    బంగారం ఈ రాశులకు నష్టాలను కలిగిస్తుంది, అదృష్టం తగ్గిపోతుంది.. బంగారం వల్ల కలిగే లాభాలు, నష్టాలను తెలుసుకోండి!

    Published on: Mar 24, 2026 3:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    మన సనాతన ధర్మంలో బంగారాన్ని డబ్బుగా భావిస్తారు. లక్ష్మీదేవికి చిహ్నంగా నమ్ముతారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో చూసినట్లయితే, దేవగురువు బృహస్పతి మరియు సూర్యదేవుడితో ఇది నేరుగా సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. బంగారం సానుకూల శక్తిని వ్యాపింపజేస్తుంది. అయితే, బంగారాన్ని ఎంత డబ్బుగా భావించినా, సానుకూల శక్తి తీసుకొచ్చినా, కొన్ని రాశుల వారికి మాత్రం ఇబ్బందులను కలిగిస్తుంది. ప్రయోజనాలకు బదులుగా, కొన్ని రాశుల వారు నష్టాలనే ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈసారి బంగారాన్ని ధరించే ముందు ఈ విషయాలను గమనించడం మంచిది. బంగారాన్ని లక్ష్మీదేవిగా భావించి కొలుస్తాము. అయితే, కొన్ని రాశుల వారు మాత్రం బంగారం ధరించకూడదు. వీరికి ఇబ్బందులు కలుగుతాయి.

    బంగారం ఏ రాశుల వారికి నష్టాలను కలిగిస్తుంది? (pinterest)
    బంగారంతో గ్రహాల సంబంధం:

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం చూసినట్లయితే, బంగారం అనేది అగ్నికి సంబంధించినది. బంగారానికి అధిపతి గురువు మరియు సూర్యుడు. అయితే జాతకంలో శని, రాహువు, కేతువుల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్న రాశుల వారు బంగారాన్ని ధరిస్తే ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. సమస్యలు కలగవచ్చు. కాబట్టి కొన్ని రాశుల వారికి బంగారం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కలిసి రాదని గుర్తుపెట్టుకోండి.

    బంగారం ఏ రాశుల వారికి నష్టాలను కలిగిస్తుంది?

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని రాశుల వారికి బంగారం వలన ఇబ్బందులు కలుగుతాయి. కొన్ని రాశుల వారు ధరించే ముందు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే వారి ఆధిపతి గ్రహాలు బంగారానికి సంబంధించిన గ్రహాలతో అనుకూలంగా ఉండవు.

    వృషభ రాశి:

    ఈ రాశికి అధిపతి శుక్రుడు. గురువు, శుక్రుడి మధ్య విరోధం ఉంటుంది. కాబట్టి బంగారం ధరిస్తే అభివృద్ధి కలగదు. అభివృద్ధికి అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి.

    మకర రాశి, కుంభ రాశి:

    ఈ రెండు రాశులకు అధిపతి శని. శని, సూర్యుల మధ్య విరోధం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రాశుల వారు బంగారాన్ని ధరిస్తే ఆర్థిక ఇబ్బందులు, అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    వృశ్చిక రాశి:

    ఈ రాశికి అధిపతి కుజుడు. కుజుడి ఉగ్ర స్వభావం మరియు బంగారం శక్తి కారణంగా ఎక్కువ కోపం, కలహాలు వంటి సమస్యలు ఏర్పడవచ్చు. కాబట్టి ఈ రాశి వారు కూడా బంగారాన్ని ధరిస్తే ఇబ్బందులను, అశుభ ఫలితాలను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది.

    శని, రాహువు, కేతువు మహాదశ లేదా అంతర్దశలో ఉన్నట్లయితే, బంగారం ధరించకపోవడం మంచిది. జాతకంలో సూర్యుడు నీచస్థానంలో ఉన్నా కూడా బంగారం ధరించడం వల్ల శుభ ఫలితాలు తగ్గి, ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గిపోవచ్చు.

    ఈ రాశుల వారికి బంగారం రాజయోగం తీసుకొస్తుంది:

    మేష రాశి, సింహ రాశి, ధనుస్సు రాశి, మీన రాశి వారికి బంగారం ధరిస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. వారి ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో, కెరీర్‌లో కూడా లాభాలను చూస్తారు.

    News/Rasi Phalalu/బంగారం ఈ రాశులకు నష్టాలను కలిగిస్తుంది, అదృష్టం తగ్గిపోతుంది.. బంగారం వల్ల కలిగే లాభాలు, నష్టాలను తెలుసుకోండి!
