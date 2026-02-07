Ketu Transit 2026: కేతువు అనుగ్రహంతో ఈ నాలుగు రాశుల వారి కష్టాలు తొలగిపోతాయి, అదృష్టం, డబ్బుతో పాటు మరెన్నో!
గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వస్తే అది అన్ని రాశుల వారిపై ఎంతో ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. కొన్నిసార్లు సానుకూల మార్పులు వస్తే, కొన్నిసార్లు ప్రతికూలతతో బాధపడాల్సి ఉంటుంది. కేతువు కూడా కాలానుగుణంగా తన నక్షత్రాలను, రాశులను మారుస్తూ ఉంటాడు. కేతువు అనుగ్రహంతో ఈ రాశుల వారి కష్టాలు తొలగిపోతాయి.
కేతువు సంచారం కూడా అన్ని రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులను తీసుకు వస్తుంది. నీడ గ్రహమైనటువంటి కేతువు మఖ నక్షత్రం మూడవ ఇంట్లోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఇది అన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో వివిధ మార్పులను తీసుకొస్తుంది.
కేతువు సంచారం 2026
కేతువు సంచారంలో మార్పు మే 31, 2026 ఆదివారం ఉదయం 2:28కి జరుగుతుంది. ఈ సమయంలో కేతువు మఖ నక్షత్రం మూడవ ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీంతో అన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అనేక మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి.
ఈ సంచారం ఆగస్టు 2 వరకు కొనసాగుతుంది. అయితే కొన్ని రాశుల వారు సమస్యలు ఎదుర్కొంటే, కొన్ని రాశుల వారు మాత్రం అనేక విధాలుగా లాభాలను పొందుతారు. మరి కేతువు సంచారంతో ఏ రాశి వారికి లాభాలు కలుగుతాయి? ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? వీరిలో మీరు ఉన్నారేమో చూసుకోండి.
కేతువు అనుగ్రహంతో ఈ రాశుల వారి కష్టాలు తొలగిపోతాయి, అనేక విధాలుగా లాభాలు కలుగుతాయి
1.వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి కేతువు నక్షత్ర సంచారం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ రాశి వారు వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలను పొందుతారు. ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. ఆర్థికపరంగా కూడా బాగుంటుంది. సమాజంలో గౌరవం, మర్యాదలు పెరుగుతాయి. సానుకూల మార్పులను చూస్తారు. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారి నాయకత్వ లక్షణాలు పెరుగుతాయి. మతపరమైన కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొంటారు.
2.మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి కేతువు నక్షత్ర సంచారం వివిధ లాభాలను తీసుకొస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు చక్కటి మార్పులను చూస్తారు. ఎప్పటి నుంచో ఉన్న సమస్యలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. వ్యాపారంలో ఎక్కువగా లాభాలు చూస్తారు. మానసిక ప్రశాంతత ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు కూడా ఇదే శుభప్రదమైన సమయం. ప్రయాణాలు చేయాలనుకునే వారికి కూడా ఇది అద్భుతమైన సమయం.
3.తులా రాశి
తులా రాశి వారికి కేతువు నక్షత్ర సంచారం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు పురోగతిని చూస్తారు. ఆర్థికపరంగా కూడా బాగుంటుంది. మతపరమైన కార్యక్రమాల్లో ఆసక్తి పెరుగుతుంది. కెరీర్లో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇది మంచి సమయం. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారి పేరు, ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. టెన్షన్లు అన్నీ తొలగిపోతాయి. ప్రశాంతత ఉంటుంది.
4.కుంభ రాశి
ఈ రాశి వారికి ఇది శుభప్రదమైన సమయం. కుంభ రాశి వారికి కేతువు నక్షత్ర సంచారం అనేక లాభాలను తీసుకొస్తుంది. కెరీర్లో మంచి మార్పులు చూస్తారు. ఎప్పటినుంచో రావాల్సిన డబ్బు మీ చేతికి వస్తుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే భారీగా లాభాలు వస్తాయి. జీవితంలో సానుకూల మార్పులను చూస్తారు. కెరీర్లో బాగా కలిసి వస్తుంది. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది.