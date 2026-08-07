శివుడికి మూడో కన్ను ఎలా వచ్చింది? త్రినేత్రం వెనుక ఉన్న ఆశ్చర్యకరమైన పౌరాణిక గాథలు
హిందూ పురాణాల ప్రకారం పరమశివుడి మూడో కన్ను లేదా త్రినేత్రం జ్ఞానం, దివ్యశక్తి, ధర్మరక్షణకు ప్రతీకగా భావిస్తారు. పార్వతీదేవి శివుడి రెండు కళ్లను మూసినప్పుడు సృష్టి చీకటిలో మునిగిపోవడంతో ఆయన నుదుటిపై మూడో కన్ను ఆవిర్భవించిందని ఒక కథ చెబుతుంది.
హిందూ ధర్మశాస్త్రాలు, శివపురాణం ప్రకారం పరమ శివుడికి మూడు కన్నులు ఉంటాయి. ఈ మూడో కన్నును 'త్రినేత్రం' లేదా 'జ్ఞాన చక్షువు' అని పిలుస్తారు. శివుడి కుడి కంటిలో సూర్యుడు, ఎడమ కంటిలో చంద్రుడు కొలువై ఉంటారని నమ్ముతారు. అయితే సృష్టిలో ఎప్పుడైతే అధర్మం పెరిగిపోతుందో, అప్పుడే ఈ మూడో కన్ను తెరచుకుంటుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. మరి లయకారకుడైన ఆ భోళా శంకరుడికి మూడో కన్ను ఎలా వచ్చింది? దీని వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన పౌరాణిక గాథలు ఏమిటో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
అమ్మవారు కళ్ళు మూయడంతో ఉద్భవించిన మూడో కన్ను
పౌరాణిక కథల ప్రకారం, ఒకసారి సరదాగా పార్వతీ దేవి వెనుక వైపు నుంచి వచ్చి తన చేతులతో పరమ శివుడి రెండు కళ్ళను మూసింది. మహాదేవుడి కళ్ళు మూతపడగానే క్షణంలో సమస్త సృష్టి గాఢాంధకారంలోకి జారిపోయింది. ఆ చీకటిని చూసి విశ్వం మొత్తం ఒక్కసారిగా హహాకారాలు మిగిలాయి. భూమిపై ఉన్న మనుషులు, మూగజీవాలు, పశుపక్ష్యాదులు అన్నీ తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యాయి.
ఇది గమనించిన పరమేశ్వరుడు వెంటనే తన అపారమైన దివ్య శక్తితో తన నుదుటిపై మూడో కన్నును ప్రసరింపజేశారు. ఆ త్రినేత్రం నుంచి వచ్చిన దివ్యమైన కాంతితో మళ్ళీ సృష్టి అంతా వెలుగులతో నిండిపోయింది. ఆ తర్వాత అమ్మవారు స్వయంగా ఆ మూడో కన్ను గురించి శివుడిని ప్రశ్నించగా.. "నా రెండు కన్నులు సూర్య చంద్రుల వంటివి. ఆ సమయంలో నేను మూడో కన్ను తెరిచి ఉండకపోతే, ఈ బ్రహ్మాండం మొత్తం సర్వనాశనం అయ్యేది" అని శివుడు వివరించారు.
కామదహనం ఘటనతో ముడిపడిన మరో కథ
శివుడి మూడో కన్ను గురించి ప్రచారంలో ఉన్న మరో ప్రధానమైన పౌరాణిక గాథ కామదేవుడి దహనానికి సంబంధించినది. సతీదేవి వియోగంతో తీవ్ర మనోవేదనకు గురైన పరమశివుడు లోకానికి దూరంగా తీవ్రమైన గాఢ సమాధిలోకి వెళ్లిపోయారు.
బాహ్య ప్రపంచంతో ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా వైరాగ్యాన్ని దాల్చారు. అయితే సృష్టి క్రమం నిరంతరం కొనసాగాలంటే శివుడు మళ్లీ గృహస్థాశ్రమంలోకి ప్రవేశించడం ఎంతో అవసరమైంది.
దీని కోసం దేవతలందరి ప్రత్యేక అభ్యర్థన మేరకు కామదేవుడు శివుడి సమాధిని భగ్నం చేయడానికి ఒక పుష్ప బాణాన్ని ప్రయోగించాడు. ఆ దెబ్బకు శివుని మనసులో లౌకిక కోరికలు చిగురించేలా చేయడానికి కాముడు ప్రయత్నించాడు. తన ధ్యాన భగ్నానికి కోపగించుకున్న మహాదేవుడు ఒక్కసారిగా తన మూడో కన్ను తెరిచాడు. ఆ నేత్రం నుంచి వెలువడిన ప్రచండమైన అగ్నిజ్వాలలకు కామదేవుడు క్షణంలో బూడిదైపోయాడు.
అహంకారాన్ని, అజ్ఞానాన్ని నశింపజేసే దివ్య శక్తి
పరమ శివుడి మూడో కన్ను కేవలం కోపానికి మాత్రమే ప్రతీక కాదు. ఇది మనిషిలోని అహంకారం, వాసన, అజ్ఞానాన్ని పూర్తిగా దహించివేసే అద్భుతమైన దివ్య చేతన. ఈ జ్ఞాన చక్షువుతో శివుడు సృష్టిలోని సత్యం, అసత్యం, మాయ వంటి సమస్త అంశాలను స్పష్టంగా చూడగలడు. విశ్వం యొక్క నిర్వహణలో ఎక్కడైనా సమతుల్యత దెబ్బతింటే, వాటిని సరిదిద్దే శక్తి ఈ నేత్రానికి ఉంటుంది.
అంతటి మహా శక్తివంతమైన మూడో కన్ను ఎల్లప్పుడూ మూసే ఉంచడం ద్వారా.. మనిషి దగ్గర ఎంతటి అపారమైన శక్తి ఉన్నప్పటికీ, ఎప్పుడూ సంయమనం, వివేకం కలిగి ఉండాలనే గొప్ప జీవన సత్యాన్ని శివుడు మనకు ఆచరించి చూపుతున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More