Weekly Lucky Rasis: ఈ వారం కొన్ని రాశులకు బాగా కలిసి వస్తుంది.. ఓ రాశి ప్రేమికులు కలుస్తారు.. మీ వారఫలాలు చూసుకున్నారా?
గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక మొత్తం 12 రాశిచక్రాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. కొన్ని రాశిచక్రాలు గ్రహాల కదలిక కారణంగా శుభ ఫలితాలను పొందుతాయి, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు అశుభ ఫలితాలను పొందుతాయి. గ్రహాల కదలికను బట్టి ఈ వారం వార ఫలాలు కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ఈ వారం కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది.
వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో గ్రహాల కదలికకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక మొత్తం 12 రాశిచక్రాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. కొన్ని రాశిచక్రాలు గ్రహాల కదలిక కారణంగా శుభ ఫలితాలను పొందుతాయి, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు అశుభ ఫలితాలను పొందుతాయి. గ్రహాల కదలికను బట్టి ఈ వారం వార ఫలాలు కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ఈ వారం కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కాబట్టి కొన్ని రాశిచక్ర రాశులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
ఈ వారం వార ఫలాలు
మేష రాశి - మేష రాశి యొక్క వ్యాపార పరిస్థితి చాలా బలంగా మారుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రేమ-పిల్లల పరిస్థితి కొంచెం మితంగా ఉంటుంది లేదా ఏదైనా ప్రతికూలత ఉంటుంది. కాబట్టి మొత్తంమీద మీరు రోజురోజుకూ మంచి స్థానం వైపు కదులుతున్నారు. వారం ప్రారంభంలో నక్షత్రాల్లా ప్రకాశిస్తారు. మీకు కావలసినవి లభ్యమవుతాయి.
మధ్యలో డబ్బు ప్రవాహం పెరుగుతుంది, ప్రియమైన వారి సంఖ్య పెరుగుతుంది. వారం చివరికి వ్యాపార పరిస్థితి బలపడే సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. వ్యాపారంతో పాటు శౌర్యం కూడా పెరుగుతుంది. మీరు చాలా శుభప్రదమైన వారం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. పసుపు రంగు వస్తువును దగ్గరలో ఉంచడం శుభప్రదం.
వృషభ రాశి - ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రేమ మరియు పిల్లల పరిస్థితి బాగుంటుంది. వ్యాపారం బాగుంటుంది. ప్రయాణాలకు అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. వారం ప్రారంభంలో మనసు కాస్త ఆందోళనకు గురవుతుంది. అధిక ఖర్చులు మనస్సును కలవరపెడతాయి.
వారం మధ్యలో చాలా మంచి పరిస్థితి ఉంటుంది. మీ ఔన్నత్యం పెరుగుతుంది. సమాజంలో మీరు ప్రశంసించబడతారు. అవసరానికి తగ్గట్టుగా వస్తువులు అందుబాటులో ఉంటాయి. సంపద, కుటుంబంలో సంతోషం. పసుపు రంగు వస్తువును దానం చేయడం శుభప్రదం.
మిథున రాశి - మిథున రాశి యొక్క ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది. ప్రేమ మరియు పిల్లల పరిస్థితి కూడా బాగుంటుంది. కాస్త గాయపడకుండా జాగ్రత్త వహించండి. వారం ప్రారంభంలో డబ్బు తిరిగి వస్తుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు సృష్టించబడతాయి. శుభవార్త వస్తుంది.
మధ్యలో మనస్సు ఆందోళన కలిగిస్తుంది. విశ్రాంతి ఉంటుంది. ముగింపు చాలా బాగుంటుంది. ఇది శుభప్రదానికి చిహ్నంగా మారుతుంది. ప్రతి ఒక్కరిపై మంచి అభిప్రాయాన్ని కలిగిస్తుంది.
