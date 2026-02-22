Edit Profile
    ఈరోజు రాశి ఫలాలు: నేడు ఓ రాశి వారికి ఆర్థిక లాభం, తగాదాలకు దూరంగా ఉండాలి!

    రాశి ఫలాలు 22  ఫిబ్రవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 22  ఫిబ్రవరి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Feb 22, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఫిబ్రవరి 22, ఆదివారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. ఆదివారం సూర్య భగవానుడిని ఆరాధించే సంప్రదాయం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, ఆదివారం నాడు సూర్యుని ఆరాధించడం వల్ల ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఫిబ్రవరి 22 చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మరి ఫిబ్రవరి 22న ఏ రాశులకు మేలు కలుగుతుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    రాశి ఫలాలు 22 ఫిబ్రవరి 2026
    ద్వాదశ రాశుల రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి:

    ఈ రోజు మీ మనస్సు కొంచెం చంచలంగా ఉండవచ్చు. ఖర్చులు అకస్మాత్తుగా పెరుగుతాయి, ఇది ఉద్రిక్తతకు దారితీస్తుంది. మీకు నచ్చని పనిని మీరు చేయవలసి రావచ్చు, కానీ మీరు దానిని బలవంతంగా చేయవలసి ఉంటుంది. ప్రయాణం అలసటగా ఉంటుంది. తండ్రి ఆరోగ్యం, పిల్లల ప్రవర్తనపై దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రేమ జీవితంలో చిన్న విషయాలపై అపార్థాలు ఉండవచ్చు, కాబట్టి జాగ్రత్తగా మాట్లాడండి. పనిలో సహనంగా ఉండండి. తొందరపడటం వల్ల హాని జరగవచ్చు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ మానసిక అలసట అనుభూతి చెందవచ్చు.

    వృషభ రాశి:

    ఈ రోజు వృషభ రాశి వారు ఆర్థిక పరంగా జాగ్రత్తగా ఉండవచ్చు. అకస్మాత్తుగా డబ్బు రావడం ఆనందంగా ఉంటుంది, కానీ ఖర్చులు కూడా అదే వేగంతో పెరిగవచ్చు. ఏదైనా వార్త లేదా సందేశం గురించి గందరగోళం ఉండవచ్చు, కాబట్టి తనిఖీ, పరీక్ష లేకుండా ఎవరినీ విశ్వసించవద్దు. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో పరిస్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది. అయితే కోర్టు లేదా వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ప్రేమ జీవితంలో సమయం కేటాయించండి. మీరు మీ భాగస్వామితో ఓపెన్ గా మాట్లాడితే, అపార్థం తొలగిపోతుంది. ప్రయాణం వల్ల ప్రత్యేక ప్రయోజనం ఉండదు. అవసరం లేకపోతే వాయిదా వేయండి.

    మిథున రాశి:

    ఈ రోజు మిథున రాశి వారి ఆరోగ్యం కొంచెం బలహీనంగా ఉండవచ్చు. అలసట, నిద్రలేమి లేదా తలనొప్పి ఇబ్బంది పెడతాయి. ప్రేమ జీవితంలో విభేదాలు ఉండవచ్చు. కాబట్టి కోపంతో ఏమీ మాట్లాడవద్దు. పిల్లలతో సంబంధాలను కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఉంది. లేనిపక్షంలో వారు మీ మాటలను పట్టించుకోరు. ఈరోజు ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారంలో కొత్త పనిని ప్రారంభించవద్దు. జరుగుతున్న పనులపై శ్రద్ధ వహించండి. కోర్టు లేదా తగాదాలకు దూరంగా ఉండండి. మీరు సహనంతో పనిచేస్తే పరిస్థితి నిర్వహించబడుతుంది.

    కర్కాటక రాశి:

    ఈ రోజు ఆరోగ్యంపై కాస్త శ్రద్ధ వహించడం చాలా ముఖ్యం. ప్రేమ జీవితం, పిల్లలకు సంబంధించిన శుభవార్తలను వినవచ్చు, ఇది మనస్సును తేలికగా ఉంచుతుంది. పని వద్ద పరిస్థితి బాగుంటుంది. అయితే ప్రభుత్వ పని లేదా అధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఏదైనా తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటే అది సమస్య కావచ్చు. కుటుంబంలో ఏదైనా విషయం గురించి మీరు వివరణ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సహనంగా ఉండండి. ప్రశాంతంగా మాట్లాడండి. విషయాలు మీకు అనుకూలంగా మారవచ్చు.

