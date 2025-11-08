Edit Profile
    రాశి ఫలాలు 8 నవంబర్ 2025: ఓ రాశి వారు కొన్ని శుభవార్తలు వింటారు, ప్రేమ జీవితంలో సంతోషం ఉంటుంది!

    రాశి ఫలాలు 8 నవంబర్ 2025: వైదిక జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశుల గురించి వివరించారు. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల గమనాన్ని బట్టి జాతకాన్ని నిర్ణయిస్తారు. నవంబర్ 8, 2025న ఏయే రాశుల వారికి మేలు జరుగుతుందో, ఏయే రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Nov 08, 2025 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    రాశి ఫలాలు 8 నవంబర్ 2025: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, నవంబర్ 8 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. నవంబర్ 8, 2025 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం ఉంటుందో తెలుసుకోండి.

    రాశి ఫలాలు 8 నవంబర్ 2025
    రాశి ఫలాలు 8 నవంబర్ 2025

    మేష రాశి: మేష రాశి వారి రోజు శక్తి, ఆత్మవిశ్వాసంతో ప్రారంభమవుతుంది. పనులు వేగవంతం అవుతాయి, నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ ప్రారంభమవుతాయి. కానీ తొందరపడటం మానుకోండి. మీ ఆలోచనలు కార్యాలయంలో ప్రశంసించబడతాయి. సీనియర్ వ్యక్తి నుండి సహాయం పొందవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా బలపడుతోంది, కానీ ఖర్చులను అదుపులో ఉంచండి. ప్రేమకు కొద్దిగా సమయం, నమ్మకం రెండూ అవసరం. సాయంత్రం కుటుంబంతో కొంత నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపండి.

    వృషభ రాశి: ఈరోజు మీ దృష్టి పని, డబ్బు రెండింటిపైనా ఉంటుంది. కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పాత ప్రయత్నం ఫలితాన్ని ఈ రోజు చూడవచ్చు. ఉద్యోగాలు మారాలని ఆలోచిస్తే కాస్త ఆపడం మంచిది. రాబోయే రోజులు మరింత అనుకూలంగా ఉంటాయి. సంబంధాల్లో స్థిరత్వం ఉంటుంది, అయితే మనస్సులో కొన్ని పాత విషయాలు ఉద్భవించవచ్చు. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది, అలసటను తగ్గించుకోండి.

    మిథున రాశి: ఈరోజు మిథున రాశి వారి మాటలు ఇతరులపై ప్రభావం చూపుతాయి. కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడచ్చు, ఇది భవిష్యత్తులో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా, బాగుంటుంది. ట్రిప్పులు వేసే అవకాశం వుంది. ప్రేమ జీవితంలో కొత్త ప్రారంభం ఉండవచ్చు లేదా పాత వ్యక్తులు మళ్ళీ మీ వద్దకు రావచ్చు. ఒకేసారి ఎక్కువ పని చేయవద్దు.

    కర్కాటక రాశి: ప్రియమైన వ్యక్తి నుండి పాత విషయాల కారణంగా మనస్సు భారంగా ఉంటుంది. కానీ ఈ రోజు అర్థం చేసుకోవడానికి, క్షమించడానికి ముఖ్యమైన రోజు. పనిలో స్థిరత్వం ఉంటుంది, అయితే తెలివిగా నిర్ణయాలు తీసుకోండి. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఎవరినీ గుడ్డిగా నమ్మవద్దు. కుటుంబ వాతావరణం కాస్తంత సున్నితంగా ఉంటుంది.

    సింహ రాశి: పెద్ద పనులు లేదా కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడానికి ఈ రోజు గొప్ప రోజు. మీరు ఆఫీసులో నాయకత్వ పాత్రను పోషించాల్సి ఉంటుంది. మీరు దానిని బాగా పోషిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కొన్ని శుభవార్తలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రేమ జీవితంలో ఉత్సాహం ఉంటుంది, అయితే కాస్తంత వినయం అవసరం. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

    కన్య రాశి: ఈరోజు కన్య రాశి వారికి బాధ్యత, క్రమశిక్షణ రోజు. మీరు పనిలో సీరియస్ గా ఉండాలి, అప్పుడే మీరు మంచి ఫలితాలను పొందుతారు. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం ఉంటుంది. సీనియర్ అధికారి లేదా సీనియర్ ని కలవడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీరు సంబంధాలలో కొంచెం ఓపికగా ఉండాలి. మీ భాగస్వామితో భావాలను చెప్పడం చాలా ముఖ్యం. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, తగినంత నిద్ర ఉండేలా చూసుకోండి.

