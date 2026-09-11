లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం: సెప్టెంబర్ 26 నుంచి ఈ 5 రాశులకు అదృష్టమే!
సెప్టెంబర్ 26న బుధుడు తులా రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో, ఇప్పటికే అక్కడ సంచరిస్తున్న శుక్రుడితో కలయిక ఏర్పడుతుందని కథనం పేర్కొంటోంది. ఈ బుధ-శుక్ర సంయోగం వల్ల లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్య విశ్వాసం.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల కలయికకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. మానవ జీవితాలపై, ఆర్థిక పరిస్థితులపై ఈ గ్రహాల గమనం తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. వచ్చే సెప్టెంబర్ 26న సంపద, ఐశ్వర్యాలకుకారకులైన బుధ, శుక్రులు ఒకే రాశిలో కలవబోతున్నారు. ఆ రోజున బుధ భగవానుడు తులా రాశిలోకి ప్రవేశిస్తారు. ఇప్పటికే ఆ రాశిలో శుక్రుడు సంచరిస్తున్నారు. ఈ ఇద్దరు శుభ గ్రహాల కలయిక వల్ల అత్యంత శుభప్రదమైన 'లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం' ఏర్పడనుంది.
జ్యోతిష్య నిపుణుల ప్రకారం కేంద్ర, కోణాధిపతులు కలవడం వల్ల ఈ యోగం సిద్ధిస్తుంది. శుక్రుడు మహాలక్ష్మికి, బుధుడు విష్ణుమూర్తికి ప్రతీకలుగా భావిస్తారు. ఈ ఇద్దరి సంయోగం వల్ల మానవులకు ధన ధాన్యాలు, సంతోషం, వ్యాపారంలో అఖండ విజయం లభిస్తాయి. ఈ రాజయోగం ప్రభావం వల్ల ఏయే రాశుల వారి జాతకం మారనుందో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
కుంభ రాశి వారికి అదృష్టం తలుపు తడుతుంది
లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం వల్ల కుంభ రాశి వారికి అత్యధిక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఈ కాలంలో మీ అదృష్టం పూర్తి స్థాయిలో వెన్నంటి ఉంటుంది. ఇన్నాళ్లు నిలిచిపోయిన పనులు ఒక్కొక్కటిగా పూర్తవుతాయి. వ్యాపార విస్తరణ నిమిత్తం ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ ప్రయాణాలు మీకు లాభసాటిగా మారుతాయి. అంతేకాకుండా చాలాకాలంగా ప్రభుత్వ లేదా కోర్టు వ్యవహారాల్లో అడ్డంకులు ఎదుర్కొంటున్న వారికి ఊరట లభిస్తుంది.
మకర రాశి వారికి కెరీర్ పరంగా స్వర్ణయుగం
మకర రాశి వారికి ఈ యోగం కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన అవకాశాలను తెస్తుంది. ఉద్యోగ రంగంలో మీరు ఊహించని శిఖరాలను అధిరోహిస్తారు. ఆశించిన పదోన్నతులు, జీతాల పెంపు లభించే బలమైన అవకాశాలున్నాయి. మీరు వేసే ప్రణాళికలు కార్యరూపం దాల్చి అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఈ సువర్ణ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని జీవితంలో ముందుకు వెళ్లండి.
ధనుస్సు రాశికి భౌతిక సుఖాలు, ఆదాయ వృద్ధి
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ కాలం అన్ని విధాలుగా అనుకూలంగా ఉంది. జీవితానికి సరిపడే భౌతిక సుఖసౌకర్యాలు సమకూరుతాయి. భవిష్యత్తు కోసం చేసే పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను ఇస్తాయి. వ్యాపారంలో శుక్రుడి అనుగ్రహం వల్ల విశేషమైన ధనలాభం కలుగుతుంది. మీ ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి కాబట్టి ప్రతీ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం మంచిది.
మిథున, తులా రాశుల వారికి అద్భుత ఫలితాలు
మిథున రాశి వారికి ఈ రాజయోగం ధన లాభాన్ని, కెరీర్ లో తిరుగులేని పురోగతిని ఇస్తుంది. కొత్త ఉద్యోగాల కోసం పోటీ పరీక్షలు రాసే వారికి శుభవార్తలు అందుతాయి. ఇక తులా రాశి వారికైతే ఈ సమయం మరింత ప్రత్యేకం. మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఇన్నాళ్లు ఉన్న మనస్పర్థలు, సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. భాగస్వామితో బంధం బలపడుతుంది. వ్యాపారంలో మీరు ఆశించిన దానికంటే ఎక్కువ లాభాలు ఆర్జిస్తారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More