    సింహ రాశి:

    ఈ రోజు సింహ రాశి వారు ఉదర సంబంధించిన సమస్య లేదా బలహీనతను అనుభవించవచ్చు. గాయపడటం లేదా జారిపోకుండా జాగ్రత్తపడండి. అయినప్పటికీ మనస్సులో సానుకూల శక్తి ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితం, పిల్లలకు సంబంధించిన విషయాలు బాగుంటాయి. పని నిర్ణయాలు సరైన దిశలో వెళ్తాయి. మీ జీవిత భాగస్వామితో సమయం గడపండి; సంబంధాలు బలంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యాన్ని తేలికగా తీసుకోకండి; ఆహారం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.

    కన్య రాశి:

    ఈ రోజు కన్య రాశి వారు ప్రవర్తనలో కఠినత్వం కనిపించవచ్చు. రక్తపోటు లేదా నోటికి సంబంధించిన సమస్యలు ఉండవచ్చు. కోపం తగ్గించుకోవాలి. డబ్బు వస్తుంది, కానీ దానిని సురక్షితంగా ఉంచాలి. ప్రస్తుతానికి కొత్త పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండండి. పని బాగుంటుంది, కానీ కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించవద్దు.

    తులా రాశి:

    ఈ రోజు తులా రాశి వారికి వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలై ఉండవచ్చు. అనవసరమైన అనుమానం లేదా అపార్థం దూరాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం ఒక మాదిరిగా ఉంటుంది. ఆఫీసు లేదా రాజకీయాలకు సంబంధించిన వ్యక్తులు నేడు గుర్తింపు మరియు ప్రభావాన్ని పొందుతారు. మీరు ప్రశాంతంగా పని చేస్తే నష్టాలను నివారించవచ్చు.

    వృశ్చిక రాశి:

    ఈ రోజు వృశ్చిక రాశి వారు గందరగోళంలో ఉండవచ్చు. ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉంటాయి, దీని వల్ల మనస్సు కలత చెందుతుంది. ఊహాజనిత లేదా ప్రమాదకర పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండండి. ప్రస్తుతానికి పరిస్థితి కొంచెం భారంగా అనిపిస్తుంది. కానీ కొంత సమయం తర్వాత పరిస్థితి పరిష్కరించబడుతుంది. మీరు సహనం, అవగాహనతో పనిచేస్తే నష్టాలను నివారించవచ్చు.

    ధనుస్సు రాశి:

    ఈ రోజు ధనుస్సు రాశి వారు కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. పాదాలకు నొప్పి లేదా గాయం అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం కాస్త బలహీనంగా ఉండవచ్చు. ప్రేమ జీవితం, పిల్లలకు సంబంధించిన విషయాలు సాధారణంగా ఉంటాయి. చదువుకోవడానికి, జ్ఞానాన్ని పెంపొందించడానికి ఇది మంచి రోజు. ఈ రోజు ఒక పెద్ద నిర్ణయాన్ని వాయిదా వేయడం మంచిది; భావోద్వేగ నిర్ణయం తరువాత పశ్చాత్తాపం కలిగించవచ్చు.

    మకర రాశి:

    పిల్లల ఆరోగ్యం లేదా విద్య గురించి ఆందోళన ఉండవచ్చు. ప్రేమ జీవితంలో విభేదాలు ఉండవచ్చు. ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పటికీ మానసిక ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇంట్లో వాతావరణం కాస్త ఉద్రిక్తంగా ఉండవచ్చు. మీ తల్లి ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ఆస్తి లేదా వాహనానికి సంబంధించిన పనులు అడ్డంకులతో జరుగుతాయి.

    కుంభ రాశి:

    ఈ రోజు కుంభ రాశి వారు ఆరోగ్యం బలహీనంగా ఉండవచ్చు. ముక్కు, చెవులు లేదా గొంతుకు సంబంధించిన సమస్యలు ఉండవచ్చు. తోబుట్టువుల గురించి మనస్సు కలత పడుతుంది. భావోద్వేగాలకు లోనమై పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోకండి. ప్రేమ జీవితం మరియు పిల్లలకు సంబంధించిన విషయాలు బాగుంటాయి. వ్యాపారంలో పరిస్థితి మామూలుగా ఉంటుంది. మీపై దృష్టి పెట్టండి; విశ్రాంతి కూడా ముఖ్యం.

    మీన రాశి:

    ఈ రోజు మీన రాశి వారికి ఖర్చులు పెరుగుతాయి. మీరు తలనొప్పి లేదా భయాన్ని అనుభవించవచ్చు. ప్రేమ జీవితం, పిల్లలకు సంబంధించిన విషయాల్లో సమస్యలు ఉండవచ్చు. భయం ఉండవచ్చు. ఈ రోజు మిమ్మల్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. తొందరపడి ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవద్దు. పరిస్థితులు క్రమేపీ మెరుగుపడతాయి.

