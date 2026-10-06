అక్టోబర్ 24 నుంచి బుధుడి రివర్స్ జర్నీ.. ఈ 5 రాశులకు అద్భుతమైన అదృష్టం!
అక్టోబర్ 24, 2026 నుంచి బుధుడు వక్రీకరించనున్నారు. దాదాపు 20 రోజుల పాటు సాగే ఈ గ్రహ గతి మార్పు వల్ల ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకోనుండగా, ముఖ్యంగా ఐదు రాశుల వారికి ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు కలగనున్నాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధుడిని బుద్ధికి, వాక్కుకు, వ్యాపారానికి మరియు సమాచార మార్పిడికి కారకుడిగా భావిస్తారు. ఈ ఏడాది అక్టోబర్ చివరి వారంలో అంటే అక్టోబర్ 24, 2026 నుంచి బుధుడు వక్రీసంచారం ప్రారంభించబోతున్నారు.
సుమారు 20 రోజుల పాటు ఈ స్థితి కొనసాగనుంది. ఈ సమయంలో ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక లావాదేవీలు మరియు కమ్యూనికేషన్ రంగాలపై తీవ్ర ప్రభావం పడనుంది. సాధారణంగా గ్రహాలు వెనక్కి కదిలే ఈ సమయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు అవసరమైనప్పటికీ, కొన్ని రాశుల వారికి మాత్రం ఇది ఎంతో అనుకూలమైన ఫలితాలను ఇవ్వనుంది. నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ ప్రారంభం కావడంతో పాటు ఆర్థికాభివృద్ధికి అద్భుతమైన అవకాశాలు రానున్నాయి.
ఏయే రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది?
1.మిథున రాశి
మిథున రాశికి అధిపతి బుధుడే కావడంతో ఈ కాలం ఈ రాశి వారికి అత్యంత ప్రత్యేకంగా మారనుంది. ఉద్యోగంలో మీ బాధ్యతలు పెరిగినప్పటికీ, మీ పనితీరుకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. తోటి ఉద్యోగులు, అధికారుల నుంచి మీ మాటలకు మంచి విలువ దక్కుతుంది. గతంలో నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టుల ద్వారా లాభాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ పుంజుకుంటాయి. ఆదాయాన్ని పెంచుకునేందుకు సరికొత్త మార్గాలు కంటపడతాయి.
2.కన్య రాశి
కన్య రాశి వారికి బుధుడి వక్రీగతి కెరీర్ పరంగా తిరుగులేని ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుంది. ఉద్యోగ జీవితంలో చాలాకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న అంశాలు మీకే అనుకూలంగా మారుతాయి.
పదోన్నతులు లేదా కొత్త బాధ్యతల గురించిన చర్చలు ముందడుగు వేస్తాయి. వ్యాపారస్తులకు పాత కస్టమర్ల నుంచి మళ్లీ భారీ ఆర్డర్లు లభించే అవకాశం ఉంది. ధనపరమైన ఇబ్బందులు తొలగి ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది.
3.వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఈ సమయం ఆర్థికంగా ఎంతో లాభదాయకంగా ఉండబోతోంది. ఎక్కడికైనా నిలిచిపోయిన పాత బాకీలు లేదా డబ్బు చేతికి అందే సూచనలున్నాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలతో పాటు సంపాదన పెరిగే అద్భుతమైన ఛాన్స్ వస్తుంది.
వ్యాపారంలో పాత పరిచయాలు లేదా పాత కాంటాక్ట్లు మళ్లీ కలిసివచ్చి లాభాలు తెచ్చిపెడతాయి. అయితే ఆర్థికపరమైన పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు మాత్రం కాస్త ఆచితూచి వ్యవహరించడం మంచిది.
4.తులా రాశి
తులా రాశి వారికి రాబోయే 20 రోజులు వృత్తిపరంగా ఎంతో అద్భుతంగా గడుస్తాయి. ఉద్యోగ మార్పు కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి అనుకూలమైన అవకాశాలు తలుపు తడతాయి.
ఆఫీసులో మీ కష్టానికి తగిన ప్రశంసలు దక్కుతాయి. వ్యాపారంలో కొత్త ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. గతంలో ఉన్న వివాదాలు లేదా మనస్పర్థలను చక్కటి మాటతీరుతో, చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకునే వీలుంది.
5.మకర రాశి
మకర రాశి వారికి బుధుడి ఈ వక్రీకరణ ధనం మరియు కెరీర్ రెండు రంగాలలోనూ ఊరటనిస్తుంది. ఉద్యోగంలో చాలాకాలంగా అడ్డుపడిన పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి.
పాత ప్రాజెక్టుల ద్వారా ఆశించిన లాభాలు కలుగుతాయి. వ్యాపార రంగంలో కొత్త కస్టమర్లు వచ్చి చేరుతారు. కాలక్రమేణా మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగవుతూ వస్తుంది.
ఈ 20 రోజులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
బుధుడు వక్రీకరించిన ఈ ఇరవై రోజుల కాలంలో పాత పనులు, పాత పరిచయాలు మరియు గతేడాది తీసుకున్న నిర్ణయాలు మళ్లీ తెరపైకి వస్తాయి. కష్టపడి పనిచేసిన వారికి తగిన ఫలితాలు దక్కుతాయి.
ఈ సమయంలో ముఖ్యమైన పత్రాలపై సంతకాలు చేసేటప్పుడు, ఆర్థిక లావాదేవీలు నిర్వహించేటప్పుడు లేదా కీలకమైన చర్చలు జరిపేటప్పుడు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రతి పత్రాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతే ముందుకు వెళ్లడం శ్రేయస్కరం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More