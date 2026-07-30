ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ధనలాభం.. బుధుడి అనుగ్రహంతో ఈ రాశులకు శుభయోగం!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, 2026 ఆగస్టు 9న బుధుడు పరిభ్రమణ మార్గంలో ఉత్తర దిశగా సంచారం చేయనున్నాడు. ఈ గమన మార్పు వల్ల 12 రాశులపై ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ, కన్య, మిథున, మేష, వృశ్చిక రాశుల వారికి విశేష శుభఫలితాలు లభిస్తాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
గ్రహాలు కాలానుగుణంగా వాటి రాశులను, నక్షత్రాలను మారుస్తూ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు శుభ యోగాలు, అశుభ యోగాలు ఏర్పడుతుంటాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాల యువరాజు బుధుడి గమనంలో మార్పు అన్ని రాశుల వారిపై శుభ, అశుభ ప్రభావాలను చూపబోతోంది.
బుధ గమనం
ఆగస్టు నెలలో బుధుడు తన సాధారణ మార్గం కంటే కాస్త ఉత్తర దిశ వైపు, అంటే పరిభ్రమణ మార్గంలో ఉత్తర దిశగా సంచారం చేయబోతున్నాడు. ఆగస్టు 9వ తేదీ, ఆదివారం రాత్రి 10:40 గంటలకు ఇది జరుగుతుంది. దీంతో 12 రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
బుధుడి గమన మార్పు కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన ఫలితాలను తీసుకురాబోతోంది. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? బుధుడి సంచారంలో మార్పు రావడంతో ఎవరికి ఎలాంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మరి ఆ అదృష్ట రాశుల్లో మీరు ఒకరేమో ఇప్పుడే చూసుకోండి.
బుధుడి గమన మార్పుతో ఈ రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు
1.కన్యా రాశి
కన్యా రాశి వారికి బుధుడి గమన మార్పు వల్ల మంచి ఫలితాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. విజయాలను అందుకుంటారు. క్లిష్టమైన సమస్యలను సులభంగా పరిష్కరిస్తారు. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారికి అత్యంత అనుకూలంగా ఉందని చెప్పొచ్చు. కష్టానికి తగ్గ ఫలితాన్ని చూస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరు బాగుంటుంది. సానుకూల మార్పులు కనిపిస్తాయి.
2.మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి బుధుడి గమన మార్పుతో శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఉద్యోగం, కుటుంబం మధ్య సమతుల్యతను కొనసాగిస్తారు. కార్యాలయంలో ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలను అందుకుంటారు. ముఖ్యమైన వివాదాలను పరిష్కరిస్తారు. శారీరకంగా, మానసికంగా కొత్త ఉత్సాహాన్ని అనుభవిస్తారు.
3.మేష రాశి
మేష రాశి వారికి బుధుడి పరిభ్రమణ మార్గ సంచారం మంచి ఫలితాలను అందిస్తుంది. కొత్త అవకాశాలు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. ప్రయాణ యోగం ఏర్పడుతుంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. కొత్త వ్యాపార ఒప్పందాలకు ఇది సరైన సమయం. మానసిక ఒత్తిడి పూర్తిగా తొలగిపోయి ప్రశాంతంగా ఉంటారు. వ్యక్తిత్వ ఆకర్షణ, మాటతీరు మరింత మెరుగుపడుతుంది.
4.వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి ఇది అద్భుతమైన సమయం. కార్యాలయంలో ఎదురవుతున్న ఆకస్మిక అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. మీ మాటల్లో మాధుర్యం మరింత పెరుగుతుంది. ప్రత్యర్థులు మీకు పోటీ ఇవ్వలేరు. ఆఫీస్ రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఆకస్మిక ధనలాభం పొందుతారు.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More