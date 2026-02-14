Edit Profile
    ఈరోజు రాశి ఫలాలు: ఓ రాశి వారి ప్రేమ జీవితంలో మాధుర్యం పెరుగుతుంది, భాగస్వామితో మంచి క్షణాలు గడుపుతారు!

    రాశి ఫలాలు 14 ఫిబ్రవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 14 ఫిబ్రవరి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Feb 14, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక ద్వారా జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఫిబ్రవరి 14 చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఫిబ్రవరి 14, 2026న ఏ రాశిచక్రాలకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందో, ఏ రాశులు ఇబ్బందుల్లో ఉంటాయో తెలుసుకోండి.

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు: ఓ రాశి వారి ప్రేమ జీవితంలో మాధుర్యం పెరుగుతుంది
    ఈరోజు రాశి ఫలాలు: ఓ రాశి వారి ప్రేమ జీవితంలో మాధుర్యం పెరుగుతుంది

    మేష రాశి:

    ఈరోజు మీరు పూర్తి ఉత్సాహంతో కనిపిస్తారు. చాలా కాలంగా వాయిదా పడిన పనిని పూర్తి చేయడానికి మంచి అవకాశం ఉంది. కష్టపడి పనిచేయడం మరియు నిజాయితీని ఆఫీసులో ప్రశంసించవచ్చు, ఇది ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. సీనియర్లు లేదా యజమానులు మీకు కొత్త బాధ్యతను ఇవ్వవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త పరిచయాల ద్వారా ప్రయోజనం పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది, కానీ తొందరపడి ఖర్చు చేయడం మానుకోండి. కుటుంబానికి మద్దతు లభిస్తుంది. సాయంత్రం వరకు మనస్సు తేలికగా, సంతోషంగా ఉంటుంది.

    వృషభ రాశి:

    నేడు మీకు స్థిరంగా మరియు రిలాక్స్‌గా ఉంటుంది. పని నెమ్మదిగా అయినా సరైన పురోగమిస్తుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ఆఫీసులో గౌరవం లభిస్తుంది. సహోద్యోగులు మద్దతు ఇస్తారు. వ్యాపారులు చిన్న చిన్న ఒప్పందాల ద్వారా మంచి లాభాలు పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. పొదుపు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. మీరు కుటుంబంతో సమయం గడపాలని భావిస్తారు, ఇది సంబంధాలను మెరుగుపరుస్తుంది. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది. సోమరితనానికి దూరంగా ఉండండి.

    మిథున రాశి:

    ఈరోజు మిథున రాశి వారి అదృష్టం మద్దతు ఇస్తుంది. మీరు కొత్త పని లేదా ప్రణాళికను ప్రారంభించాలనుకుంటే సమయం మంచిది. చదువుకునేవారు, ఇంటర్వ్యూ చేసేవారు లేదా కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకునేవారు విజయం సాధిస్తారు. ఒక చిన్న ప్రయాణం లేదా ప్రత్యేక వ్యక్తిని కలవడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. కొత్త ఆదాయ అవకాశాలు సృష్టించవచ్చు. స్నేహితులు మరియు తోబుట్టువుల మద్దతు లభిస్తుంది. మనస్సులో ఉత్సాహం ఉంటుంది. రోజు సానుకూలంగా ఉంటుంది.

    కర్కాటక రాశి:

    ఈ రోజు కొంచెం ఆలోచనాత్మకంగా అడుగు వేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏదైనా పనిలో హఠాత్తుగా ఖర్చులు లేదా అంతరాయాలు ఉండవచ్చు, కాబట్టి సహనంగా ఉండండి. ఆఫీసులో ఎవరి మాటలను తప్పుగా అర్థం చేసుకోవద్దు మరియు వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. అప్పు ఇవ్వడం మానుకోండి. కుటుంబంతో సమయం గడపడం వల్ల మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. విశ్రాంతి కూడా ముఖ్యం.

    సింహ రాశి:

    ఈరోజు సింహ రాశి వారి సంబంధాలు మరియు భాగస్వామ్యాలు ప్రత్యేకమైనవి. మీరు ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారంలో ఎవరితోనైనా కలిసి పనిచేస్తే ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందుతారు. ఖాతాదారులు లేదా భాగస్వాముల నుండి మద్దతు లభిస్తుంది. వైవాహిక జీవితంలో సామరస్యం పెరుగుతుంది. సంప్రదింపుల ద్వారా సమస్యలు పరిష్కరించబడతాయి. ఆర్థికంగా రోజు బాగుంటుంది. కోపం మరియు అహంకారానికి దూరంగా ఉండాలి. అప్పుడే పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి.

    కన్య రాశి:

    ఈ రోజు మీ దృష్టి డబ్బు పొదుపుపై ఉంటుంది. ఆదాయం స్థిరంగా ఉంటుంది. క్రమేపీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. కార్యాలయంలో మీ అవగాహన, అనుభవం ప్రశంసించబడుతుంది. కుటుంబంలో శాంతి ఉంటుంది. బాధ్యతలను బాగా నిర్వర్తిస్తారు. తెలివిగా ఖర్చు చేయండి. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది.