కర్కాటక రాశి- కర్కాటక రాశిచక్రం వ్యక్తిగత జీవితం మరియు వృత్తి జీవితం రెండూ చాలా బాగున్నాయి. మీ తండ్రితో, ప్రభుత్వ వ్యవస్థతో చిక్కుకోకండి. మూత్రవ్యాధి కాస్త ఇబ్బంది పెడుతుంది. కానీ వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితం బాగుంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి. మీ పెద్దలతో మీ సంబంధాలపై శ్రద్ధ వహించండి. వారం ప్రారంభంలో వ్యాపార పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది.
కోర్టులో విజయం సాధిస్తారు. మధ్యలో కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడతాయి. పాత వనరుల నుంచి కూడా డబ్బు వస్తుంది. శుభవార్తలు అందుతాయి. చివరికి మనసు కాస్త ఆందోళన చెందుతుంది. భయం ఉంటుంది, కానీ అది మంచిదే. ఆకుపచ్చ వస్తువులను దానం చేయడం శుభప్రదం అవుతుంది.
సింహ రాశి - ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రేమ మరియు పిల్లల పరిస్థితి బాగుంటుంది. వ్యాపారం బాగుంది. ఉద్యోగంలో కొద్దిగా కష్టపడే అవకాశం ఉంది. వారం ప్రారంభంలో అదృష్టం మీతో ఉంటుంది. ప్రయాణాలకు అవకాశం ఉంటుంది. వారం మధ్యలో వ్యాపార పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. కోర్టులో విజయం ఉంటుంది. వారం చివరికి ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది మరియు శుభవార్త అందుకుంటారు. వారం మొత్తం అద్భుతంగా ఉంటుంది.
కన్య రాశి - మీరు మీ జీవిత భాగస్వామి యొక్క సాంగత్యాన్ని పొందుతారు. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ప్రేమ, పిల్లల పరిస్థితి బాగుంటుంది. వ్యాపారం బాగుంటుంది. కాస్త నరాలు, చర్మ సమస్యలు ఉండవచ్చు. వారం ప్రారంభంలో గాయం ఉండవచ్చు. మీరు ఇబ్బందుల్లో పడవచ్చు.
పరిస్థితులు అననుకూలంగా ఉంటాయి. దానిని నివారించండి. మధ్యలో సాధారణ స్థితికి వస్తుంది. ప్రయాణాలకు అవకాశం ఉంటుంది. అదృష్టం మీతో ఉంటుంది. చివరగా వ్యాపార పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. మీరు ఉన్నతాధికారుల ఆశీర్వాదాలను పొందుతారు. ఎరుపు వస్తువును దానం చేయడం శుభప్రదం.
తులా రాశి - ఈ వారం భూమి, భవనం, వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశం బలంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. ప్రేమ, పిల్లల పరిస్థితి బాగుంటుంది. వ్యాపారం బాగుంటుంది. కానీ డయాబెటిస్ ఉంటే కాస్త శ్రద్ధ అవసరం. వారం ప్రారంభంలో మీకు మీ జీవిత భాగస్వామి మద్దతు లభిస్తుంది.
ఉద్యోగ పరిస్థితి బాగుంటుంది. మధ్యలో కాస్త సమస్యలు ఉండచ్చు. గాయాలు సంభవించవచ్చు. ముగింపు సాధారణ స్థితికి వస్తుంది. శుభప్రదం ఉంటుంది. అదృష్టం మీతో ఉంటుంది. మొత్తం మీద వారం మధ్యలో కాస్తంత మితంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మంచి సమయం, శుభ సమయం ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశి - ఆరోగ్యం చాలా బాగుంటుంది. ప్రేమ-బిడ్డ పరిస్థితి చాలా బాగుంటుంది. ఇంట్లో కాస్తంత వ్యతిరేక శక్తి ప్రసరిస్తుంది. మిగిలిన పరిస్థితి మీకు ఎంతో మంచిది. ఇంటి విషయాలను ప్రశాంతంగా పరిష్కరిస్తారు. వారం ప్రారంభంలో ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టండి. శత్రువులు ఆధిపత్యం చెలాయిస్తారు. అల్లకల్లోలం ఉంటుంది, కానీ విజయం మీదే ఉంటుంది.
