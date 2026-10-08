నవరాత్రుల్లో పాటించాల్సిన ముఖ్యమైన నియమాలు ఇవే.. ఈ పొరపాట్లు చేయకుండా చూసుకోండి!
శారదీయ నవరాత్రులు అమ్మవారి ఆరాధనకు అత్యంత పవిత్రమైన రోజులు. ఈ సమయంలో భక్తులు శరీర, మనో శుద్ధికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉపవాసం, మంత్రజపం, పూజ వంటి నియమాలను పాటిస్తారు. అందులో భాగంగా తొమ్మిది రోజుల పాటు జుట్టు, గడ్డం, గోళ్లు కత్తిరించకుండా ఉండే ఆచారం ఉంది.
శారదీయ నవరాత్రులు సమయంలో అమ్మవారి పూజ, వ్రతాలు ఆచరించేటప్పుడు కొన్ని ప్రత్యేక నియమాలు పాటించాలి. అందులో భాగంగా తొమ్మిది రోజుల పాటు గోళ్ళు, తల వెంట్రుకలు కత్తిరించకూడదని పెద్దలు చెబుతుంటారు. దీని వెనుక ఉన్న శాస్త్రీయ, ఆధ్యాత్మిక కారణాలు ఏమిటో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
హిందూ సంప్రదాయంలో శారదీయ నవరాత్రికి ఎంతో ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈ తొమ్మిది రోజులు భక్తులు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో దుర్గామాతను పూజిస్తారు. అమ్మవారి అనుగ్రహం కోసం ఉపవాసాలు, జాగరణలు చేస్తూ నిష్టగా గడుపుతారు. పూజా సమయంలో శరీర, మనో శుద్ధికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఈ దీక్షా కాలంలో కొన్ని కఠినమైన నియమాలను పాటించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. అందులో ముఖ్యమైనది నవరాత్రుల సమయంలో తల వెంట్రుకలు (జుట్టు), గడ్డం, గోళ్ళు కత్తిరించకపోవడం.
సాత్వికత, పవిత్రత కోసమే ఈ నిబంధన
నవరాత్రి సమయంలో అమ్మవారి ఆరాధనతో పాటు నిరంతరం మంత్ర జపం, పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. ఈ సమయంలో సాధకుల శరీరంలో సానుకూల శక్తి (Positive Energy) ప్రవహిస్తుందని ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసం. అయితే, వెంట్రుకలు మరియు గోళ్ళు కత్తిరించడం వల్ల ఆ శక్తి ప్రవాహానికి ఆటంకం కలుగుతుందని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే పూజా కాలం ముగిసే వరకు శరీరాన్ని సహజ సిద్ధమైన స్థితిలోనే ఉంచాలని పెద్దలు సూచిస్తారు.
శరీరాన్ని ప్రకృతి సిద్ధమైన స్థితిలో ఉంచడం
వ్రతం ఆచరించే వారు తనువును, మనసును పూర్తిగా దైవ చింతనలో లీనం చేయాలి. ఈ తొమ్మిది రోజులు శరీరాన్ని ఎలాంటి మార్పులకు గురి చేయకుండా, సాధ్యమైనంత వరకు సహజ స్థితిలో ఉంచడమే ఈ ఆచారం వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశం. గోళ్ళు మరియు వెంట్రుకలు కత్తిరించడాన్ని ప్రాచీన కాలం నుంచి అశుద్ధ కార్యంగా భావిస్తారు. అందుకే పవిత్రమైన ఈ రోజుల్లో ఈ పనులకు దూరంగా ఉంటారు.
ఆహారపు అలవాట్లు మరియు ఇతర నియమాలు
కేవలం జుట్టు, గోళ్ళు కత్తిరించకపోవడమే కాకుండా, నవరాత్రులు సమయంలో భక్తులు మరికొన్ని ముఖ్యమైన నియమాలను కూడా ఖచ్చితంగా పాటిస్తారు:
సాత్విక ఆహారం: ఈ తొమ్మిది రోజులు పూర్తిగా సాత్విక ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఉల్లి, వెల్లుల్లి మరియు తామసిక ఆహార పదార్థాలకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలి.
ఆచార వ్యవహారాలలో సంయమం: మనసులో ఎవరిపైనా చెడు ఆలోచనలు రాకుండా చూసుకోవాలి. ఎప్పుడూ ప్రశాంతంగా, సానుకూల దృక్పథంతో ఉండాలి.
శుభ్రత: ఇల్లు మరియు పూజా మందిరాన్ని అత్యంత శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం ద్వారా దైవిక వాతావరణం నెలకొంటుంది.
నల్లటి రంగు దుస్తులు: సాధారణంగా నవరాత్రులు సమయంలో నల్లటి రంగు బట్టలు ధరించడాన్ని నిషిద్ధంగా భావిస్తారు. ప్రకాశవంతమైన రంగుల వస్త్రాలను ధరించడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు.
ఈ విధంగా తొమ్మిది రోజుల పాటు కఠినమైన నియమాలు, నిష్టతో అమ్మవారిని ఆరాధించడం వల్ల భక్తులకు దుర్గామాత అపారమైన కృపాకటాక్షాలు లభిస్తాయని నమ్ముతారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More