    తులా రాశి:

    ఈ రోజు కష్టపడి పనిచేయాల్సి ఉంటుంది, బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. పనిలో బిజీగా వుంటారు. అయితే మీ అంకితభావం మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. కార్యాలయంలో మీ పని సకాలంలో పూర్తవుతుంది. ప్రజలు మిమ్మల్ని ప్రశంసిస్తారు. ప్రత్యర్థులు కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. క్రమేపీ డబ్బు లాభం వచ్చే సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. ఆరోగ్యం మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆహారం, దినచర్యపై శ్రద్ధ వహించండి. వ్యక్తిగత జీవితంలో సరళత మరియు శాంతి ఉంటుంది.

    వృశ్చిక రాశి:

    ఈరోజు వృశ్చిక రాశి వారు మునుపటి కంటే మరింత ఆత్మవిశ్వాసంతో బలంగా ఉంటారు. ప్రజలు మీ మాటలను సీరియస్‌గా తీసుకుంటారు. కెరీర్‌లో కొత్త అవకాశాలు లేదా ప్రాజెక్టులు లభించవచ్చు. క్రొత్తదాన్ని ప్రారంభించాలనుకుంటే సమయం మంచిది. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. సంబంధాలలో సమతుల్యతను కాపాడుకోవడం ముఖ్యం. రోజు సానుకూలంగా ఉంటుంది.

    ధనుస్సు రాశి:

    ఈరోజు మీ మనస్సు సంతోషంగా, సృజనాత్మకంగా ఉంటుంది. కళ, రచన, రూపకల్పన లేదా అధ్యయనాలతో సంబంధం ఉన్నవారు మంచి ప్రయోజనం పొందవచ్చు. ప్రేమ జీవితంలో మాధుర్యం పెరుగుతుంది. భాగస్వామితో మంచి క్షణాలు గడపవచ్చు. కుటుంబం నుండి శుభవార్తలు రావచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది, కానీ ప్రమాదకర నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. రోజు కాంతివంతంగా మరియు సానుకూలంగా ఉంటుంది.

    మకర రాశి:

    మీరు ఇల్లు మరియు కుటుంబానికి సంబంధించిన పనుల్లో ఎక్కువ సమయం గడుపుతారు. కొంత గృహ బాధ్యతను నెరవేర్చవలసి ఉంటుంది. కెరీర్ కొంచెం నెమ్మదిగా అనిపించవచ్చు, కానీ ఆందోళన అవసరం లేదు. ప్రతిదీ క్రమంగా సరిదిద్దుకుంటుంది. ఆస్తి లేదా ఇంటికి సంబంధించిన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి రావచ్చు. మనస్సు కొంచెం భావోద్వేగంగా ఉండవచ్చు, కాబట్టి తొందరపడవద్దు. విశ్రాంతి, శాంతి అవసరం.

    కుంభ రాశి:

    ఈ రోజు మీ ఆత్మవిశ్వాసం మరియు శక్తి పెరుగుతాయి. సంభాషణ మరియు పరిచయాల ద్వారా ప్రయోజనం పొందుతారు. మార్కెటింగ్, సేల్స్ లేదా కమ్యూనికేషన్‌కు సంబంధించినవారు మంచి అవకాశాలు పొందుతారు. చిన్న ప్రయాణం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. స్నేహితులు మరియు బంధువులను కలవడం మనస్సును సంతోషపరుస్తుంది. రోజు చురుకుగా మరియు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

    మీన రాశి:

    ఈ రోజు కాస్త ప్రశాంతంగా, రిలాక్స్‌గా ఉంటుంది. ఎక్కువగా పరిగెత్తడం కంటే సౌకర్యవంతంగా పనిచేయడం మంచిది. మనస్సు ఒంటరిగా ఆలోచించవచ్చు లేదా భవిష్యత్తు కోసం ప్రణాళిక వేయవచ్చు. ఖర్చులు పెరగవచ్చు, కాబట్టి బడ్జెట్‌పై శ్రద్ధ వహించండి. కుటుంబం లేదా సన్నిహితులతో మాట్లాడటం మంచిది. ఆరోగ్యానికి తగినంత నిద్ర, విశ్రాంతి అవసరం.

    News/Rasi Phalalu/ఈరోజు రాశి ఫలాలు: ఓ రాశి వారి ప్రేమ జీవితంలో మాధుర్యం పెరుగుతుంది, భాగస్వామితో మంచి క్షణాలు గడుపుతారు!
    News/Rasi Phalalu/ఈరోజు రాశి ఫలాలు: ఓ రాశి వారి ప్రేమ జీవితంలో మాధుర్యం పెరుగుతుంది, భాగస్వామితో మంచి క్షణాలు గడుపుతారు!
