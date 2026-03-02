4 Planets Retrograde: హోలీ నాడు తిరోగమనంలో నాలుగు ప్రధాన గ్రహాలు.. ఈ రాశులకు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది!
ఫిబ్రవరి 26న బుధుడు కూడా తిరోగమనంలోకి వెళ్తాడు. మార్చి 20 వరకు బుధుడు తిరోగమనంలోనే పయనిస్తాడు. బుధుడు డబ్బు, జ్ఞానం మొదలైన వాటికి కారకుడు. గురువు డిసెంబర్ 5 వరకు అతిరోగమనంలోనే ఉంటాడు. మార్చి 11 వరకు గురువు తిరోగమనంలోనే పయనిస్తాడు. కొన్ని రాశుల వారికి లాభాలు కలుగుతాయి.
మార్చి 11 వరకు గురువు తిరోగమనంలోనే పయనిస్తాడు. ఈ హోలీకి నాలుగు గ్రహాలు తిరోగమనంలో ఉండడంతో కొన్ని రాశుల వారికి విపరీతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారస్తులకు కూడా భారీ లాభాలు వస్తాయి. బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది. హోలీకి సంతోషం కూడా పెరుగుతుంది. ప్రమోషన్లు పొందుతారు. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
హోలీ నాడు నాలుగు ప్రధాన గ్రహాలు తిరోగమనంలో ఉంటాయి.. ఈ రాశుల వారికి బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ విపరీతంగా పెరుగుతుంది
రాహు ప్రభావంతో సువర్ణ కాలం
రాహువు హోలీ నాడు తిరోగమనంలో ఉండడంతో ఆర్థిక పరంగా ఈ రాశులకు లాభాలు కలుగుతాయి. మేష రాశి, సింహ రాశి వారికి రాహువు హోలీ నాడు తిరోగమనంలో ఉండడంతో ఆర్థిక పరంగా ప్రయోజనాలు పొందుతారు. కెరీర్లో మంచి మార్పులను చూస్తారు. ఈ సమయంలో మరీ ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకుని ఇన్వెస్ట్ చేయడం మంచిది కాదు.
కేతువుతో ఈ రాశి వారికి సమస్యలు తొలగిపోతాయి
కేతువు కూడా హోలీ నాడు తిరోగమనంలో ఉండడంతో మకర రాశి, వృశ్చిక రాశి వారికి బాగుంటుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశుల వారు మానసిక ప్రశాంతతను పొందుతారు. ఆర్థికపరంగా కూడా బాగుంటుంది. ఊహించని విధంగా లాభాలను పొందుతారు. వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు.
బుధ సంచారంతో భారీ లాభాలు
బుధ సంచారం కారణంగా హోలీ నాడు ఈ రాశుల వారికి బాగుంటుంది. మిథున రాశి, కన్యా రాశి వారు హోలీ నాడు బుధుడు తిరోగమనంలో ఉండడం వలన ప్రమోషన్లు పొందుతారు. వ్యాపారస్తులకు కూడా భారీ లాభాలు వస్తాయి. మొత్తం మీద ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారికి బాగుంటుంది.
గురువు సంచారం
హోలీ నాడు గురువు తిరోగమనంలో ఉండడంతో ధనుస్సు రాశి, మీన రాశి వారికి బాగుంటుంది. కెరీర్లో మంచి మార్పులను చూస్తారు. చదువుపరంగా కూడా బాగుంటుంది. ఆర్థిక పరంగా లాభాలను పొందుతారు. డబ్బు వస్తుంది. హోలీకి సంతోషం కూడా పెరుగుతుంది.