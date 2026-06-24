జూలై 1న పవర్ఫుల్ యోగంతో 5 రాశులకు అపారమైన ప్రయోజనాలు, కొత్త అవకాశాలు!
రెండు శుభ గ్రహాల స్థానాల కారణంగా జూలై 1న చాలా శుభ యోగం ఏర్పడనుంది. ఈ యోగం కొన్ని రాశుల బలాన్ని పెంచుతుంది. ఈ శుభ ఫలితాలను పొందే రాశుల వారికి భవిష్యత్తులో ఏమి జరగబోతోందో తెలుసుకోండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన గ్రహాలలో ఒకటిగా పరిగణించే గురు గ్రహం , ప్రస్తుతం చంద్రునిచే పాలించే కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తోంది. జూలై 1న, చంద్రుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. చంద్రుడు, గురు గ్రహం వ్యతిరేక దిశలలో ఉంటారు. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన సమయం. ఈ కాలాన్ని సాధారణంగా చాలా శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు. ఈ సమయంలో గజకేసరి యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ గ్రహ సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి అపారమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. జాతకంలో ఈ యోగం బలమైన స్థితిలో ఏర్పడితే, అటువంటి రాశుల వారి అదృష్టం ప్రకాశవంతంగా ఉంటుంది.
మేష రాశి
ఈ చంద్ర సంచారం వల్ల మేష రాశి వారికి అనుకూల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక విషయాలలో ఎక్కువ ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు మీ ఆర్థిక నష్టాలను అధిగమించగలుగుతారు. ఆదాయం పెరగడంతో జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది. వృత్తిపరంగా మీకు ఊహించని ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. అలాగే వ్యాపారం చేసేవారు దాని ద్వారా అనేక అనుకూల ప్రయోజనాలను పొందేవేచ్చు. మీ పెట్టుబడులు ఆశ్చర్యకరమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఎగుమతిదారులు, దిగుమతిదారులకు అనుకూలమైన మార్పులు రావచ్చు. విద్యార్థులు తమ చదువులో గొప్ప విజయాన్ని సాధించగలరు.
మిథున రాశి
ఈ సమయంలో మిథున రాశి వారి కష్టాలన్నీ తొలగిపోతాయి. గురుదేవుని ఆశీస్సులు మీకు మంచి ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. ఈ కాలంలో వాహనాలు, ఆస్తులు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సంబంధాలు బలపడతాయి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ప్రేమ, ఐక్యత పెరిగే సమయం ఇది. దీనివల్ల సంబంధాల బలం పెరుగుతుంది. వారి ప్రణాళికలన్నీ మంచి ఫలాలను అందిస్తాయి. ఉద్యోగస్తులకు ఇది అనుకూలమైన కాలం, మీకు కొన్ని బాధ్యతలు లేదా పనులు అప్పగించబడతాయి. వ్యాపారవేత్తలు ఈ కాలంలో అధిక లాభాలను ఆశించవచ్చు. మీన రాశి వారికి ఇప్పటివరకు ఉన్న సమస్యలన్నీ తొలగిపోయే సమయం ఇది.
మీన రాశి
ఈ గురు సంచారం వల్ల మీన రాశి వారికి గొప్ప ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఈ కాలంలో మీరు చేసే అన్ని ప్రయత్నాలలో విజయం, ఆర్థిక లాభాలు పొందుతారు. పనిలో ఆశించిన మార్పులు, లాభాలు కనిపిస్తాయి. పై అధికారుల సహాయంతో జీవితంలో మార్పులు వస్తాయి. వ్యాపారంలో మీ కొత్త విధానం లాభాలను పెంచుతుంది. డబ్బు సంపాదించడానికి కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి. మీరు ఆర్థికంగా గొప్ప పురోగతిని సాధించగలరు. ఇది వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం, సహకారానికి సమయం. మీ ఆరోగ్యం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది.
కుంభ రాశి
గజకేసరి యోగం కుంభ రాశి వారి జీవితంలో ఆనందాన్ని పెంచుతుంది. కొత్త ఇల్లు, వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీకు మీ తల్లి నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. అలాగే పని ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఇది మానసిక ప్రశాంతత పెరిగే సమయం. కుటుంబ జీవితం సుసంపన్నంగా ఉంటుంది. నవగ్రహాలలో గురు గ్రహం అత్యంత శుభప్రదమైన, అదృష్టకరమైన గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. అది మీ జాతకంలో బలమైన స్థానంలో సంచరిస్తూ, మీరు కోరుకున్న వరాన్ని అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా ప్రేమ సంబంధిత ప్రయత్నాలు ఆశించిన విధంగా ఉంటాయి. మీరు ప్రేమించిన వ్యక్తిని వివాహం చేసుకునే అవకాశం లభించవచ్చు. వివాహిత జంటలు చాలా సంతోషంగా ఉంటారు. వృత్తి సంబంధిత విషయాలు త్వరలో మెరుగుపడతాయి.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి గజకేసరి యోగం శుభ సమయాలను తెస్తుంది. ఈ సమయంలో విదేశీ ప్రయాణం, విద్య, వృత్తి, ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన విషయాలలో మీరు పురోగతిని చూస్తారు. పోటీ పరీక్షలలో విజయం సాధించడానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో కలిసి ప్రయాణించే అవకాశాలు ఉంటాయి. రాజకీయ రంగంలో ఉన్నవారికి మంచి పదవులు పొందే అవకాశాలు లభిస్తాయి. పని, వ్యాపారం, వృత్తిపరమైన ప్రయాణాలు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. చేపట్టిన పని సమయానికి పూర్తవుతుంది. మీరు పనిని చురుకుగా పూర్తి చేస్తారు. పనిలో ఉన్నతాధికారుల నుండి మీకు సహాయం లభిస్తుంది. మీరు ఆర్థిక విషయాలలో పురోగతిని చూస్తారు. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వైవాహిక జీవితంలో మీ జీవిత భాగస్వామి నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. కొత్త పురోగతి కనిపిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More