వారం మధ్యలో మీరు మీ జీవిత భాగస్వామి నుండి పూర్తి మద్దతును పొందుతారు. ఉద్యోగ పరిస్థితి కూడా బాగుంటుంది. ప్రేమికులు కలుస్తారు. ముగింపు కొంచెం మితంగా ఉంటుంది. ఆకుపచ్చ వస్తువులను దానం చేయడం శుభప్రదం అవుతుంది.
ధనుస్సు రాశి- సంపద పెరుగుతోంది. పేరుప్రఖ్యాతులు పెరుగుతున్నాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రతి విషయంలోనూ చాలా బాగుంటుంది. కేవలం కొద్దిగా ముక్కు, చెవి, గొంతు సమస్య ఉండవచ్చు. వారం ప్రారంభంలో భావోద్వేగ స్థితిలో ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోకండి. వారం మధ్యలో ఆరోగ్యం కాస్తంత దెబ్బతింటుంది. అయితే బాగానే ఉంటుంది, పెద్ద సమస్యలు ఉండవు. శత్రువులు గందరగోళం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు.
కానీ మీరు ప్రశాంతంగా ఉంటారు. వారికి తగిన సమాధానం ఇస్తారు. ముగింపు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ స్థితి, ఆరోగ్య స్థితి అన్ని విషయాల్లోనూ చాలా బాగుంటాయి. ప్రేమికులు కలుస్తారు. చివరికి అద్భుతమైన సమయం ఉంటుంది. ఎరుపు రంగు వస్తువులు అదృష్టాన్ని పెంచుతాయి.
మకర రాశి- అహంకారం ఉంటుంది. మీలో ఒక తేజస్సు ఉంటుంది. అసభ్యకరమైన భాషను ఉపయోగించడం మానుకోండి. మీ ఆరోగ్యం, ప్రేమ, వ్యాపారం చాలా బాగుంటాయి. వారం ప్రారంభంలో భూమి, భవనం, వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. వారం మధ్యలో విద్యార్థులకు ఎంతో మంచిగా ఉంటుంది. వారం చివరిలో ఆరోగ్యానికి కొంచెం మితంగా ఉంటుంది. ఇది కలవరపెడుతుంది, కానీ మీరు గెలుస్తారు. కాళీ మాతకు నమస్కరించడం శుభప్రదం.
కుంభ రాశి– ఈ రోజుల్లో కొంత భయం, చంచలత, మానసిక అసౌకర్యం మొదలైనవి ఉంటాయి. అయితే పెద్ద సమస్య ఏమీ లేదు. ప్రేమ-పిల్లల పరిస్థితి కాస్త మాధ్యమం అయినా సాన్నిహిత్యం ఉంటుంది. వారం ప్రారంభంలో శౌర్యం ఫలిస్తుంది. ఉపాధిలో పురోగతి ఉంటుంది.
మధ్యలో భౌతిక సంతోషం పెరుగుతుంది. అయితే ఇంటి సమస్య ఉంటుంది. ముగింపు విద్యార్థులకు మంచిగా ఉంటుంది. కానీ భావోద్వేగపరంగా ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవద్దు. ఇది మిశ్రమ వారంలా కనిపిస్తోంది. ఆకుపచ్చ వస్తువును సమీపంలో ఉంచడం శుభప్రదం.
మీన రాశి- ఈ వారం తలనొప్పి, కంటి నొప్పి, భాగస్వామ్యంలో సమస్యలు మొదలైనవి కనిపిస్తాయి. ప్రేమ, పిల్లల్లో హెచ్చుతగ్గులు ఉంటాయి. మీ వ్యాపారం దాదాపుగా బాగుంటుంది. వారం ప్రారంభంలో డబ్బు ప్రవాహం పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో పెరుగుదల ఉంటుంది. వారం మధ్యలో వ్యాపార పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. వారం చివరికి సంపద పెరుగుతుంది. ఈ వారం అంతా దాదాపు బాగానే ఉంటుంది. నల్లటి వస్తువును దానం చేయడం మీకు శుభప్రదం.