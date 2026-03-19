Happy Ugadi 2026 : ఉగాది శుభాకాంక్షలు.. మీ ప్రియమైన వారికి ఇలా చెప్పేయండి!
Happy Ugadi 2026 : తెలుగువారికి ఉగాది చాలా ప్రత్యేకమైన పండుగ. కొత్త సంవత్సరంతో కొత్త జీవితానికి ఆహ్వానం పలుకుతారు. ఈ ఉగాది శుభాకాంక్షలును మీ ప్రియమైనవారికి చెప్పేందుకు మీ కోసం కొన్ని విషెస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి.
Published on: Mar 19, 2026 4:56 AM IST
By Anand Sai, Hyderabad
ఉగాది అంటే నూతన శకానికి నాంది. కొత్త సంవత్సరం రాక ప్రతిఒక్కరిలో ఆశ, నూతన శక్తి, శ్రేయస్సు అనే భావనలను నింపుతుంది. ఉగాది అనేది 'యుగ' (కాలం), 'ఆది' (ప్రారంభం) అనే సంస్కృత పదాల కలయిక. పౌరాణిక విశ్వాసాల ప్రకారం, ఈ రోజును బ్రహ్మ ప్రారంభించాడు. ఇలాంటి గొప్ప పండుగ రోజున మీ ప్రియమైనవారికి కచ్చితంగా విషెస్ పంపాలి. మీకోసం కొన్ని విషెస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి.
- ఉగాది పండుగ శుభాకాంక్షలు! ఈ నూతన సంవత్సరం మీ జీవితంలో అంతులేని ఆరోగ్యం, సంపద, శాంతిని తీసుకురావాలని ఆశిస్తున్నాం.
- ఈ ఉగాది మీకు, మీ కుటుంబానికి ప్రేమ, నవ్వులు, దైవ ఆశీస్సులతో కూడిన అందమైన ప్రారంభం కావాలని కోరుకుంటున్నాను. Happy Ugadi 2026
- ఈ పవిత్రమైన నూతన సంవత్సర శుభ సందర్భంగా, మీ ఇంట్లో ఎల్లప్పుడూ శాంతి, శ్రేయస్సు, ఐక్యత వెల్లివిరియాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. హ్యాపీ ఉగాది 2026
- ఉగాది దివ్య కాంతి మీ జీవితంలోని చీకటినంతటినీ తొలగించి, సానుకూలతతో నింపాలని కోరుకుంటున్నాను. ఉగాది శుభాకాంక్షలు 2026
- ఉగాది పండగ ఈ నూతన ప్రారంభం మీ వృత్తి జీవితంలో కొత్త అవకాశాలను, అపారమైన విజయాన్ని తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నాను.. హ్యాపీ ఉగాది 2026
- అభివృద్ధి, శ్రేయస్సు, సానుకూలతతో కూడిన ఈ నూతన సంవత్సరానికి హృదయపూర్వక స్వాగతం. ఉగాది శుభాకాంక్షలతో మీ జీవితం మెరిసిపోవాలి.
- ఈ కొత్త సంవత్సరం మిమ్మల్ని మీ లక్ష్యాలకు మరింత చేరువ చేయాలని, ప్రతి అడుగులోనూ విజయం మీదే కావాలని ఆశిస్తున్నాను. Happy Ugadi 2026
- మాధుర్యంతో నిండిన ఈ ఉగాది పండుగ రోజున, మీ జీవితం ప్రేమ, సామరస్యాలతో ప్రకాశించాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. ఉగాది శుభాకాంక్షలు
- మీకు, మీ కుటుంబానికి రంగులమయమైన, ఆనందకరమైన ఉగాది శుభాకాంక్షలు. ఈ సంవత్సరం ప్రేమ, నవ్వులు, మరపురాని క్షణాలతో నిండిపోవాలని ఆశిస్తున్నాను. ఈ కొత్త సంవత్సరంలో మన స్నేహ బంధం మరింత బలపడాలని కోరుకుంటున్నాను. Happy Ugadi 2026
- నా స్నేహితులు, నా ప్రాణ సమానమైన కుటుంబ సభ్యులందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు! ఈ కొత్త సంవత్సరానికి మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతం పలుకుదాం.
- కొత్త ఆరంభాలు, కొత్త ఆకాంక్షలు! ఉగాది పండుగతో మెుదలవ్వాలి. ఈ సంవత్సరం మీకు ఆశీస్సులతో, విజయాలతో నిండిపోవాలని కోరుకుంటున్నాను. #ఉగాది #శుభాకాంక్షలు 2026
- మీకు రంగుల క్షణాలు, ఆనందకరమైన జ్ఞాపకాలతో నిండిన సంవత్సరం రావాలని కోరుకుంటున్నాను. అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు
- పవిత్రమైన ఉగాది పండుగ సందర్భంగా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు! ఈ పండుగ మీ ఇళ్లకు శ్రేయస్సును, శాంతిని తీసుకురావాలని ఆశిస్తున్నాము.
- ఉగాది పండుగ మీ జీవితాన్ని ఆనందం, ఆరోగ్యం, సామరస్యంతో నింపాలని కోరుకుంటున్నాను. అందరికీ పరాభవ నామ సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు!
- ఉగాది పండుగ సందర్భంగా ఈ నూతన సంవత్సరం సంతోషాన్ని, ఆత్మీయ శుభాకాంక్షలను తీసుకురావాలని ఆశిస్తున్నాను. happy ugadi 2026
- మీకు విజయం, నవ్వులు, ఆశీస్సులతో నిండిన సంవత్సరం రావాలని కోరుకుంటున్నాను. అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు!
- ఉగాది స్ఫూర్తి మిమ్మల్ని గొప్ప కలలు కనడానికి, విజయాలు సాధించడానికి ప్రేరేపించాలని కోరుకుంటున్నాను. పరాభవ నామ సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు!
- అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు! ఈ పండుగ రాబోయే అద్భుతమైన సాహసాలకు, సంతృప్తికరమైన ప్రయాణాలకు నాంది పలకాలని ఆశిస్తున్నాను. Happy Ugadi 2026