శివుడి అనుగ్రహం పొందాలంటే సోమవారం ఇలా పూజ చేయండి.. తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన నియమాలు!
సోమవారం శివారాధనకు అత్యంత పవిత్రమైన రోజుగా భావిస్తారు. ఈ రోజున గంగాజలం, ఆవు పాలు, మారేడు దళాలు, ఉమ్మెత్త, తెల్ల చందనం, తెల్లని పూలతో శివలింగాన్ని పూజించడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. అయితే తులసి ఆకులు, కేతకీ పూలు, పసుపును శివలింగానికి సమర్పించకూడదని ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయాలు సూచిస్తున్నాయి.
ప్రతి సోమవారం భోలేనాథుడిని కొలవడం ద్వారా భక్తులు ప్రత్యేక అనుగ్రహాన్ని పొందుతారు. శ్రావణ మాసంలో కూడా శివుడిని ప్రత్యేకించి ఆరాధిస్తారు. శ్రావణ సోమవారం నాడు తెల్లవారుజాము నుంచే శివాలయాలు హర హర మహాదేవ్ నినాదాలతో మార్మోగుతుంటాయి.
భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో రుద్రాభిషేకాలు, పూజలు నిర్వహిస్తారు. అయితే శివారాధనలో కొన్ని నియమాలను కచ్చితంగా పాటించాలని పండితులు చెబుతున్నారు. తెలియక చేసే చిన్న పొరపాట్లు కూడా పూజా ఫలాన్ని దెబ్బతీస్తాయని నమ్ముతారు. అసలు శివలింగానికి ఏయే పూజా సామగ్రిని సమర్పించాలి? ఏవి నిషేధం? అనే విషయాలను క్షుణ్ణంగా తెలుసుకుందాం. మరి మీరు కూడా శివుడిని పూజించేటప్పుడు ఎలాంటి తప్పులు చేయకూడదో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
శివలింగానికి ఇవి సమర్పిస్తే అఖండ సౌభాగ్యం
భగవంతుడు శివుడికి నిరాడంబరమైన పూజలంటేనే ఎంతో ఇష్టం. అందుకే భక్తులు సమర్పించే ప్రతి ద్రవ్యం వెనుక ఆధ్యాత్మిక అర్థం దాగి ఉంటుంది.
జలం, గంగాజలం: శివారాధనలో మొదటి ఘట్టం జలాభిషేకం. స్వచ్ఛమైన నీటిలో కొద్దిగా గంగాజలాన్ని కలిపి శివలింగంపై అభిషేకం చేయడం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా మారుతుంది.
ఆవు పాలు: మహాదేవునికి పాలాభిషేకం చేయడం సర్వశ్రేయస్కరం. ఇది కుటుంబంలో శాంతిని, సుఖసంతోషాలను పెంపొందిస్తుంది.
మారేడు దళాలు: శివుడికి అత్యంత ప్రియమైనది మారేడు పత్రం. మూడు ఆకులు కలిగిన, ఎక్కడా చీలికలు లేని స్వచ్ఛమైన బిల్వపత్రాలను సమర్పించడం ద్వారా శివుడు త్వరగా ప్రసన్నుడవుతాడు.
ఉమ్మెత్త: శివుడికి ఇష్టమైన నైవేద్యాలలో ఉమ్మెత్త (ధతూరా) ఒకటి. ఇవి స్వామివారికి ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైనవిగా భావిస్తారు.
తెల్ల చందనం: శివలింగానికి తెల్ల చందనాన్ని పూయడం ద్వారా పూజా కార్యక్రమం పరిపూర్ణమవుతుంది. ఇది మనసుకు చల్లదనాన్ని, ప్రశాంతతను ఇస్తుంది.
తెల్లని పూలు: జిల్లేడు, మల్లె వంటి సువాసన వెదజల్లే తెల్లటి పుష్పాలను శివునికి అలంకరించాలి.
ఈ పొరపాట్లు అస్సలొద్దు: శివలింగానికి ఏవి నిషేధం?
శివపూజలో కొన్ని వస్తువులను వాడకూడదని పురాణాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. పొరపాటున కూడా వీటిని లింగంపై ఉంచకూడదు.
తులసి ఆకులు: విష్ణుమూర్తికి ఎంతో పవిత్రమైన తులసిని శివపూజలో ఎప్పుడూ ఉపయోగించకూడదు. పురాణ గాథల ప్రకారం జలంధరుడి వధ నేపథ్యంలో తతులసి ఆకులను శివార్చనకు దూరంగా ఉంచారు.
కేతకీ పూలు: ఈ పువ్వును శివుడు శపించినట్లు కథనం ఉంది. అందుకే ఈ తెల్లటి సువాసన పూలను భోలేనాథ్ పూజకు పూర్తిగా నిషేధించారు.
దెబ్బతిన్న బిల్వపత్రాలు: ఎండిపోయిన, పురుగు తిన్న లేదా చినిగిపోయిన మారేడు ఆకులను దేవుడికి సమర్పించడం నిషిద్ధం.
పాత లేదా వాడిపోయిన పూలు: ముందు రోజు నాటి వాడిపోయిన పూలను, కుళ్ళిన పండ్లను పూజకు వాడకూడదు.
పసుపు: సౌభాగ్యానికి ప్రతీకగా భావించే పసుపును పురుష దేవత అయిన శివునికి పూయరు. శివలింగం శక్తి స్వరూపం కనుక దీనికి పసుపు పూసే సంప్రదాయం లేదు.
సోమవారం పూజా విధానం
పవిత్రమైన ఈ రోజున తెల్లవారుజామునే నిద్రలేచి తలస్నానం చేసి శుభ్రమైన వస్త్రాలు ధరించాలి.
ఇంట్లోని పూజ గదిని లేదా సమీపంలోని శివాలయాన్ని సందర్శించి పూజను ప్రారంభించాలి.
ముందుగా గంగాజలం కలిపిన నీటితో అభిషేకం చేసి, ఆపై పాలు, మారేడు దళాలు, తెల్ల చందనం సమర్పించాలి.
పూజ చేసే సమయంలో భక్తితో 'ఓం నమః శివాయ' అనే పంచాక్షరి మంత్రాన్ని మనసారా జపించాలి.
చివరగా దీపారాధన చేసి, హారతినిచ్చి లోకకల్యాణం కోసం, కుటుంబ సౌభాగ్యం కోసం శివయ్యను ప్రార్థించాలి. ఈ నిష్టతో చేసే పూజ సకల పాపాలను హరిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More