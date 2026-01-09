Edit Profile
    ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి కొంత కాలం కష్టపడిన తర్వాతే సక్సెస్ వస్తుంది.. కోటీశ్వరులు అయ్యిపోతారు!

    జ్యోతిషశాస్త్రంలో న్యూమరాలజీ కూడా ఒక ముఖ్యమైన భాగం. న్యూమరాలజీలో రాడిక్స్ సంఖ్య ఒకటి నుంచి తొమ్మిది వరకు ఉంటాయి. అయితే ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు మాత్రం చాలా కష్టాలను ఎదుర్కొని సక్సెస్‌ను అందుకుంటారు, కోటీశ్వరులు అవుతారు. మరి ఆ అదృష్ట సంఖ్యలు ఎవరు? ఈ సంఖ్యలో మీరు ఒకరేమో చూసుకోండి.

    Published on: Jan 09, 2026 2:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    న్యూమరాలజీ ఆధారంగా చాలా విషయాలను చెప్పవచ్చు. న్యూమరాలజీ ప్రకారం చూసినట్లయితే ఒక మనిషి వ్యక్తిత్వం, తీరు ఎలా ఉంటాయో చెప్పడంతో పాటు భవిష్యత్తు గురించి కూడా అనేక విషయాలను తెలుసుకోవచ్చు. మనకు న్యూమరాలజీలో రాడిక్స్ సంఖ్య ఒకటి నుంచి తొమ్మిది వరకు ఉంటాయి. ఈ సంఖ్యల ఆధారంగా చాలా విషయాలను తెలుసుకోవచ్చు.

    ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు కొంత కాలం కష్టపడిన తర్వాత సక్సెస్ వస్తుంది (pinterest)

    రాడిక్స్ సంఖ్య 8

    ఏదైనా నెలలో 8, 17, 26 తేదీల్లో పుట్టినట్లయితే వారి రాడిక్స్ సంఖ్య 8 అవుతుంది. ఈ సంఖ్యకు అధిపతి శని న్యాయదేవుడు. మనం చేసే పనులను బట్టి ఫలితాలు ఇస్తాడు. మంచి పనులు చేస్తే మంచి ఫలితాలను, చెడ్డ పనులు చేస్తే చెడ్డ ఫలితాలను ఇస్తాడు. ఈ సంఖ్య వారు కష్టాలను ఎదుర్కొన్న తర్వాత సక్సెస్‌ను అందుకుంటారు. ఆ సక్సెస్ మామూలుగా ఉండదు.

    ప్రశాంతంగా ఉంటారు

    రాడిక్స్ సంఖ్య ఎనిమిది వారు ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంటారు. అలాగే శని ప్రభావం వలన ఎప్పుడూ కూడా న్యాయం వైపే ఉంటారు. అన్యాయం తలపెట్టాలని అనుకోరు. కష్టపడి డబ్బు సంపాదిస్తారు నిజాయితీగా ఉంటారు.

    సూటిగా చెప్పరు

    రాడిక్స్ సంఖ్య ఎనిమిది వారు ఏదైనా విషయాన్ని సూటిగా చెప్పరు. సక్సెస్ కూడా అంతే ఈజీగా రాదు. ఎన్నో చాలెంజ్‌లను ఎదుర్కొంటారు. ఆ తర్వాత సక్సెస్‌ను అందుకుంటారు. ఇంజనీరింగ్, టెక్నాలజీ, రీసెర్చ్, మిషనరీ రంగాల్లో బాగా రాణిస్తారు. ఎంతో కష్టపడతారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి షార్ట్‌కట్‌లో పని చేయవు. సక్సెస్‌ను అందుకోవాలంటే ఎంతో టైం పడుతుంది. సక్సెస్ రావడానికి కనీసం 20 ఏళ్లు పడుతుంది. కానీ ఒకసారి వారు సక్సెస్‌ను అందుకున్నాక, దాన్ని మళ్లీ వెనక్కి చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా ఉంటుంది.

    ప్రేమ జీవితం

    ప్రేమ జీవితంలో కూడా చాలెంజ్లు ఉంటాయి. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ప్రేమ, వైవాహిక జీవితంలో నమ్మకంగా ఉంటారు. కానీ తిరిగి వారికి సమస్యలే వస్తాయి. విడిపోవడం వంటివి కూడా చూడచ్చు. అయితే రిలేషన్‌షిప్‌ను కాపాడుకోవడానికి ఎంతగానో కష్టపడతారు. కానీ ఆ కష్టాన్ని వారి భాగస్వామి గుర్తించకపోవచ్చు.

    గమనిక : ఈ కథనంలో మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు పూర్తిగా నిజమైనది, ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పలేము. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు ఖచ్చితంగా సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.

