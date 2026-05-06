    Gold Secrets : కొందరి ఇళ్లలో బంగారం ఎందుకు నిలవదు? కారణాలు చూడండి?

    Gold Secrets : హిందూ మతంలో బంగారాన్ని సంపద, శ్రేయస్సు, లక్ష్మికి చిహ్నంగా భావిస్తారు. అయితే చాలా ఇళ్లలో డబ్బులాగే.. బంగారం కూడా ఎక్కువ కాలం నిలవదు. దీనికి దారితీసే తప్పులను పరిశీలిద్దాం.

    Published on: May 06, 2026 1:13 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    బంగారాన్ని మన్నికైన ఆస్తిగా పరిగణిస్తారు. అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరూ డబ్బు ఆదా చేసి గోల్డ్ కొనుక్కోని ఇంట్లో బంగారాన్ని ఉంచుకుంటారు. అయితే చాలా ఇళ్లలో బంగారం ఎక్కువ కాలం నిలవదు. బంగారు ఆభరణాలు తరచుగా విరిగిపోతాయి, పోగొట్టుకుంటారు, లేదా ఏదో ఒక కారణంతో అమ్ముకోవలసి వస్తుంది.

    బంగారం వాస్తు చిట్కాలు
    బంగారం ఇంట్లో నిలవకపోవడం కూడా ఒక వాస్తు దోషం. శాస్త్రాలు దీనికి అనేక మతపరమైన, శక్తిపరమైన కారణాలను పేర్కొన్నాయి. బంగారం ఇంట్లో నిలవకపోవడానికి గల కారణాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం.. నిరంతరం చిందరవందరగా ఉండే వస్తువులు, పగిలిన పాత్రలు, చెత్తాచెదారం లేదా మురికి ఉన్న ఇళ్ళు ప్రతికూల శక్తిని కలిగి ఉంటాయి. లక్ష్మీదేవి అటువంటి ఇళ్లలో నివసించదు. అందువల్ల సంపద లేదా బంగారం అటువంటి ఇళ్లలో ఉండదు.

    వాస్తులో దిశకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. వాస్తు ప్రకారం బంగారం, వెండిని ఎప్పుడూ దక్షిణం లేదా ఆగ్నేయ దిశలో ఉంచకూడదు. ఈ దిశలలో సంపద, ఆస్తి ఎప్పుడూ స్థిరంగా ఉండవు. శాస్త్రాల ప్రకారం.. అప్పు, రుణం లేదా వడ్డీతో కొనుగోలు చేసిన బంగారాన్ని ఉపయోగించడం కూడా అశుభంగా పరిగణిస్తారు. అటువంటి బంగారం ఇంట్లో ఎప్పటికీ నిలవదు, పైగా ప్రతికూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. మీ జాతకంలో శుక్ర, గురు గ్రహాలు బలహీనంగా ఉంటే బంగారం ఎక్కువ కాలం నిలవదు.

    నైరుతి మూల నగలను ఉంచడానికి ఇది అత్యంత శుభప్రదమైన స్థానం. ఈ మూలలో బరువు ఉండటం వల్ల ఇంట్లో సంపద స్థిరంగా ఉంటుంది. ఉత్తరం కుబేరుడి స్థానం కాబట్టి, ఇక్కడ బంగారం ఉంచడం వల్ల సంపద వృద్ధి చెందుతుంది. బీరువాను నైరుతిలో ఉంచి, అది ఉత్తరం వైపు తెరుచుకునేలా చూడాలి.

    బాత్‌రూమ్ గోడలకు ఆనుకుని ఉన్న అల్మారాల్లో లేదా మురికిగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో బంగారం ఉంచకూడదు. బంగారాన్ని దక్షిణ దిశలో ఉంచడం వల్ల అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయని వాస్తు నిపుణులు చెబుతుంటారు.

    బంగారం పోగొట్టుకోవడం అశుభంగా భావిస్తారు. ఇది రాబోయే ఆర్థిక కష్టాలకు లేదా ఆరోగ్య సమస్యలకు సంకేతం కావచ్చు. దారిలో దొరికిన బంగారాన్ని నేరుగా ఇంటికి తీసుకురావడం లేదా వాడుకోవడం వాస్తు దోషం కలిగిస్తుంది. దానివల్ల వేరొకరి ప్రతికూల శక్తి మీకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.

