నవంబర్ 16 రాశి ఫలాలు: కోటి సోమవారం+ కార్తీక సోమవారం.. ఈ 5 రాశులకు అదృష్టం.. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో లాభాలు!
సోమవారం శివుడి ఆరాధనకు అత్యంత పవిత్రమైన రోజుగా భావిస్తారు. జ్యోతిష్య అంచనాల ప్రకారం నేడు 12 రాశుల వారికి భిన్నమైన ఫలితాలు ఉండనున్నాయి. కొందరికి ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో పురోగతి కనిపిస్తే, మరికొందరు ఆర్థిక ఖర్చులు, ఆరోగ్యం, కుటుంబ విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.
హిందూ సంప్రదాయంలో సోమవారం అంటేనే అత్యంత పవిత్రమైన రోజు. లయకారకుడైన పరమేశ్వరుడి పూజతో చాలా మంది తమ దినచర్యను ప్రారంభిస్తుంటారు. ప్రతిరోజూ మారుతున్న గ్రహాల మరియు నక్షత్రాల గమనం మానవ జీవితాలపై బలమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, సోమవారం నాడు కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన లాభాలు చేకూరగా, మరికొన్ని రాశుల వారు ఆర్థిక మరియు ఆరోగ్య విషయాల్లో కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి, వ్యాపారంలో లాభనష్టాలు, కుటుంబ సంబంధాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయో మేషం నుండి మీన రాశి వరకు వివరిస్తూ నేటి రాశి ఫలితాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
1. మేష రాశి
మేష రాశి వారికి నేడు భౌతిక సుఖాలు, సౌకర్యాల కోసం ధనం ఖర్చయ్యే సూచనలున్నాయి. వ్యాపారస్తులు తాము ఆశించిన విధంగానే మంచి లాభాలను అందుకుంటారు. మీరు పెట్టిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. సమాజంలో మీ గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. వైవాహిక జీవితంలో భార్యాభర్తల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొని సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది.
2. వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి రోజు ప్రారంభంలో కార్యాలయంలో పనిభారం కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుంది. అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధించడానికి ఈ సమయంలో మీరు సాధారణం కంటే ఎక్కువ శ్రమించాల్సి వస్తుంది. వృత్తిగత ఒత్తిడి కారణంగా మీ ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం చాలా అవసరం. విశ్రాంతిని విస్మరించకండి.
3. మిథున రాశి
మిథున రాశి వ్యాపారస్తులకు ఈ రోజు గల లాభాలు ఎంతో సంతృప్తిని ఇస్తాయి. మీ కష్టానికి తగ్గ ఫలితం కచ్చితంగా దక్కుతుంది. ఉద్యోగం చేసే వారికి నూతన అవకాశాలు తారసపడతాయి. మొత్తంగా ఈ రోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలను ఇస్తుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంత వాతావరణం ఉండి అందరితో సంతోషంగా గడుపుతారు.
4. కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి మీ సంతానం చేసే కొన్ని పనుల వల్ల స్వల్ప ఆందోళన కలగవచ్చు. అయినప్పటికీ ఏదేని ప్రత్యేకమైన పనిలో మీరు అనుకున్న విజయాన్ని సాధిస్తారు. ఈ రోజు మీ కుటుంబంలోకి కొన్ని శుభవార్తలు ప్రవేశిస్తాయి. మీ రాబడి మార్గాలు పెరిగి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది.
5. సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి రోజు ఆరంభంలోనే ఊహించని ఖర్చులు ఎదురుకావచ్చు. మనసులో కొన్ని రకాల ప్రతికూల ఆలోచనలు ఆధిపత్యం చెలాయించే ప్రయత్నం చేస్తాయి. ఈ ఖర్చుల ప్రభావం మీ నెలవారీ ఆర్థిక బడ్జెట్ పై పడే అవకాశం ఉన్నందున ఆర్థిక విషయాల్లో ఆచితూచి అడుగువేయండి.
6. కన్య రాశి
కన్య రాశి వారు నేడు కొన్ని క్లిష్టమైన పరిస్థితులను ఎదుర్కొనాల్సి రావచ్చు. ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు చదువుపై ఏకాగ్రత కొద్దిగా సన్నగిల్లే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య పరస్పర అభిప్రాయభేదాలు తలెత్తవచ్చు. విలాసవంతమైన వస్తువుల కొనుగోలు నిమిత్తం ధనం ఖర్చు అవుతుంది.
7. తులా రాశి
తులా రాశి వారికి కార్యాలయంలో ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలతో పాటు పదోన్నతి లభించే అవకాశాలున్నాయి. అయితే మీ ఎదుగుదలను చూసి ఓర్వలేని రహస్య శత్రువులపట్ల అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కొన్ని పెద్ద ఖర్చులు మీ ముందుకు వచ్చే సూచనలున్నాయి.
8. వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారు తమ సమయాన్ని అలాగే సంపాదించిన ధనాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా, ఆలోచించి ఖర్చు చేయాలి. నేడు శారీరకంగా మరియు మానసికంగా స్వల్ప అలసట లేదా ఆందోళన ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీసులో నూతన అవకాశాలు వచ్చి చేరుతాయి.
9. ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఏదేని ముఖ్యమైన వ్యక్తితో మీటింగ్ జరిగే అవకాశం ఉంది. వివాహితుల ప్రేమ జీవితం ఎంతో మధురంగా సాగుతుంది. అయితే కొన్ని భారీ వ్యయాల వల్ల మీ ఆర్థిక బడ్జెట్ కాస్త అస్తవ్యస్తం కావచ్చు.
10. మకర రాశి
మకర రాశి ఉద్యోగస్తులు తమ కార్యాలయంలోని గుప్త శత్రువుల విషయంలో తగు జాగ్రత్తలు పాటించాలి. కాంపిటీటివ్ ఎగ్జామ్స్ లేదా పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యే అభ్యర్థులకు ఈ రోజు అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీరు కష్టపడిన దానికి తగిన అద్భుతమైన విజయం మీ సొంతమవుతుంది.
11. కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారు నేడు 'సెల్ఫ్ లవ్' పై ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టాలి. మీ కోపాన్ని, మాటలను మీ అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అయినప్పటికీ రోజు ముగిసే సమయానికి మీరు ఆశించిన స్థాయిలో లాభాలు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. ఏ పనుల్లోనూ అజాగ్రత్తగా ఉండకండి.
12. మీన రాశి
మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. వృత్తిపరమైన అవసరాల రీత్యా మీరు ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. రోజు ప్రారంభంలో కొన్ని సవాళ్లు ఎదురైనప్పటికీ, మీ ఆత్మవిశ్వాసంతో వాటిని విజయవంతంగా ఎదుర్కొని ముందుకు సాగుతారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More