Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    సూర్య గ్రహణం నాడే రెండు సార్లు చంద్ర సంచారంలో మార్పు, ఈ 4 రాశులకు సమస్యలు రావచ్చు!

    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వచ్చినప్పుడు అది అన్ని రాశుల వారి జీవితంలో కూడా ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. ఒక్కోసారి శుభ ఫలితాలను తీసుకొస్తే, ఒక్కోసారి అశుభ ఫలితాలను కలిగిస్తుంది. సూర్యగ్రహణం నాడు చంద్రుని సంచారంలో రెండు సార్లు మార్పు రాబోతోంది. 

    Published on: Feb 12, 2026 1:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    సూర్య గ్రహణం నాడు చంద్రుడు తన రాశి, నక్షత్రాన్ని రెండూ కూడా మార్చబోతున్నాడు. ఇది కొన్ని రాశుల వారి జీవితంలో సమస్యలను తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది. గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వచ్చినప్పుడు అది అన్ని రాశుల వారి జీవితంలో కూడా ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. ఒక్కోసారి శుభ ఫలితాలను తీసుకొస్తే, ఒక్కోసారి అశుభ ఫలితాలను కలిగిస్తుంది.

    సూర్య గ్రహణం నాడే రెండు సార్లు చంద్ర సంచారంలో మార్పు (pinterest)
    సూర్య గ్రహణం నాడే రెండు సార్లు చంద్ర సంచారంలో మార్పు (pinterest)

    ఈ ఏడాది వచ్చే మొదటి సూర్య గ్రహణం ఫిబ్రవరి 17న రాబోతోంది. మధ్యాహ్నం 3:26కి ప్రారంభమై, రాత్రి 7:57తో ముగుస్తుంది. ద్రిక్ పంచాంగం ప్రకారం, ఆ రోజు రాత్రి 9:15కి చంద్రుడు కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఈ రాశికి అధిపతి శని. అలాగే 9:15కి శతభిష నక్షత్రంలోకి అడుగు పెడతాడు. దీంతో కొన్ని రాశుల వారి పై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది. సూర్యగ్రహణం నాడు చంద్రుని సంచారంలో రెండు సార్లు మార్పు రాబోతున్నందున కొన్ని రాశుల వారు సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. మరి ఏ రాశుల వారికి సమస్యలు ఎదురవుతాయి, ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలుసుకుందాం.

    సూర్య గ్రహణం నాడే రెండు సార్లు చంద్ర సంచారంలో మార్పు.. నాలుగు రాశుల వారికి సమస్యలు

    1.మేష రాశి:

    మేష రాశి వారికి సూర్య గ్రహణం నాడు రెండు సార్లు చంద్ర సంచారంలో మార్పు రావడంతో సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారికి మానసికంగా చిన్నపాటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ఆరోగ్యం కూడా కాస్త దెబ్బతింటుంది. వివాహమైన వారు కాస్త టెన్షన్ ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో ఇబ్బందులు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అలాగే ప్రాజెక్టుల విషయంలో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

    2.కర్కాటక రాశి:

    కర్కాటక రాశి వారికి సూర్య గ్రహణం నాడు రెండు సార్లు చంద్రుని సంచారంలో మార్పు రావడంతో అశుభ ఫలితాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారి తల్లి ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ వహించాలి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆర్థికంగా కూడా ఇబ్బందులు రావచ్చు. కాబట్టి ఆలోచించి వ్యవహరించాలి. ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడడానికి, ప్రశాంతతను పొందడానికి మెడిటేషన్ చేయడం మంచిది.

    3.తులా రాశి:

    తులా రాశి వారికి రెండు సార్లు చంద్ర సంచారంలో మార్పు రావడంతో ఇబ్బందులు వస్తాయి. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారికి కుటుంబంలో సమస్యలు వస్తాయి. ఆర్థికపరంగా కూడా ఇబ్బందులు రావచ్చు. ఏదైనా ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముఖ్యమైన డీల్స్‌ను పోస్ట్‌పోన్ చేసుకోవడం మంచిది.

    4.కుంభ రాశి:

    కుంభ రాశి వారికి ఈ సమయంలో ఇబ్బందులు రావచ్చు. చంద్ర సంచారంలో రెండుసార్లు మార్పు రావడంతో కష్టాలు ఎదురవుతాయి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ఉదర సంబంధిత సమస్యలు ఉండొచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా అంతంత మాత్రమే ఉంటుంది. తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్యం పై కూడా శ్రద్ధ వహించాలి.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/సూర్య గ్రహణం నాడే రెండు సార్లు చంద్ర సంచారంలో మార్పు, ఈ 4 రాశులకు సమస్యలు రావచ్చు!
    News/Rasi Phalalu/సూర్య గ్రహణం నాడే రెండు సార్లు చంద్ర సంచారంలో మార్పు, ఈ 4 రాశులకు సమస్యలు రావచ్చు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes