    నవపంచమ రాజయోగం: కుజ, గురువుల అనుగ్రహంతో ఈ రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు.. వీరిలో మీరూ ఒకరేమో చూసుకోండి!

    వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మార్చి 22న కుజుడు, గురువు 120 డిగ్రీల వద్ద ఉండడంతో నవ పంచమ రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టంగా మారబోతోంది. ఈ రెండు గ్రహాల కారణంగా ఏర్పడే ఈ నవ పంచమ రాజయోగం ఏ రాశుల వారికి ఎలాంటి లాభాలను తీసుకొస్తుంది, ఎవరు ఎలాంటి లాభాలను పొందుతారో తెలుసుకుందాం.

    Published on: Feb 23, 2026 10:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. ఆ సమయంలో శుభ యోగాలను చూస్తూ ఉంటాం. కొన్నిసార్లు కొన్ని రాశుల వారు సమస్యలను ఎదుర్కొంటే, కొన్ని రాశుల వారు లాభాలనే పొందుతారు. వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మార్చి 22న కుజుడు, గురువు 120 డిగ్రీల వద్ద ఉండడంతో నవ పంచమ రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టంగా మారబోతోంది. ఈ రెండు గ్రహాల కారణంగా ఏర్పడే ఈ నవ పంచమ రాజయోగం ఏ రాశుల వారికి ఎలాంటి లాభాలను తీసుకొస్తుంది, ఎవరు ఎలాంటి లాభాలను పొందుతారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    నవపంచమ రాజయోగం: కుజ, గురువుల అనుగ్రహంతో ఈ రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు (pinterest)
    నవపంచమ రాజయోగం: కుజ, గురువుల అనుగ్రహంతో ఈ రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు (pinterest)

    త్వరలో నవపంచమ రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి వరం

    త్వరలో నవపంచమ రాజయోగం ఏర్పడనుంది. విపరీతమైన అదృష్టాన్ని అందించబోతోంది. గ్రహాలు వాటి రాశులను మార్చినప్పుడు కొన్నిసార్లు గ్రహాల కలయిక ఏర్పడుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మార్చి 22న కుజుడు, గురువు నవ పంచమ రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తున్నారు. ఇది కొన్ని రాశుల వారి అదృష్టాన్ని విపరీతంగా పెంచుతుంది. అలాగే అనేక లాభాలు కలుగుతాయి. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? వారిలో మీరు కూడా ఉన్నారేమో చూసుకోండి.

    నవపంచమ రాజయోగంతో ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు

    1.మేష రాశి

    మేష రాశి వారికి నవ పంచమ రాజయోగం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు సానుకూల మార్పులను చూస్తారు. పూర్వీకుల నుంచి ఆస్తి లాభం కలుగుతుంది. అలాగే ఆనందం కూడా పెరుగుతుంది.

    2.కర్కాటక రాశి

    కర్కాటక రాశి వారికి ఈ యోగం సమస్యలను తొలగించి సంతోషాన్ని అందిస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. ఎప్పటి నుంచో కంటున్న కలలు నిజమవుతాయి. కొత్త భూమిని కొనుగోలు చేస్తారు లేదా వాహనాలను కొనుగోలు చేస్తారు. పని ప్రదేశంలో మిమ్మల్ని అందరూ ప్రశంసిస్తారు. దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి. మానసిక ప్రశాంతత కూడా ఉంటుంది.

    3.సింహ రాశి

    ఈ రాశి వారికి నవ పంచమ రాజయోగం వరంలాంటిది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఆనందంగా ఉంటారు. విద్యార్థులు సక్సెస్‌ను అందుకుంటారు. సంతానం కలగాలనుకునే వారికి కూడా ఇది శుభసమయం. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది. కష్టాలను సులభంగా అధిగమిస్తారు.

    4.ధనస్సు రాశి

    ధనస్సు రాశికి అధిపతి గురువు. ఈ నవ పంచమ రాజయోగంతో ఈ రాశి వారు సంతోషంగా ఉంటారు. ప్రమోషన్లు వస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది. మతపరమైన కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొంటారు.

    5. వృశ్చిక రాశి

    వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు. బిజినెస్‌లో రావలసిన డబ్బు కూడా చేతికి వస్తుంది. ప్రేమ జీవితం మరింత దృఢంగా మారుతుంది. మీ భాగస్వామి సపోర్ట్ ఉంటుంది. నవ పంచమ రాజయోగంతో ఆనందాన్ని పొందుతారు.