    తులా రాశి: మీరు మీ ప్రణాళికలు మరియు ప్రవర్తన రెండింటిలోనూ కొద్దిగా సౌలభ్యాన్ని తీసుకురావాలి. కార్యాలయంలో సహోద్యోగితో విభేదాలు ఉండవచ్చు, అందువల్ల ప్రశాంతంగా ఉండటం మంచిది. డబ్బుకు సంబంధించిన విషయాల్లో ఆలోచనాత్మక చర్యలు తీసుకోండి. ప్రేమలో కమ్యూనికేషన్ యొక్క ప్రాముఖ్యత పెరుగుతుంది. మీ మనస్సులో ఏదైనా ఉంటే, స్పష్టంగా మాట్లాడండి. సాయంత్రం, ఇంట్లో లేదా స్నేహితులతో తేలికపాటి సమయం గడిపడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. జీర్ణక్రియకు సంబంధించిన సమస్యలు ఉండవచ్చు.

    వృశ్చిక రాశి: వృశ్చిక రాశి వారు ఈరోజు ఇతరులకు సహాయం చేస్తారు మరియు ప్రతిఫలంగా గౌరవాన్ని పొందుతారు. పని వద్ద గ్రూపులో చేరడం మంచిది. ఆర్థికంగా సంతులనం ఉంటుంది, అయితే తెలివిగా పెట్టుబడి పెట్టండి. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. సాయంత్రం, మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది, మీరు ఏదైనా సృజనాత్మక పని చేస్తే, మీరు సంతృప్తిని పొందుతారు.

    ధనుస్సు రాశి: ఈరోజు మీరు మీ పనికి మనోజ్ఞత మరియు సృజనాత్మకతను కూడా తీసుకురావచ్చు. ఆర్థిక వైపు బలంగా ఉంటుంది అయితే అనవసర ఖర్చులు చేయకుండా శ్రద్ధ వహించండి. సంబంధాలలో సామరస్యం ఉంటుంది. పాత స్నేహితుడిని కలవడం ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ప్రేమ జీవితంలో కొత్త ఉత్సాహం లేదా చిన్న ఆశ్చర్యం సాధ్యమే. ఆరోగ్యం మెరుగుపడే సంకేతాలు కనిపిస్తాయి.

    మకర రాశి: ఈరోజు మకర రాశి వారు లోపల నుండి కొత్త ఆత్మవిశ్వాసాన్ని అనుభూతి చెందుతారు. పాత రహస్యం లేదా నిజం బయటకు రావచ్చు, ఇది ముందుకు సాగడానికి మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు ఏదైనా పెట్టుబడి నుండి ప్రయోజనం పొందవచ్చు. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. కానీ భావోద్వేగాలకు దూరంగా ఉండండి. ధ్యానం ద్వారా మనస్సును స్థిరీకరించండి.

    కుంభ రాశి: అదృష్టం మీతో ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ప్రయాణం లేదా విదేశీ సంబంధిత ప్రణాళికలలో కొత్త అవకాశాలు ఉద్భవిస్తాయి. మీరు పనిలో విజయం, గౌరవం రెండింటినీ పొందవచ్చు. పాత రుణాన్ని తిరిగి ఇవ్వవచ్చు. ప్రేమ జీవితంలో దాపరికం లేకుండా చూసుకోండి. హృదయంలో ఎవరికైనా స్థానం ఉంటే, ఈ రోజు మీరు విషయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లవచ్చు. సాయంత్రం బయటకు వెళ్లడం లేదా మానసిక స్థితిని మార్చడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

    మీన రాశి: ఈరోజు మీరు కొంచెం భావోద్వేగానికి గురవుతారు, కానీ ఇది మీ బలం కూడా. ఈ రోజు మీ హృదయం చెప్పేది వినండి, కానీ వాస్తవికతతో అనుసంధానమై ఉండండి. సృజనాత్మక ఆలోచన పనిలో మీకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. ఇది ఆర్థికంగా స్థిరమైన రోజు, కానీ అనవసరమైన ఖర్చులను నివారించండి. సంబంధాలలో సౌకర్యం, అవగాహన రెండూ పెరుగుతాయి. మనస్సు దేనితోనైనా భారంగా ఉంటే, ధ్యానం చేయడం లేదా సంగీతం వినడం మంచిది.

