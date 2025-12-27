Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    డిసెంబర్ 29న సూర్య సంచారంలో మార్పు, మూడు రాశులకు గోల్డెన్ డేస్.. డబ్బు, సంతోషంతో పాటు ఎన్నో!

    డిసెంబర్ 29, 2025న సూర్యుడు మూల నక్షత్రాన్ని విడిచిపెట్టి పూర్వాషాఢ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. పూర్వాషాఢ నక్షత్రాధిపతి శుక్రుడు. శుక్రుడు సంతోషం, వైభవం, కళ మరియు ప్రేమకు ప్రతీక. సూర్యుని ఈ నక్షత్ర పరివర్తన జనవరి 10, 2026 వరకు ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఆర్థిక లాభాలు, కెరీర్ లో పురోగతి ఉంటాయి.

    Published on: Dec 27, 2025 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    గ్రహాల రాజు సూర్యుడు ప్రస్తుతం గురువు రాశి అయిన ధనుస్సులో సంచరిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు డిసెంబర్ 29, 2025 న ఉదయం 6:37 గంటలకు సూర్యుడు మూల నక్షత్రాన్ని విడిచిపెట్టి పూర్వాషాఢ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. పూర్వాషాఢ నక్షత్రాధిపతి శుక్రుడు. శుక్రుడు సంతోషం, వైభవం, కళ మరియు ప్రేమకు ప్రతీక.

    సూర్యుడి నక్షత్ర సంచారంలో మార్పు, ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు
    సూర్యుడి నక్షత్ర సంచారంలో మార్పు, ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు

    సూర్యుని ఈ నక్షత్ర పరివర్తన జనవరి 10, 2026 వరకు ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఆర్థిక లాభాలు, కెరీర్ లో పురోగతి మరియు కొన్ని రాశిచక్రాలకు సౌకర్యాలు పెరిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. మేషరాశి, సింహ రాశి మరియు ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ సమయం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ రాశిచక్రాలపై ప్రభావం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    సూర్యుడి నక్షత్ర సంచారంలో మార్పు, ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు

    మేష రాశి: వ్యాపారం, వృత్తిలో కొత్త శిఖరాలు

    సూర్యుని పూర్వాషాఢ సంచారం మేష రాశి ప్రజలకు ఎంతో శుభప్రదమైనది. వ్యాపార సంబంధిత ప్రణాళికలు విజయవంతం అవుతాయి. పనిప్రాంతంలో మద్దతు ఉంటుంది. మీరు కష్టపడి పని చేయడం వల్ల ఫలితాలను పొందుతారు. గౌరవం లేదా పదోన్నతి పొందే అవకాశం ఉంటుంది.

    వ్యాపారులకు కొత్త ఒప్పందాలు, డబ్బు సంపాదించే అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. కుటుంబం, స్నేహితులతో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. విద్యార్థులు ముందుకు సాగడానికి అవకాశాలు పొందుతారు. కొత్త కోర్సులో చేరవచ్చు. మనస్సులో సంతోషం ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఇది మీకు కొత్త ప్రారంభానికి సమయం.

    సింహ రాశి: ఆత్మవిశ్వాసం, కీర్తి పెరుగుతాయి

    ఈ సంచారం ద్వారా సింహ రాశి వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంటుంది. వ్యాపార విస్తరణ ప్రణాళికలు విజయవంతమవుతాయి. కొత్త ఆర్డర్లు అందుతాయి. మీ నైపుణ్యాలు మెరుగుపడతాయి. బంగారం, వెండి లేదా ఆస్తి కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి.

    మీరు కొత్త స్నేహాలు, నెట్‌వర్కింగ్ నుంచి ప్రయోజనం పొందుతారు. తండ్రితో సంబంధాలు బలంగా ఉంటాయి. మీరు అదృష్టవంతులుగా భావిస్తారు. మీ కెరీర్‌లో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు మరియు విజయం సాధిస్తారు. ఈ సమయం మీకు వైభవం మరియు గౌరవాన్ని తెస్తుంది.

    ధనుస్సు రాశి: విజయాలు, సంతోషం

    ధనుస్సు రాశి వారు ఈ సంచారం ద్వారా ఎక్కువ ప్రయోజనాన్ని పొందుతారు, ఎందుకంటే సూర్యుడు మీ రాశిలో ఉంటాడు. మీరు పరీక్ష లేదా ఇంటర్వ్యూలో విజయం సాధిస్తారు. మీరు కొత్త ఉద్యోగం ప్రారంభించినట్లయితే శుభవార్త వస్తుంది. కుటుంబంలో శాంతి మరియు సంతోషం ఉంటుంది.

    ప్రేమ జీవితం గొప్పగా ఉంటుంది. సంబంధంలో సానుకూల శక్తి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు కొత్త ఉద్యోగం లేదా బదిలీ పొందవచ్చు. రావాల్సిన డబ్బులు తిరిగి వస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఈ సమయం మీకు కావలసిన విజయం మరియు ఆనందాన్ని తెస్తుంది.

    జాగ్రత్తలు, పరిహారాలు

    ఈ సంచారం శుభప్రదమైనది, కానీ కోపం మరియు తొందరపాటును నివారించండి. ఆదివారం నాడు సూర్యుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించి ‘ఓం గృణః సూర్య నమః’ అనే మంత్రాన్ని పఠించండి. ఎర్ర బట్టలు ధరించి బెల్లం దానం చేయాలి. ఇది సూర్యుని కృపను మరింత పెంచుతుంది.

    సూర్యుని పూర్వాషాఢ నక్షత్ర సంచారం మేషరాశి, సింహరాశి మరియు ధనుస్సు రాశి ప్రజలకు సంపద, విజయం మరియు సంతోషం యొక్క వరాన్ని తెస్తోంది. మీరు ఈ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే అదృష్టం ప్రకాశిస్తుంది.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/డిసెంబర్ 29న సూర్య సంచారంలో మార్పు, మూడు రాశులకు గోల్డెన్ డేస్.. డబ్బు, సంతోషంతో పాటు ఎన్నో!
    News/Rasi Phalalu/డిసెంబర్ 29న సూర్య సంచారంలో మార్పు, మూడు రాశులకు గోల్డెన్ డేస్.. డబ్బు, సంతోషంతో పాటు ఎన్నో!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes