుభవార్త వినే సూచనలు బలంగా ఉన్నాయి.

    వృశ్చిక రాశి

    ఈ మంగళవారం మీకు పూర్తిగా అనుకూలంగా ఉంది. దీర్ఘకాలంగా వేధిస్తున్న సమస్యలు ముగుస్తాయి. ఉద్యోగస్తులకు పై అధికారుల నుండి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. కుటుంబంతో కలిసి సంతోషంగా గడిపే అవకాశం లభిస్తుంది. మీ ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది.

    ధనుస్సు రాశి

    ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు చాలా బాగుంటుంది. ఆగిపోయిన పనులు ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాలలో పరిస్థితులు సాధారణంగా ఉంటాయి. ఆత్మీయుల సలహాలు మీ కెరీర్‌కు ప్లస్ అవుతాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండండి.

    మకర రాశి

    ఈ రోజు మీకు కాస్త పరుగులాట ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొన్ని పనులు పూర్తి కావడానికి మీరు అనుకున్నదానికంటే ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. కోపంలో ఎలాంటి అనాలోచిత వ్యాఖ్యలు చేయవద్దు. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు మీకు కొండంత అండగా నిలుస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది.

    కుంభ రాశి

    ఈ రోజు మీ జీవితంలో కొత్త ఆశలు చిగురిస్తాయి. పని రంగంలో ఉత్తమ ఫలితాలను సాధిస్తారు. ఒక చిన్న ప్రయాణం చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. స్నేహితులతో కలిసి వినోద కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. మనసు ఎంతో ఉల్లాసంగా, సంతోషంగా ఉంటుంది.

    మీన రాశి

    ఈ రోజును ప్రశాంతంగా గడపడానికి ప్రయత్నించండి. ఏ విషయానికీ అతిగా ఆలోచించి బుర్ర పాడు చేసుకోవద్దు. పనులు నెమ్మదిగానైనా అనుకున్నట్లు సాగుతాయి. డబ్బుకు సంబంధించిన విషయాల్లో ఆచితూచి వ్యవహరించడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యుల తోడ్పాటు మీ మనసుకు ఎంతో ఊరటనిస్తుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/నేటి రాశి ఫలాలు: ఈరోజు ఆ రాశుల వారికి హనుమాన్ అనుగ్రహం.. అఖండ ధన లాభం!
    Home/Rasi Phalalu/నేటి రాశి ఫలాలు: ఈరోజు ఆ రాశుల వారికి హనుమాన్ అనుగ్రహం.. అఖండ ధన లాభం!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes