Numerology: ఈరోజు ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి అదృష్టమే.. రాడిక్స్ 1 నుండి 9 వరకు ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోండి!
మార్చి 20, 2026 రోజు, సంఖ్యా శాస్త్రంలో ప్రశాంతమైన, అవగాహన, భావోద్వేగ సమతుల్యతతో నిండి ఉంటుంది. నేడు, నెంబరు 2 యొక్క శక్తి ప్రబలంగా ఉంది. ఇతరులు చెప్పేది లోతుగా వినడానికి, అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు సహనంగా ప్రతిస్పందించడానికి ఇది మనకు స్ఫూర్తినిస్తుంది. రాడిక్స్ 1 నుండి 9 వరకు ఎలా ఉంటుంది?
నెంబరు 1 (1, 10, 19 లేదా 28 తేదీల్లో పుట్టిన వారు)
ఈరోజు మీ నాయకత్వం మరియు సహనం రెండింటిని సంతులనం చేసే రోజు. మీరు సహజంగా స్వతంత్ర నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇష్టపడతారు. టీమ్ మరియు మీ ప్రియమైనవారి భావనలను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని మీకు సలహా ఇస్తుంది. పనిప్రాంతంలో సహోద్యోగుల అభిప్రాయాలను వినడం ద్వారా మీరు కొత్త మరియు మెరుగైన మార్గాలకు దారి తీస్తారు. ప్రియమైనవారికి ఈ రోజు మీ భావోద్వేగ మద్దతు అవసరం కావచ్చు, కాబట్టి వారి మాట జాగ్రత్తగా వినండి. ఒకవేళ ఒక పని మీరు అనుకున్నదానికంటే కొంచెం నెమ్మదిగా సాగుతుంటే, చిరాకు పడటం లేదా తొందరపడటం మానుకోండి.
నెంబరు 2 (2, 11, 20 లేదా 29 తేదీల్లో పుట్టిన వారు)
పనిప్రాంతంలో వ్యక్తుల మధ్య రాజీ పడటం, గందరగోళాన్ని తగ్గించడం మరియు టీమ్ను ఐక్యంగా ఉంచడంలో మీరు చాలా విజయవంతమవుతారు. పెద్ద ప్రాజెక్టులు లేదా బాధ్యతలను టీమ్తో కలిసి పూర్తి చేయడానికి నెంబరు 6 యొక్క శక్తి మీకు సహాయపడుతుంది. మనశ్శాంతి కోసం నడక, ధ్యానం లేదా ప్రకృతితో సమయం గడపండి. ప్రియమైనవారితో హృదయపూర్వక సంభాషణలు ఈ రోజు సంబంధాలకు బలాన్ని ఇస్తాయి.
నెంబరు 3 (3, 12, 21 లేదా 30వ తేదీల్లో పుట్టిన వారు)
ఈ రోజు మీరు మాట్లాడే విధానంలో కాస్త మృదుత్వం, అవగాహనను తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది. మీరు ఓపెన్ గా మరియు స్పష్టంగా మాట్లాడటానికి ఇష్టపడతారు. నెంబరు 2 యొక్క శక్తి ఇతరుల భావనలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని మిమ్మల్ని సూచిస్తుంది. మీకు సహోద్యోగి, స్నేహితుడు లేదా కుటుంబ సభ్యుడికి సహాయం చేసే అవకాశాన్ని ఇస్తుంది. మీ సృజనాత్మక ఆలోచనను ఉపయోగించడం ద్వారా మీ మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోండి. మీ నవ్వు మరియు సానుకూల పదాలు ఈ రోజు ఇల్లు మరియు కార్యాలయ వాతావరణాన్ని ఆహ్లాదకరంగా మారుస్తాయి. ఆలోచించకుండా ఏమీ మాట్లాడవద్దు.
నెంబరు 4 (4, 13, 22 లేదా 31 తేదీల్లో పుట్టిన వారు)
మీ క్రమశిక్షణ మరియు క్రమబద్ధమైన స్వభావానికి ఈ రోజు అనుకూలమైన రోజు. మీరు కష్టపడి పనిచేయడం ద్వారా ముందుకు సాగుతారు. నెంబరు 2 యొక్క శక్తి పనిప్రాంతంలోని భావోద్వేగ వాతావరణాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మీకు సూచిస్తుంది. సౌకర్యవంతమైన వైఖరిని అవలంబించడం ద్వారా మీ పనులు మరింత తేలికగా పూర్తవుతాయి. కుటుంబంలోని వ్యక్తులు మీ నమ్మకమైన స్వభావాన్ని అభినందిస్తారు. మీ ప్రియమైనవారికి సమయం ఇవ్వకుండా పనిలో మాత్రమే బిజీగా ఉండకండి. మరీ కఠినంగా ఉండకండి.
నెంబరు 5 (5, 14 లేదా 23 తేదీల్లో పుట్టిన వారు)
నేటి శక్తి మిమ్మల్ని కాస్త ఆగి, ఇతరులతో కలిసి పనిచేయడానికి స్ఫూర్తినిస్తుంది. మీరు మార్పు, వేగాన్ని ఇష్టపడతారు. నెంబరు 2 యొక్క ప్రశాంతత మీకు సహనంగా ఉండటాన్ని నేర్పుతుంది. ఈ రోజు టీమ్ వర్క్, భాగస్వామ్య బాధ్యతలు లేదా కుటుంబం గురించి చర్చలను ప్రారంభించవచ్చు. ప్రియమైనవారితో గడిపే సమయం మీకు మానసిక సంతృప్తిని ఇస్తుంది. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచండి మరియు అనవసరంగా పరుగులు తీయకండి. పని నెమ్మదిగా సాగడం వల్ల నిరుత్సాహపడకండి.
నెంబరు 6 (6, 15 లేదా 24 తేదీల్లో పుట్టిన వారు)
ఈరోజు మీకు సంపూర్ణ సామరస్యం కలిగించే రోజు. ఆఫీసులో ఇతరులకు సహాయపడటం, టీమ్ను ఐక్యంగా ఉంచడం, బాధ్యతలను నెరవేర్చడంలో మీరు విజయం సాధిస్తారు. ఈ రోజు కుటుంబ బాధ్యతలు మీ ప్రాధాన్యత కావచ్చు. మిమ్మల్ని మీరు తాజాగా ఉంచుకోవడానికి విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి కొంత సమయం కేటాయించండి. మీ శ్రద్ధగల స్వభావం ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరికీ ఓదార్పును ఇస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరి సమస్యలను పరిష్కరించే ప్రక్రియలో మిమ్మల్ని మీరు అతిగా అలసిపోకండి. ప్రేమ మరియు ఆనందం పంచుకున్నప్పుడే పెరుగుతాయి.
నెంబరు 7 (7, 16 లేదా 25 తేదీల్లో పుట్టిన వారు)
ఈ రోజు విషయాలను లోతుగా అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు ఆలోచనాత్మకంగా మాట్లాడే రోజు. మనస్సు యొక్క స్పష్టత కోసం కాసేపు నిశ్శబ్దంగా కూర్చుని ఆలోచించండి లేదా ధ్యానం చేయండి. ప్రియమైనవారితో ఏదైనా తీవ్రమైన సంభాషణ ఈ రోజు పాత అపార్థాలను పూర్తిగా తొలగించగలదు. మీరు సామాజిక పరస్పర చర్యల నుండి దూరమయ్యే విధంగా మీ ఆలోచనలలో మునిగిపోకండి. సరైన చర్య మరియు ప్రవర్తనకు వర్తింపజేసినప్పుడే జ్ఞానం పెరుగుతుంది.
నెంబరు 8 (8, 17 లేదా 26 తేదీల్లో పుట్టిన వారు)
ఈ రోజు మీ పెద్ద కోరికలు మరియు ఇతరుల భావనల మధ్య సంతులనం సాధించే రోజు. మీరు పురోగతి మరియు ఫలితాలపై దృష్టి సారించినప్పటికీ, మీతో పనిచేసే వ్యక్తుల హృదయాలను గెలుచుకోవడం కూడా ముఖ్యమని నెంబరు 2 గుర్తు చేస్తుంది. పనితో పాటు విశ్రాంతి కోసం కూడా కొంత సమయం కేటాయించండి. మీ ప్రియమైనవారి పట్ల అవగాహన ఇంటి వాతావరణాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. కోరికలు మరియు దయ కలిసి నడిచినప్పుడే నిజమైన విజయం సాధ్యమవుతుంది.
నెంబరు 9 (9, 18 లేదా 27 తేదీల్లో పుట్టిన వారు)
ఈ రోజు మీ ఔదార్యం మరియు తెలివితేటలతో ఇతరులకు మద్దతు ఇవ్వడానికి అనేక అవకాశాలను తీసుకువస్తుంది. మనస్సును సంతోషంగా ఉంచే పనుల్లో సమయం గడపండి, ఇది శక్తిని కొనసాగిస్తుంది. ఈ రోజు సంబంధాలలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతుంది. ఇతరుల సమస్యలను అతిగా మోసుకోవద్దు, అది మిమ్మల్ని నిరాశకు గురిచేయవచ్చు.