బుధ సంచారం: జూలై 24 నుంచి ఈ 6 రాశుల వారికి తిరుగులేని ధనలాభం!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం బుధుడు జూలై 24, 2026న మిథున రాశిలో వక్రగమనాన్ని ముగించి మార్గి (నేరుగా) సంచారం ప్రారంభించనున్నాడు. ఈ మార్పు వల్ల సుమారు 21 రోజుల పాటు వ్యాపారం, ఉద్యోగం, కమ్యూనికేషన్, ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో సానుకూల ప్రభావం ఉంటుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కీలక గ్రహమైన బుధుడు త్వరలో తన గమనాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. సుదీర్ఘ కాలంగా వక్రగమనంలో (వెనుకకు) ప్రయాణిస్తున్న బుధుడు, జూలై 24న మిథున రాశిలో 'మార్గి' (నేరుగా) ప్రయాణం ప్రారంభించనున్నాడు. ఈ మార్పు వల్ల దాదాపు 21 రోజుల పాటు అద్భుతమైన ఫలితాలు లభిస్తాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వ్యాపారం, ఉద్యోగం, కమ్యూనికేషన్ రంగాల్లో ఉన్నవారికి ఇది ఊహించని వరంలా మారనుంది.
బుధుడు నేరుగా సంచారం చేయడం అంటే ఏమిటి?
జ్యోతిష్య పరిభాషలో బుధ గ్రహం వ్యాపారానికి, తెలివితేటలకు, మాట తీరుకు మరియు ఆర్థిక లావాదేవీలకు కారకుడు. వక్రగమనంలో ఉన్నప్పుడు పనులు ఆగిపోవడం, గందరగోళం ఏర్పడటం వంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి. కానీ బుధుడు మార్గి అయినప్పుడు ఆ అడ్డంకులు తొలగిపోయి, జీవితం మళ్లీ గాడిన పడుతుంది. నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో స్పష్టత వస్తుంది.
అదృష్టాన్ని మోసుకొస్తున్న 6 రాశులు
1. వృషభ రాశి:
శుక్రుడి అధిపత్యంలో ఉన్న వృషభ రాశి వారికి ఈ మార్పు వల్ల అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి. వాయిదా పడిన పనులన్నీ ఒక్కొక్కటిగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ రీత్యా కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారులు పాత పెట్టుబడుల నుండి లాభాలను అందుకుంటారు. అయితే, ఆర్థిక విషయాల్లో మాత్రం కాస్త జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం ఉత్తమం.
2. మిథున రాశి:
ఈ రాశికి అధిపతి స్వయంగా బుధుడే కావడంతో, ఈ మార్పు యొక్క పూర్తి ప్రభావం మిథున రాశిపైనే ఉంటుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన డబ్బులు చేతికి అందుతాయి. కొత్త వ్యాపార ప్రణాళికలు రూపొందించడానికి ఇది సరైన సమయం. ఉద్యోగస్తులకు శుభవార్తలు వినబడే అవకాశం ఉంది.
3. కన్యా రాశి:
కన్యా రాశి వారికి జూలై 24 తర్వాత ఊరట లభించనుంది. ఆగిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంతో పోలిస్తే మరింత మెరుగుపడుతుంది. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టడం ద్వారా మరింత ఉత్సాహంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. పొదుపు మార్గాలు అన్వేషించేందుకు ఇది మంచి కాలం.
4. తులా రాశి:
జీవితంలో కొత్త అధ్యాయం మొదలుపెట్టాలనుకునే వారికి ఇది మంచి అవకాశం. వ్యాపారంలో నూతన వృద్ధి కనిపిస్తుంది. విద్యార్థులకు, పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలం. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో మాత్రం ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవడం శ్రేయస్కరం.
5. వృశ్చిక రాశి:
వృశ్చిక రాశి వారికి కెరీర్లో ఎదుగుదల కనిపిస్తుంది. నిలిచిపోయిన నగదు తిరిగి అందే సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు పూర్తిస్థాయిలో లభిస్తుంది. ఏదైనా ముఖ్యమైన ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు ఇంట్లో పెద్దల సలహాలు తీసుకోవడం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు.
6. మకర రాశి:
ఆర్థికంగా స్థిరత్వం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు లేదా కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. వ్యాపార రంగానికి చెందిన వారికి నూతన వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడి, పని సులభతరం అవుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More