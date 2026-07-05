July 5th Detailed Horoscope: ఈరోజు రాశిఫలాలు.. ఈ 5 రాశులకు శుభవార్తలు.. మీ రాశి ఫలితం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి!
ఆదివారం గ్రహస్థితి ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో మంచి అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. మరికొన్ని రాశుల వారు ఖర్చులు, ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు మీ రాశికి ఎలాంటి ఫలితాలు ఉన్నాయో తెలుసుకోండి.
ఆదివారం అనగానే సూర్యారాధనకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మికంగా, జ్యోతిష్యపరంగా ఈ రోజు ఎంతో కీలకం. నేటి గ్రహస్థితి ప్రకారం కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన అవకాశాలు దక్కనుండగా, మరికొందరు ఆచితూచి అడుగు వేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మీ రాశి ఫలితాలు ఇవే:
మేషం (Aries): ఉద్యోగంలో అదనపు బాధ్యతలు మీ భుజాన పడనున్నాయి. మీ ప్రతిభను నిరూపించుకునే అవకాశం ఇది. వ్యాపారస్తులకు పాత పరిచయాలు లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు లభిస్తుంది. అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించుకుంటే మంచిది.
వృషభం (Taurus): పెండింగ్లో ఉన్న పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. కెరీర్ పరంగా కొత్త ఆఫర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతత ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఆరోగ్య విషయంలో అజాగ్రత్త వద్దు.
మిథునం (Gemini): మీ మాటలతో ఇతరులను సులభంగా ఆకట్టుకుంటారు. ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు దక్కుతాయి. వ్యాపారంలో కొత్త ఒప్పందాలు కుదిరే సూచనలు ఉన్నాయి. ప్రేమ సంబంధాల్లో మాధుర్యం పెరుగుతుంది. ఆహార నియమాల్లో జాగ్రత్త వహించండి.
కర్కాటకం (Cancer): ఏదైనా కీలక నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు తొందరపాటు వద్దు. పనులు అనుకున్న సమయానికి పూర్తి కావడానికి కొంత సమయం పట్టవచ్చు. ఆర్థికంగా ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున బడ్జెట్ను సరిచూసుకోండి. విశ్రాంతికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.
సింహం (Leo): ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఉద్యోగంలో శుభవార్తలు వింటారు. వ్యాపారంలో లాభాలు ఆశాజనకంగా ఉన్నాయి. కుటుంబంతో ఆనందంగా సమయం గడుపుతారు. ఆగిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి అందుతుంది.
కన్య (Virgo): పని ఒత్తిడి పెరిగినా, మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. ఉన్నతాధికారుల మద్దతు మీకు ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపడానికి ప్రయత్నించండి. ఆరోగ్యంపై దృష్టి సారించండి.
తుల (Libra): మీరు చేస్తున్న కృషికి ఫలితం దక్కే సమయం ఆసన్నమైంది. ఆఫీసులో కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఇంటి వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది. తిండి విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.
వృశ్చికం (Scorpio): కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. కెరీర్లో ముందుకు సాగడానికి ఇది సరైన సమయం. వ్యాపారంలో లాభదాయకమైన మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. ఆర్థికంగా రోజు చాలా బాగుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius): మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. పాత స్నేహితులతో ఆకస్మిక భేటీ ఉండవచ్చు. ఆఫీసులో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో అత్యుత్సాహం వద్దు. కుటుంబ సహకారం లభిస్తుంది.
మకరం (Capricorn): ఆత్మవిశ్వాసంతో పని చేస్తే విజయం మీదే. వ్యాపారంలో లాభాలు వచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. భాగస్వామి మద్దతు మీకు లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది.
కుంభం (Aquarius): అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో వృద్ధికి బాటలు పడతాయి. విద్యార్థులకు మంచి రోజు. కుటుంబంలో సంతోషం వెల్లివిరుస్తుంది. ఖర్చులపై పట్టు ఉంచడం ఉత్తమం.
మీనం (Pisces): చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పని పూర్తి చేయగలుగుతారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారాల్లో శుభవార్తలు వింటారు. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More