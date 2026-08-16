ఆదివారం రాశిఫలాలు.. మేషం నుంచి మీనం వరకు 12 రాశుల దినఫలాలు ఇవే
ఆగస్టు 16, ఆదివారం సూర్య భగవానుడికి ప్రత్యేకమైన రోజుగా భావిస్తారు. గ్రహాలు, నక్షత్రాల స్థితిగతుల ఆధారంగా 12 రాశుల వారికి ఈ రోజు వేర్వేరు ఫలితాలు ఉండవచ్చని జ్యోతిష్య విశ్లేషణ చెబుతోంది. మేషం, వృషభం, మిథునం, కన్య, వృశ్చికం, మకరం, మీనం రాశులకు కెరీర్, ఆర్థికం లేదా వ్యక్తిగత జీవితంలో అనుకూల పరిణామాలు.
హిందూ ధర్మంలో ఆదివారం దినం ప్రత్యక్ష దైవమైన సూర్య భగవానునికి అత్యంత ప్రీతికరమైనదిగా భావిస్తారు. ఈ రోజున భక్తిశ్రద్ధలతో సూర్యుని పూజించడం వల్ల సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయని, మానసిక ఉల్లాసం లభిస్తుందని నమ్ముతారు. గ్రహాల గతులు, నక్షత్రాల స్థితిగతుల ప్రకారం ఆగస్టు 16న కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన లాభాలు చేకూరనుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పాఠకులకు ఈ రోజు దినఫలాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయో ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి: ఈ రోజు మీ ప్రేమ జీవితం ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా సాగుతుంది. వృత్తిపరంగా ముందడుగు వేయడానికి అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా సమతుల్యత పాటిస్తూ అవసరాలకు తగినట్లు ఖర్చు చేయడం మంచిది. ఆరోగ్యం పూర్తిగా సహకరిస్తుంది.
వృషభ రాశి: ధన లాభం కలిగే సూచనలున్నాయి. ఉద్యోగ జీవితం మరియు వ్యక్తిగత జీవితం మధ్య సరైన సమతౌల్యం పాటించడం చాలా ముఖ్యం. వ్యాపారస్తులు పూర్తి విశ్వాసంతో కొత్త ప్రాజెక్టులకు శ్రీకారం చుట్టవచ్చు.
మిథున రాశి: ప్రేమ సంబంధాల్లో ఎలాంటి వాగ్వాదాలకు తావివ్వకండి. మీరు పెట్టే కష్టానికి తగిన గుర్తింపు వృత్తి జీవితంలో లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. శారీరకంగా, మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు.
కర్కాటక రాశి: జీవితంలో ముందుకు సాగడానికి బోలెడు అవకాశాలు తారసపడతాయి. అయితే అనుభవజ్ఞులైన నిపుణుల సలహా తీసుకుని ప్రణాళికలను అమలు చేయడం ఉత్తమం. టీమ్లో చిన్నపాటి ఘర్షణలకు దూరంగా ఉండండి.
సింహ రాశి: ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అహంభావాన్ని దరి చేరనీయకండి. మీ క్రమశిక్షణే మిమ్మల్ని వృత్తిపరమైన లక్ష్యాలను చేరుకునేలా చేస్తుంది. చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురైనా వాటిని సులభంగా ఎదుర్కొంటారు.
కన్య రాశి: మీరు పడే కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కెరీర్ పరంగా లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం, ఆర్థిక పరిస్థితి రెండూ సానుకూలంగా ఉన్నాయి. మనసులోని మాటలను ప్రియమైన వారితో పంచుకోవడం ఈ రోజు చాలా అవసరం.
తులా రాశి: సంబంధాల్లో తలెత్తే సమస్యలను పరిపక్వతతో పరిష్కరించుకోండి. కెరీర్లో ఎదురయ్యే కొత్త సవాళ్లను స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉండండి, ఇవి మీ పదోన్నతికి బాటలు వేస్తాయి. ఆర్థికంగా స్థిరపడతారు.
వృశ్చిక రాశి: సానుకూల ఫలితాలు మీ వెంటే ఉంటాయి. కెరీర్ సవాళ్లను విజయవంతంగా అధిగమిస్తారు. ధన ప్రవాహం, ఆరోగ్యం రెండూ బాగుంటాయి. రొమాంటిక్ లైఫ్ ఎంతో ఉత్సాహంగా సాగుతుంది.
ధనుస్సు రాశి: చిన్నపాటి అనారోగ్య సమస్యలు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. భాగస్వామిని సంతోషంగా ఉంచడానికి ఎక్కువ సమయం కేటాయించండి. పనిలో ఉత్పాదకత లోపించకుండా చూసుకోవడం ముఖ్యం.
మకర రాశి: మీ నైపుణ్యాలతో క్లయింట్లను ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. ప్రయాణాల్లో లేదా ఆఫీస్ ఈవెంట్లలో కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. పెద్దగా ఆర్థిక ఇబ్బందులు రావు.
కుంభ రాశి: మీ వ్యాపారాన్ని మరింత విస్తరించే దిశగా ఆలోచనలు చేస్తారు. కొన్ని బంధాలు భారంగా అనిపిస్తే వాటి నుంచి బయటపడటం మంచిది. ఆర్థిక సహాయం కోసం ఇతరులపై ఆధారపడే పరిస్థితి రావచ్చు.
మీన రాశి: పెద్దగా అడ్డంకులు ఏమీ ఎదురుకావు. అయితే పనుల్లో గంభీరత లోపిస్తే మాత్రం ఆఫీస్ లైఫ్ దెబ్బతింటుంది. ధనలాభం ఉంటుంది. ఆన్లైన్ లావాదేవీలు చేసేటప్పుడు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More