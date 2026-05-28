Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    June 2026 Lucky Rasis: జూన్ 1 నుంచి ఈ 3 రాశులకు లక్కే లక్కు.. హంస రాజయోగంతో లైఫ్ సెట్!

    June 2026 Lucky Rasis: జూన్ నెలలో గురు, బుధ, శుక్ర గ్రహాల సంచారంతో హంస, లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. దీని వల్ల మేష, మిథున, వృశ్చిక రాశుల జాతకులకు పట్టరాని అదృష్టం కలగనుంది. ఆ వివరాలు మీకోసం.

    Published on: May 28, 2026 10:30 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    June 2026 Lucky Rasis: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల కదలికలు మన జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. ముఖ్యంగా 2026 జూన్ నెల గ్రహ సంచారాల పరంగా అత్యంత కీలకమైనదిగా మారుతోంది. ఈ నెలలో దేవగురువు బృహస్పతి తన ఉచ్ఛ రాశి అయిన కర్కాటకంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఒక గ్రహం తన ఉచ్ఛ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అత్యంత శక్తివంతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. గురువు కర్కాటకంలోకి రావడం వల్ల అత్యంత శక్తివంతమైన 'హంస రాజయోగం' ఏర్పడుతోంది.

    June 2026 Lucky Rasis: జూన్ 1 నుంచి ఈ 3 రాశులకు లక్కే లక్కు.. హంస రాజయోగంతో లైఫ్ సెట్!
    June 2026 Lucky Rasis: జూన్ 1 నుంచి ఈ 3 రాశులకు లక్కే లక్కు.. హంస రాజయోగంతో లైఫ్ సెట్!

    దీనితో పాటు, బుధుడు మరియు శుక్రుడు మిథున, కర్కాటక రాశులలో కలవడం వల్ల 'లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం' కూడా సిద్ధిస్తోంది. ఇలాంటి అరుదైన రాజయోగాలు ఒకే నెలలో సంభవించడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా తిరుగులేని అదృష్టం వరించనుంది. ముఖ్యంగా జూన్ 1 నుంచి ఈ మార్పులు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ఆ అదృష్ట రాశులు ఏవో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    జూన్ నెలలో ఈ రాశులకు బోలెడు లాభాలు

    1.మేష రాశి: కొత్త అవకాశాలతో విజయం

    మేష రాశి వారికి ఈ జూన్ నెల అద్భుతమైన ఫలితాలను మోసుకొస్తోంది. హంస రాజయోగం వల్ల మీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీసులో ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. ఎప్పటి నుంచో నిలిచిపోయిన బకాయిలు లేదా పాత అప్పులు వసూలవుతాయి.

    దీనివల్ల ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడి మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. ఇక అవివాహితులు లేదా ప్రేమ కోసం వెతుకుతున్న వారికి ఈ నెలలో మంచి సంబంధం కుదిరే అవకాశం ఉంది. మీ ఆదాయ మార్గాలు పెరగడంతో పాటు సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.

    2.మిథున రాశి: వ్యాపారంలో లాభాల పంట

    మిథున రాశి వారికి లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం వల్ల కనకవర్షం కురవనుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారస్తులు కొత్త ఒప్పందాలు చేసుకునేందుకు ఇది సరైన సమయం. పెట్టిన పెట్టుబడులకు రెట్టింపు లాభాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి.

    కుటుంబ సభ్యులతో గొడవలు తొలగిపోయి, అందరితో కలిసి సంతోషంగా గడుపుతారు. ఉద్యోగ రీత్యా చేసే ప్రయాణాలు మీకు కలిసి వస్తాయి. ఆర్థికంగా స్థిరపడటమే కాకుండా, భవిష్యత్తు కోసం పెద్ద మొత్తంలో పొదుపు చేసే అవకాశం కూడా దక్కుతుంది.

    3.వృశ్చిక రాశి: ఇంటిల్లిపాదీ సంతోషం

    వృశ్చిక రాశి జాతకులకు జూన్ నెలలో సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. హంస రాజయోగ ప్రభావంతో మీ ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. గత కొంతకాలంగా తల్లి ఆరోగ్య విషయంలో ఆందోళన చెందుతున్న వారికి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

    మీ ఆరోగ్యం కూడా నిలకడగా ఉంటుంది. రియల్ ఎస్టేట్ లేదా షేర్ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారికి ఇది గోల్డెన్ పీరియడ్. సంతానం నుంచి ఏదైనా తీపి కబురు వింటారు. దీనివల్ల ఇంట్లో పండుగ వాతావరణం నెలకొంటుంది.

    ఈ రాజయోగాల వల్ల కలిగే ఫలితాలు మీ జాతకంలోని ఇతర గ్రహ స్థితిగతులపై కూడా ఆధారపడి ఉంటాయి. కాబట్టి వ్యక్తిగత జాతక విశ్లేషణ కోసం నిపుణులైన జ్యోతిష్యులను సంప్రదించడం ఉత్తమం. ఏదేమైనా ఈ మూడు రాశుల వారికి మాత్రం జూన్ నెల ఒక తీపి జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోనుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/June 2026 Lucky Rasis: జూన్ 1 నుంచి ఈ 3 రాశులకు లక్కే లక్కు.. హంస రాజయోగంతో లైఫ్ సెట్!
    Home/Rasi Phalalu/June 2026 Lucky Rasis: జూన్ 1 నుంచి ఈ 3 రాశులకు లక్కే లక్కు.. హంస రాజయోగంతో లైఫ్ సెట్!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes