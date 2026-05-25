ఈరోజు రాశిఫలాలు: ఈ రాశుల వారికి శివయ్య ఆశీస్సులు.. మీ అదృష్టం ఎలా ఉందంటే!
మే 25, సోమవారం నాటి ద్వాదశ రాశిఫలాలు ఇక్కడ చూడండి. పరమశివుడి కృపతో ఏ రాశి వారికి ధనలాభం కలుగుతుంది? ఎవరికి కెరీర్లో ప్రమోషన్ లభిస్తుంది? మీ రాశిని బట్టి రేపటి పూర్తి జ్యోతిష్య విశ్లేషణ మీకోసం.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల కదలికలు, నక్షత్రాల స్థితిగతులను బట్టి మన దైనందిన జీవితం మారుతుంటుంది. మే 25, సోమవారం నాడు పరమశివుడిని ఆరాధించడం వల్ల సకల శుభాలు కలుగుతాయని భక్తుల విశ్వాసం. ముఖ్యంగా సోమవారం నాడు శివాలయ సందర్శన, అభిషేకాలు చేయడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతతతో పాటు ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. రేపటి రోజున ఏయే రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎవరికి అదృష్టం కలిసి వస్తుందో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఎంతో ఉత్సాహంగా సాగుతుంది. గత కొంతకాలంగా ఆగిపోయిన పనులు వేగవంతం అవుతాయి. కార్యాలయంలో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు దక్కుతాయి, పై అధికారుల నుంచి పూర్తి సహకారం అందుతుంది. పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది సరైన సమయం. మీ జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం మరింత బలపడుతుంది. ఆరోగ్యపరంగా ఎంతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారు కాస్త ఆచితూచి అడుగు వేయాలి. ముఖ్యంగా మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించడం చాలా అవసరం. అనవసరమైన వాదోపవాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆర్థిక పరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు తొందరపాటు వద్దు. కుటుంబంలో స్వల్ప ఉద్రిక్తతలు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది. మానసిక ప్రశాంతత కోసం ధ్యానం లేదా యోగా చేయడం మంచిది.
మిథున రాశి
ఈ రాశి వారికి కొత్త ఆశలు చిగురిస్తాయి. వ్యాపారస్తులకు పెద్ద డీల్స్ కుదిరే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగస్తులకు కొత్త ప్రాజెక్టులు దక్కుతాయి. రావాల్సిన పాత బాకీలు వసూలు అవుతాయి. మీ ప్రేమ జీవితం ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది, భాగస్వామితో ఉన్న చిన్నపాటి మనస్పర్థలు తొలగిపోతాయి. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారు పని ఒత్తిడిని ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చు. బాధ్యతలు పెరగడం వల్ల కార్యాలయంలో అదనపు సమయం కేటాయించాల్సి వస్తుంది. అయితే మీ శ్రమకు తగ్గ గుర్తింపు తప్పక లభిస్తుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి పొదుపుపై దృష్టి పెట్టండి. పని బిజీలో పడి కుటుంబ సభ్యులకు సమయం ఇవ్వలేకపోవచ్చు. రాత్రి సమయానికి కాస్త అలసటగా అనిపిస్తుంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి అదృష్టం వెంటే ఉంటుంది. తలపెట్టిన పనులు అనుకున్నట్లుగా పూర్తవుతాయి. ప్రభుత్వ రంగంలో ఉన్నవారికి లేదా కొత్త వ్యాపారం మొదలుపెట్టిన వారికి భారీ లాభాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగం మారాలనుకునే వారికి మంచి సమాచారం అందుతుంది. పిల్లల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు, దీనివల్ల ఇంట్లో పండగ వాతావరణం నెలకొంటుంది.
కన్య రాశి
కన్య రాశి వారు ఇంటి పనులపై ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపుతారు. ఆఫీసులో పరిస్థితి సాధారణంగానే ఉన్నప్పటికీ, సొంత ఇల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే యోగం కనిపిస్తోంది. నగదు లావాదేవీల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. తల్లి ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి. కుటుంబంతో కలిసి ఏదైనా పుణ్యక్షేత్రాన్ని సందర్శించే అవకాశం ఉంది.
తులా రాశి
తులా రాశి వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. తోబుట్టువుల నుంచి లేదా సహోద్యోగుల నుంచి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. మీడియా, మార్కెటింగ్, రచన రంగాల్లో ఉన్న వారికి రేపు ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. స్నేహితులతో గడిపే సమయం ఉల్లాసాన్ని ఇస్తుంది. ఆరోగ్యపరంగా మీరు ఎంతో చురుగ్గా ఉంటారు.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి ఆర్థిక బలం పెరుగుతుంది. ధన లాభం కలిగే మార్గాలు సుగమం అవుతాయి. పూర్వీకుల ఆస్తి కలిసి రావడం లేదా నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి అందడం వంటివి జరుగుతాయి. మీ మాటతీరుతో కుటుంబ సభ్యులను ఆకట్టుకుంటారు. ఆహార విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి, లేదంటే కడుపు సంబంధిత సమస్యలు రావచ్చు.
ధనుస్సు రాశి
ఈ రాశి వారికి మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. మీరు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తారు. కోర్టు కేసుల వంటి న్యాయపరమైన చిక్కులు తొలగిపోయే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రణాళికలు అమలు చేయడానికి ఇది మంచి రోజు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. పని మీద సుదూర ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు, ఇది మీకు కాస్త అలసటను కలిగిస్తుంది. బయటి వ్యక్తుల జోక్యం వల్ల భాగస్వామితో చిన్నపాటి గొడవలు రావచ్చు, కాబట్టి మూడో వ్యక్తి మాటలు నమ్మకండి. నిద్రలేమి లేదా కళ్ల నొప్పుల వంటి సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి లాభదాయకమైన రోజు. మీ కోరికలు నెరవేరుతాయి. ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి. గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల నుంచి మంచి రాబడి అందుతుంది. కార్యాలయంలో మీ పనికి బాస్ ముగ్ధులవుతారు, ప్రమోషన్ చర్చలు మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది. సోదరుల సహకారం మెండుగా ఉంటుంది. భాగస్వామితో రొమాంటిక్ సమయం గడుపుతారు.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి కెరీర్ పరంగా ఎంతో కీలకమైన రోజు. కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలు లేదా పెద్ద పదవి దక్కవచ్చు. నిరుద్యోగులకు మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. సామాజిక హోదా పెరుగుతుంది. తండ్రి ఆశీస్సులు, సహకారం మీకు అన్ని పనుల్లో విజయాన్ని అందిస్తాయి. మానసికంగా ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంటారు.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు