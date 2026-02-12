Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    నేటి రాశి ఫలాలు: నేడు కొన్ని రాశుల వారి ప్రేమ జీవితంలో కొత్త మలుపులు, ఓ రాశి వారు తోడుని పొందవచ్చు!

    రాశి ఫలాలు 12 ఫిబ్రవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 12  ఫిబ్రవరి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Feb 12, 2026 4:02 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఫిబ్రవరి 12, గురువారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. గురువారం విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించే ఆచారం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, గురువారం నాడు శ్రీ నారాయణను ఆరాధించడం సంపద, సౌభాగ్యాన్ని తీసుకు వస్తుంది.

    రాశి ఫలాలు 12 ఫిబ్రవరి 2026
    రాశి ఫలాలు 12 ఫిబ్రవరి 2026

    జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఫిబ్రవరి 12 చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మరి ఫిబ్రవరి 12న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు.. మేష రాశి నుండి మీన రాశి వరకు ఎవరికి ఎలా ఉంటుంది?

    మేష రాశి:

    ఈరోజు ప్రతి అంశంలో సమతుల్యతను కాపాడుకోండి. ప్రేమలో నిశ్శబ్దంగా ఉండండి. పనిలో టీమ్ వర్క్‌పై దృష్టి కేంద్రీకరించండి. చిన్నపాటి అపార్థాలు తలెత్తవచ్చు. డబ్బును తెలివిగా నిర్వహించండి. ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.

    వృషభ రాశి:

    నేడు మీరు సంబంధాలలో స్పష్టతను కనుగొంటారు, అవి శృంగారభరితంగా ఉన్నా లేకపోయినా. కెరీర్ పరంగా, మీరు ఎదుర్కొనే ఏవైనా సవాళ్లను ఎదుర్కోవటానికి ఒక తాజా దృక్పథం మీకు సహాయపడుతుంది.

    మిథున రాశి:

    భవిష్యత్తులో స్థిరత్వం కోసం జాగ్రత్తగా ప్రణాళిక చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మానసిక మరియు శారీరక ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి సమతుల్య జీవనశైలిని నిర్వహించడంపై దృష్టి పెట్టండి.

    కర్కాటక రాశి:

    కర్కాటక రాశి వారి ఎదుగుదలకు అవకాశాలతో నిండిన రోజు. ఈ రోజు పని మరియు వ్యక్తిగత జీవితం మధ్య సమతుల్యతను సాధించడం, కొత్త అవకాశాలను అన్లాక్ చేయడం, వివిధ రంగాలలో వృద్ధి మరియు సంతృప్తిని తీసుకురావడం కోసం చూస్తారు.

    సింహ రాశి:

    ఈరోజు మీకు అవకాశాలతో నిండిన రోజు. ప్రేమలో మీరు లోతైన సంబంధాలను కనుగొంటారు. కెరీర్ పరంగా కొత్త సవాళ్లు ముందున్నాయి, ఇవి ప్రకాశించే అవకాశాలను ఇస్తాయి. ఆర్థికంగా ఊహించని లాభాల కోసం ఒక కన్నేసి ఉంచండి.

    కన్య రాశి:

    ఒత్తిడి లేదా చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలను విస్మరించవద్దు. మొత్తం మీద సానుకూల మార్పులతో రోజును ప్రారంభించండి. శృంగార కార్యకలాపాల ద్వారా మీరు మీ ప్రేమ జీవితం యొక్క ఉత్పాదకతను నిర్వహిస్తారని గుర్తుంచుకోండి.

    తులా రాశి:

    తులా రాశి వారు ఆరోగ్యం పరంగా మీ శరీరం చెప్పేది వినండి మరియు సమతుల్యతను కాపాడుకోవడానికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోండి. ఎదగడానికి మరియు వృద్ధి చెందడానికి ప్రతి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి. మీరు ఒంటరిగా ఉంటే, మీ ఆసక్తిని రేకెత్తించే వ్యక్తిని మీరు కలుసుకోవచ్చు.

    వృశ్చిక రాశి:

    ఈరోజు ఈ రాశి వారు ప్రేమ జీవితంలో సంతోషకరమైన క్షణాల కోసం చూస్తారు. నైపుణ్యాలతో అవసరమైన ముఖ్యమైన పనిని చేయండి. ఆర్థిక అవసరాలను తీర్చడం కోసం ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాల్సి ఉంటుంది.

    ధనుస్సు రాశి:

    మీరు కార్యాలయంలో కొత్త సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉంటారు. సానుకూల మనస్తత్వం అవసరమయ్యే కొత్త అవకాశాలను మీరు పొందే అవకాశం ఉంది.

    మకర రాశి:

    లోతైన సంబంధాలను పెంపొందించడానికి ప్రియమైనవారు మరియు సహోద్యోగులతో కమ్యూనికేషన్ కొనసాగించండి. ఈ రోజు డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి మరియు దీర్ఘకాలిక వ్యూహాన్ని పరిగణించండి. మీ ఆరోగ్యానికి సమతుల్యత అవసరం.

    కుంభ రాశి:

    ప్రేమను జరుపుకోవడానికి గొప్ప క్షణాలు ఉన్నాయి. ఉత్పాదకతను పెంచే కొత్త బాధ్యతలను చేపట్టండి. ఈ రోజు మీరు డబ్బును జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి. మీ సంరక్షణకు మీ శరీరం మరియు మనస్సు మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతాయి.

    మీన రాశి:

    మీరు ఉద్యోగంలో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నప్పుడు దృఢంగా ఉండండి. ప్రేమ విషయంలో మీ వైఖరి ఈ రోజు ముఖ్యమైనది. ఆర్థికంగా బాగా వుంటారు. అయితే ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/నేటి రాశి ఫలాలు: నేడు కొన్ని రాశుల వారి ప్రేమ జీవితంలో కొత్త మలుపులు, ఓ రాశి వారు తోడుని పొందవచ్చు!
    News/Rasi Phalalu/నేటి రాశి ఫలాలు: నేడు కొన్ని రాశుల వారి ప్రేమ జీవితంలో కొత్త మలుపులు, ఓ రాశి వారు తోడుని పొందవచ్చు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes