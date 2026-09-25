అక్టోబర్ నెలలో 4 ప్రధాన గ్రహాల సంచారంలో మార్పు.. ఈ రాశులకు లాభాలే లాభాలు!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం అక్టోబర్ నెలలో నాలుగు ప్రధాన గ్రహాల సంచారాల్లో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయని ఈ కథనం పేర్కొంటోంది. శుక్రుడు, సూర్యుడు, బుధుడు, గురుడు రాశి మార్పులు చేయడం వల్ల ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక అంశాలు, సంబంధాలపై ప్రభావం ఉంటుందని జ్యోతిష్య విశ్వాసం.
అక్టోబర్లో ప్రధాన గ్రహాల రాశి మార్పులు: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం అక్టోబర్ నెల అత్యంత కీలకమైన, విశేషమైన మాసంగా నిలవనుంది. ఈ నెలలో వరుసగా నాలుగు ప్రధాన గ్రహాల సంచారంలో భారీ మార్పులు చోటు చేసుకోనున్నాయి.
గ్రహాల గమనంలో జరిగే ఈ పెను మార్పులు మానవ జీవితాలపై, ముఖ్యంగా ద్వాదశ రాశుల వారి ఉద్యోగ, వ్యాపార మరియు ఆర్థిక రంగాలపై గాఢమైన ప్రభావాన్ని చూపనున్నాయి. కెరీర్లో ఎదుగుదల కోరుకునే వారికి, కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఈ కాలం ఎంతో ప్రయోజనకరంగా మారనుంది.
అక్టోబర్లో ప్రధాన గ్రహాల రాశి మార్పులు ఇలా ఉన్నాయి:
అక్టోబర్ 3 - శుక్రుడి వక్రగమనం: ప్రేమ, వివాహం, భోగభాగ్యాలు, లలిత కళలకు కారకుడైన శుక్రుడు అక్టోబర్ 3న వక్రీకరించనున్నారు. దీనివల్ల సుఖసౌకర్యాలు మరియు సంబంధాల పరంగా కొన్ని కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయి.
అక్టోబర్ 17 - సూర్య సంచారం: సూర్య భగవానుడు కన్యా రాశి నుంచి తులా రాశిలోకి ప్రవేశిస్తారు. దీనిని తులా సంక్రాంతి అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ మార్పు ఉద్యోగంలో అధికారుల మద్దతును, సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలను ఇస్తుంది.
అక్టోబర్ 24 - బుధుడి తిరోగమనం: బుధుడు వక్ర మార్పు చెందడం వల్ల కమ్యూనికేషన్, వ్యాపార లావాదేవీలు, మరియు ఆర్థిక లెక్కల్లో అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
అక్టోబర్ 31 - గురుడి సింహ రాశి ప్రవేశం: ఈ నెలలోనే అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన గోచరంగా భావించే దేవగురు బృహస్పతి.. కర్కాటక రాశి నుంచి సింహ రాశిలోకి అడుగుపెడతారు. విద్య, ధన, సంతాన మరియు దైవిక విషయాలపై ఈ గోచర ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
ఈ గ్రహ సంచారంలో మార్పుతో ఏయే రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది?
గ్రహాల ఈ ప్రత్యేక కలయిక మరియు వరుస మార్పుల కారణంగా మేషం, మిథునం, సింహం, తులా, ధనుస్సు మరియు కుంభ రాశుల జాతకులకు ఈ అక్టోబర్ మాసం స్వర్ణయుగంగా మారుతుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ రాశుల వారికి ఉద్యోగంలో ఊహించని పదోన్నతులు లభించడంతో పాటు, వ్యాపారస్తులకు నూతన లాభదాయక ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. నిలిచిపోయిన పనులన్నీ దైవానుగ్రహంతో వేగంగా పూర్తవుతాయి.
అయితే, గ్రహాల వక్రగమనం ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశుల వారు ఖర్చుల విషయంలో, అలాగే ముఖ్యమైన ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు తగు జాగ్రత్తలు పాటించడం శ్రేయస్కరం. తొందరపాటు నిర్ణయాలు ఇబ్బందులకు గురిచేయవచ్చు కాబట్టి ఆలోచించి అడుగువేయాలి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More