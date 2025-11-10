Kaala Bhairava Jayanthi: ఈ ఏడాది కాలభైరవ జయంతి ఎప్పుడు? తేదీ, పూజా సమయం, శుభ ముహూర్తం తెలుసుకోండి!
కాలభైరవుని జయంతిని కార్తీక మాసంలో కృష్ణ పక్షం ఎనిమిదవ రోజున జరుపుకుంటారు. భైరవ భక్తులకు ఈ రోజు చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఈ రోజున శివుడు కాల భైరవుడి రూపంలో అవతరించి అధర్మం, అహంకారాన్ని నాశనం చేశాడు. దీనిని భైరవ అష్టమి, కాలాష్టమి లేదా కాలభైరవ జయంతి అని కూడా పిలుస్తారు. కాలభైరవ దేవాలయాల్లో పూజలు చేస్తారు.
ప్రతి సంవత్సరం, కాలభైరవుని జయంతిని కార్తీక మాసంలో కృష్ణ పక్షం ఎనిమిదవ రోజున జరుపుకుంటారు. భైరవ భక్తులకు ఈ రోజు చాలా ప్రత్యేకమైనది ఎందుకంటే ఈ రోజున శివుడు కాల భైరవుడి రూపంలో అవతరించి అధర్మం, అహంకారాన్ని నాశనం చేశాడు. దీనిని భైరవ అష్టమి, కాలాష్టమి లేదా కాలభైరవ జయంతి అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ రోజున, కాలభైరవ దేవాలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. భైరవ చాలీసా, రాత్రి మేల్కొలుపు నిర్వహిస్తారు.
కాలభైరవుణ్ణి ఆరాధించడం వల్ల భయం, వ్యాధి, అకాల మరణం, వ్యతిరేక శక్తులు తొలగిపోతాయి. కాల భైరవుడిని ఆరాధిస్తే ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం మరియు జీవితంలో విజయాన్ని పొందుతాడు. కాలభైరవుడుని ఆరాధిస్తే రాహువు, కేతువు, శని గ్రహాల లోపాలను శాంతింపజేస్తుంది. ఈ రోజున భక్తులు ఆవ నూనెతో దీపం వెలిగించి, నల్ల ధాన్యాలు మరియు నల్ల నువ్వులను సమర్పిస్తారు.
కాలభైరవ జయంతి 2025 ఎప్పుడు వచ్చింది?
వేద క్యాలెండర్ ప్రకారం, కార్తీక మాసం కృష్ణ అష్టమి తేదీ నవంబర్ 11, 2025న మంగళవారం రాత్రి 11:08 గంటలకు ప్రారంభమై నవంబర్ 12, 2025 బుధవారం రాత్రి 10:58 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఈ ఏడాది నవంబర్ 12, 2025 బుధవారం నాడు కాలభైరవ జయంతిని జరుపుకోవాలి.
ఆలయం లేదా ఇంటి పూజ గదిలో కాలభైరవుడి విగ్రహం లేదా చిత్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి.
ఆవ నూనెతో దీపారాధన చేయాలి.
భైరవ చాలీసా లేదా "ఓం భైరవాయ నమః" మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించండి.
భైరవుడుకి నల్ల నువ్వులు, మినపప్పు, నూనె, కొబ్బరికాయని సమర్పించండి.
రాత్రిపూట మేల్కొని భైరవ మంత్రాలను పఠించవచ్చు.
ఓం భైరవాయ నమః అనే మంత్రాన్ని పఠించడం వల్ల జీవితంలో భయం, ప్రతికూలత, అడ్డంకులను తొలగిస్తుంది.
గమనిక : ఈ కథనంలో మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు పూర్తిగా నిజమైనది, ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పలేము. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు ఖచ్చితంగా సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
News/Rasi Phalalu/Kaala Bhairava Jayanthi: ఈ ఏడాది కాలభైరవ జయంతి ఎప్పుడు? తేదీ, పూజా సమయం, శుభ ముహూర్తం తెలుసుకోండి!
News/Rasi Phalalu/Kaala Bhairava Jayanthi: ఈ ఏడాది కాలభైరవ జయంతి ఎప్పుడు? తేదీ, పూజా సమయం, శుభ ముహూర్తం తెలుసుకోండి!