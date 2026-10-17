అక్టోబర్ మిగిలిన 15 రోజులు ఈ 6 రాశులకు అదృష్టం.. ఆరోగ్యం, ధనలాభాలతో శుభకాలం!
అక్టోబర్ నెలలో మిగిలిన రోజులు మేషం, సింహం, కన్య, తుల, ధనుస్సు, మకర రాశుల వారికి అనుకూలంగా ఉంటాయని జ్యోతిష్య అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ కాలంలో ఆరోగ్యం మెరుగుపడటం, ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడటం, నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవడం, ఉద్యోగం మరియు వ్యాపారంలో గుర్తింపు పొందడం వంటి ప్రయోజనాలు కలగవచ్చని భావిస్తున్నారు.
అక్టోబర్ నెల సగం పూర్తయింది. రాబోయే పదిహేను రోజులు తమ జీవితాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయనే ఆసక్తి ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ మిగిలిన రోజుల్లో కొన్ని ప్రత్యేక రాశుల వారికి ఆరోగ్యం మెరుగుపడటంతో పాటు ప్రభుత్వ రంగం నుంచి ఊహించని ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి.
మేషం, సింహం, కన్య, తులా, ధనుస్సు మరియు మకర రాశుల వారికి ఈ కాలం అత్యంత అనుకూలంగా మారనుంది. ఆయా రాశుల వారి జీవితాల్లో రాబోయే మార్పులేంటో ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఈ పదిహేను రోజులు ఆర్థికంగా, మానసికంగా ఎంతో ఊరటనిస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు బలపడతాయి. ప్రభుత్వ రంగం నుంచి రావాల్సిన పనులు పూర్తవుతాయి. చాలాకాలంగా ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ పట్టాలెక్కడంతో మనసుకు ప్రశాంతత దక్కుతుంది.
సింహ రాశి
ఇక సింహ రాశి వారి పరాక్రమం ఈ కాలంలో గణనీయంగా పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది, తలపెట్టిన ప్రతి పని విజయవంతంగా పూర్తవుతుంది. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు ఇనుమడించడంతో పాటు ఆఫీసులో మీ పనికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది.
కన్య రాశి
కన్య రాశి వారికి ప్రభుత్వ వ్యవస్థలతో అనుసంధానం పెరుగుతుంది. ప్రభుత్వపరంగా లభించే ప్రయోజనాలు మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని బలపరుస్తాయి. ముఖ్యంగా తండ్రి వైపు నుంచి విశేషమైన లాభాలు అందే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది.
తులా రాశి
తులా వారికి ఈ రోజులు ఎంతో ఉత్సాహాన్ని ఇస్తాయి. శరీరంలో కొత్త శక్తిని ఆస్వాదిస్తారు. తండ్రి గారి సహకారంతో కీలకమైన పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ప్రతి పనిలోనూ మీ పూర్తి ఏకాగ్రత కనిపిస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి ఆదాయ మార్గాలు విస్తరిస్తాయి. వ్యాపార లేదా వ్యక్తిగత పనుల నిమిత్తం ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ ప్రయాణాల వల్ల మంచి ఫలితాలు దక్కుతాయి.
మకర రాశి
మకర వారికి రాజకీయ రంగంలో ఉన్నవారికి లేదా ఆ సంబంధిత కార్యకలాపాలు సాగించేవారికి అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. వ్యాపారస్తులకు ఊహించని లాభాలు దక్కడంతో మనసంతా ఆనందంతో నిండిపోతుంది.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More