పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
ఈరోజు రాశి ఫలాలు: మంగళవారం ఆంజనేయ స్వామి అనుగ్రహంతో ఈ 4 రాశులకు అదృష్టం
మంగళవారం ఆంజనేయ స్వామి పూజకు ఎంతో విశిష్టమైన రోజుగా భావిస్తారు. ఈ రోజున భక్తిశ్రద్ధలతో బజరంగబలిని ఆరాధించడం వల్ల కష్టాలు, బాధలు తొలగిపోయి ధైర్యం, ఆరోగ్యం, సంతోషం కలుగుతాయని భక్తుల విశ్వాసం.
మంగళవారం ఆంజనేయ స్వామి పూజకు ఎంతో ప్రశస్తమైన రోజుగా భక్తులు భావిస్తారు. మంగళవారం బజరంగబలిని భక్తిశ్రద్ధలతో కొలిస్తే రోగాలు, కష్టాలు, బాధలు తొలగిపోతాయని ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాలు చెబుతున్నాయి. ఈ రోజు నాలుగు రాశుల వారికి మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తుండగా, కొన్ని రాశుల వారు ఆరోగ్యం, ఖర్చులు, నిర్ణయాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మంగళవారాల్లో హనుమాన్ ఆలయాల్లో ప్రదక్షిణలు, సింధూర పూజలు, హనుమాన్ చాలీసా పారాయణాలు నిర్వహించడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది. పంచాంగం, గ్రహ గోచారాలను అనుసరించే పాఠకులకు రోజువారీ అంచనాలు ఆసక్తి కలిగిస్తాయి. అయితే గోచార ఫలితాలు సాధారణ స్థితిని మాత్రమే సూచిస్తాయి. వ్యక్తిగత జాతకంలోని దశలు, అంతర్దశలను బట్టి ఫలితాల్లో మార్పులు ఉంటాయి.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి: సృజనాత్మక పని మొదలుపెట్టే ముందు వివరాలను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేయండి. ఆర్థిక, ఆస్తి వ్యవహారాలను బాధ్యతతో నిర్వహించండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కష్ట సమయాల్లోనూ ప్రశాంతంగా ఉండేందుకు ప్రయత్నించండి. చేతికి ధనం అందుతుంది.
వృషభ రాశి: సంతోషంగా ఉండాలంటే బంధాల్లోని సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. వృత్తిపరంగా ఎదిగే అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఆరోగ్యం, ఆర్థిక స్థితి బాగుంటాయి.
మిథున రాశి: ప్రేమ వ్యవహారాలకు ఎక్కువ సమయం కేటాయించండి. వృత్తి బాధ్యతల పట్ల సీరియస్గా ఉండాలి. ప్రేమ జీవితంలో ఎదురయ్యే చిన్నపాటి సమస్యలకు వెంటనే పరిష్కారం వెతుక్కోవడం అవసరం.
కర్కాటక రాశి: ఆనందంగా గడపాలంటే బంధాల్లోని సమస్యలను చక్కదిద్దుకోండి. కెరీర్లో పురోగతి సాధించే అవకాశాలు లభిస్తాయి. డబ్బు, ఆరోగ్యం రెండు రంగాల్లోనూ పరిస్థితి అనుకూలంగా ఉంటుంది.
సింహ రాశి: కొత్త ప్రేమ, మెరుగైన ఉద్యోగ అవకాశాలు మీ రోజును మరింత ప్రకాశవంతంగా మారుస్తాయి. ఆస్తులను జాగ్రత్తగా నిర్వహించండి. చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. జీవనశైలిని ఆరోగ్యకరంగా ఉంచుకోండి.
కన్య రాశి: ప్రేమను ఆస్వాదిస్తూ, సంకోచం లేకుండా మీ భావాలను వ్యక్తపరచండి. ఉద్యోగ జీవితం బాగుంటుంది, ఆర్థికంగా బలంగా ఉంటారు. ఆరోగ్య సమస్యలు కొంత ఇబ్బంది కలిగించవచ్చు.
తులా రాశి: ఆరోగ్యంపై కొంచెం శ్రద్ధ అవసరం. ఆఫీసులో వాతావరణం ఉత్పాదకంగా ఉంటుంది, ముందుకు సాగడానికి పలు అవకాశాలు దక్కుతాయి. ఆర్థికంగానూ మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆరోగ్యంలో చిన్నపాటి మార్పులు కనిపించవచ్చు.
వృశ్చిక రాశి: ప్రేమ జీవితం, ఉద్యోగ జీవితం రెండూ సృజనాత్మకంగా, ఆనందంగా సాగుతాయి. ఆర్థిక స్థితి బాగుండటంతో తెలివిగా పెట్టుబడులు పెట్టే ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు.
ధనుస్సు రాశి: భావోద్వేగ శక్తి ఆత్మీయులకు దగ్గర చేస్తుంది. చిన్న చిన్న గడువులు నిర్దేశించుకోండి. ఆలోచించి తీసుకునే నిర్ణయాలతో ఆర్థిక స్థిరత్వం పెరుగుతుంది.
మకర రాశి: శ్రద్ధగా చేసే పనులు పురోగతి తెస్తాయి. నిజాయితీతో కూడిన సంభాషణలు, స్వీయ సంరక్షణపై దృష్టి పెట్టండి. ఆర్థిక నిర్ణయాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. అనవసర ఖర్చులకు దూరంగా ఉండండి.
కుంభ రాశి: విశ్రాంతి తర్వాత సృజనాత్మకత పెరుగుతుంది. బంధాలను దృఢంగా మార్చుకోవడంపై దృష్టి పెట్టండి. మీ దయగల స్వభావం అనుబంధాలను బలపరుస్తుంది. దీర్ఘకాల ఫలితాల కోసం బలమైన నమ్మకాన్ని ఏర్పరుచుకుంటారు.
మీన రాశి: దయ, కొత్త ఆలోచనలతో ముందుకు సాగుతారు. చిన్న విషయాలపైనా శ్రద్ధ పెట్టి, ప్రశాంతంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. మీ నిర్ణయాలపై నమ్మకం ఉంచండి, ఆప్యాయత పంచుకోండి. నిరంతర అభివృద్ధి కోసం సాధారణ దినచర్యను పాటించండి.