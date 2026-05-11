Lucky signs on Palm: మీ అరచేతిలో ఈ 5 గుర్తులు ఉన్నాయా? అఖండ లక్ష్మీ యోగం అంటే మీదే!
Lucky signs on Palm: హస్తసాముద్రికం ప్రకారం కేవలం రేఖలు మాత్రమే కాదు, అరచేతిలో ఉండే కొన్ని అరుదైన చిహ్నాలు కూడా మన తలరాతను మారుస్తాయి. ముఖ్యంగా 'అఖండ లక్ష్మీ యోగం' కలిగించే ఆ ఐదు గుర్తులు మీ హస్తంలో ఉన్నాయో లేదో ఇప్పుడే చెక్ చేసుకోండి.
సాధారణంగా మనం అరచేతిని చూడగానే జీవన రేఖ, హృదయ రేఖ లేదా ధన రేఖలను మాత్రమే గమనిస్తుంటాం. కానీ, శాస్త్రం ప్రకారం రేఖల కంటే బలమైనవి హస్తంలో వెలిసే కొన్ని ప్రత్యేక చిహ్నాలు. వీటిని 'అఖండ లక్ష్మీ యోగం'గా పిలుస్తారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హస్తసాముద్రికానికి ఉన్న ప్రాముఖ్యత అంతా ఇంతా కాదు. ఏదైనా కొత్త పని మొదలుపెట్టే ముందు లేదా భవిష్యత్తు గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు అరచేతిలోని గుర్తులను బట్టి ఫలితాలను అంచనా వేయడం మన సంప్రదాయంలో ఒక భాగం.
సాముద్రిక శాస్త్రంలోని ఒక ప్రసిద్ధ శ్లోకం ప్రకారం.. ఎవరి హస్తంలో లేదా పాదాల అడుగున కలశం, స్తంభం, గుర్రం, వృక్షం లేదా దండం వంటి గుర్తులు ఉంటాయో, వారు అపారమైన ధనవంతులు అవుతారని తెలుస్తోంది. ఆ గుర్తుల విశిష్టత ఏంటో ఇప్పుడు లోతుగా పరిశీలిద్దాం.
1.ఐశ్వర్యానికి ప్రతీక.. కలశం
అరచేతిలో కలశం ఆకారంలో గుర్తు ఉండటం అత్యంత అరుదైన మరియు శుభప్రదమైన విషయం. కలశాన్ని మనం లక్ష్మీదేవికి ప్రతిరూపంగా భావిస్తాం. ఈ గుర్తు ఉన్నవారికి జీవితంలో తిండికి, ధనానికి ఎప్పుడూ లోటు ఉండదు. వీరి ఇంట్లో సుఖశాంతులు వెల్లి విరుస్తాయి. ముఖ్యంగా కుటుంబ వారసత్వంగా వచ్చే ఆస్తులు వీరికి బాగా కలిసి వస్తాయి.
2.స్థిరత్వానికి నిదర్శనం.. స్తంభం
హస్తంలో స్తంభం వంటి చిహ్నం ఉండటం స్థిరత్వాన్ని సూచిస్తుంది. ఇలాంటి వారు ఏ రంగంలో ఉన్నా సరే, అక్కడ దీర్ఘకాలం పాటు రాణిస్తారు. వీరి ఆర్థిక స్థితి ఎప్పుడూ ఒడిదుడుకులకు లోనుకాదు. సమాజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేకమైన గౌరవం, గుర్తింపు లభిస్తాయి. స్తంభం గుర్తు ఉన్నవారు సాధారణంగా రియల్ ఎస్టేట్ లేదా నిర్మాణ రంగాల్లో అద్భుతంగా రాణిస్తారు.
3.వేగవత్తరమైన అభివృద్ధి.. గుర్రం
గుర్రం అంటే వేగం మరియు పురోగతికి చిహ్నం. అరచేతిలో ఈ గుర్తు ఉన్నవారు చాలా చురుగ్గా ఉంటారు. వీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు చాలా వేగంగా ఉండటమే కాకుండా, కెరీర్లో తక్కువ సమయంలోనే ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుంటారు. వీరి సంపాదన కూడా అంతే వేగంగా పెరుగుతుంది. సామాజికంగా వీరు చాలా పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులుగా పేరు తెచ్చుకుంటారు.
4.నిరంతర వృద్ధి.. వృక్షం
చెట్టు ఎలాగైతే ఎదుగుతూ ఇతరులకు నీడను ఇస్తుందో, హస్తంలో వృక్ష చిహ్నం ఉన్నవారు కూడా అలాగే ఎదుగుతారు. వీరి సంపద రోజురోజుకూ పెరుగుతూనే ఉంటుంది తప్ప తగ్గదు. వీరు కేవలం తమ కోసమే కాకుండా, తమ కుటుంబానికి మరియు సమాజానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తారు. ఈ గుర్తు ఉన్నవారు వ్యాపార రంగంలో తిరుగులేని విజయాన్ని అందుకుంటారు.
5.అధికార యోగం.. కర్ర
కర్ర వంటి గుర్తు నాయకత్వ లక్షణాలను, క్రమశిక్షణను సూచిస్తుంది. ఈ గుర్తు ఉన్నవారు అద్భుతమైన లీడర్లుగా ఎదుగుతారు. రాజకీయాలో లేదా ప్రభుత్వ ఉన్నత పదవుల్లో వీరు మెరుస్తారు. వీరికి ఎదుటివారిని శాసించే అధికారం లభిస్తుంది. జీవితంలో ఎంతటి కష్టాలు ఎదురైనా, తమ మనోధైర్యంతో వాటిని అధిగమించి విజేతలుగా నిలుస్తారు.
ఈ ఐదు గుర్తులు అరచేతిలో ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా శుభ ఫలితాలనే ఇస్తాయి. ముఖ్యంగా మణిబంధం (మణికట్టు) పైన లేదా శని పర్వతం (మధ్య వేలు కింద) వద్ద ఇవి ఉండటం మరింత అదృష్టాన్ని ఇస్తుంది. అయితే, శాస్త్రం కేవలం సూచనలు మాత్రమే చేస్తుంది. ఈ చిహ్నాలకు తోడుగా మన శ్రమ, నిజాయితీ తోడైనప్పుడే పూర్తిస్థాయిలో 'అఖండ లక్ష్మీ యోగం' సిద్ధిస్తుంది.
హస్తరాణం శాస్త్రంలో ఈ 5 రాశిలు లక్ష్మీ కృపకు స్పష్టమైన సంకేతాలు. మీ అరచేతిపై ఈ గుర్తులు ఏమైనా ఉంటే, లక్ష్మి మాత మీకు ప్రత్యేక దయను ఇస్తుందని అర్థం చేసుకోండి. కానీ గుర్తుంచుకోండి, కష్టపడి పనిచేయడం, నిజాయితీ మరియు సరైన పనులు కూడా రాశిలతో ముఖ్యమైనవి. శుభసూచకాలు కేవలం అవకాశాలను మాత్రమే ఇస్తాయి, వాటిని సాకారం చేసే బాధ్యత ఆ వ్యక్తి యొక్క స్వంతం. నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పుకోము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More