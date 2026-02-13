మహాశివరాత్రి నాడు మహాలక్ష్మీ, శుక్రాదిత్య, బుధాదిత్యతో సహా 6 రాజయోగాలు.. పన్నెండు రాశుల జీవితంలో అనేక మార్పులు!
మహాశివరాత్రి నాడు చంద్రుడు మకర రాశిలో ఉంటాడు. మకర రాశికి అధిపతి శని. కుజుడు కూడా ఆ రోజు మకర రాశిలోనే సంచారం చేస్తాడు. బుధుడు కుంభంలో సంచరిస్తాడు. బృహస్పతి తన ఉన్నత రాశి మిథున రాశిలో ఉంటాడు. శుక్రుడు కుంభంలో ఉండగా, శని మీనంలో సంచారం చేస్తాడు. కేతువు సింహ రాశిలో, రాహు కుంభ రాశిలో సంచారం చేస్తారు.
ఈ విధంగా మకర రాశిలో త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడుతుంది, మహాలక్ష్మి యోగం ఏర్పడుతుంది.
ఒక వైపు బుధుడు, శుక్రుడు కుంభ రాశిలో ఉండటం వల్ల లక్ష్మీ నారాయణ యోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. సూర్యుడు మరియు బుధుడు కలిసి వుండటం వల్ల బుధాదిత్య యోగం ఏర్పడుతోంది. శుక్రుడు, సూర్యుడు కలిసి ఉండటం వల్ల శుక్రాదిత్య యోగం ఏర్పడుతోంది. కుజుడి కారణంగా రుచక యోగం ఏర్పడుతోంది.
అలాగే అమృత యోగం, సర్వార్థ సిద్ధి యోగం కూడా ఆ రోజు ఏర్పడడం విశేషం. ఇలా శివరాత్రి నాడు ఈ యోగాలు ఏర్పడడంతో పన్నెండు రాశులపై ప్రభావం పడుతుంది. మరి ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.
మేషరాశి:- ఆర్థిక పురోగతికి మార్గం సుగమం అవుతుంది. వ్యాపారంలో లాభం పెరుగుతుంది. పూర్వీకుల ఆస్తి పెరుగుతుంది. గౌరవం, ప్రతిష్ట పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో పురోగతి మరియు కొత్త బాధ్యత లభిస్తుంది.
వృషభరాశి:- ఉద్యోగం మరియు వ్యాపారంలో పురోగతి ఉంటుంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం చూస్తున్న వారికి ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఇల్లు మరియు కారు ఆనందం పెరుగుతుంది. శౌర్యం, శ్రమ పెరుగుతాయి. తల్లి ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి.
మిథున రాశి:- మనోధైర్యం తగ్గుతుంది మరియు ఆరోగ్యం పట్ల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. సామాజిక హోదా, ప్రతిష్ట మరియు గౌరవం పెరుగుతాయి. ఉద్యోగం, పని ప్రాంతంలో మార్పులు ఉంటాయి. తల్లి ఆరోగ్యం గురించి ఆందోళన పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పురోగతి ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి:- మనోధైర్యం, వ్యక్తిత్వం మెరుగుపడతాయి. మేధో సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. కోపం పెరుగుతుంది. కుటుంబ ఆందోళన వల్ల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. కడుపు, పాదాల సమస్యలు ఉంటాయి. ఇల్లు, కారు ఖర్చులు పెరుగుతాయి.
సింహ రాశి:- ఆరోగ్యం గురించి ఆందోళన పెరుగుతుంది. మానసిక ఆందోళన పెరుగుతుంది. రోజువారీ ఉద్యోగ బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ద్వారా లాభాలు పెరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో సమస్యలు పెరుగుతాయి. పిల్లల వైపు నుంచి ఆనందం పెరుగుతుంది.
కన్య రాశి:- పోటీ పరీక్షల్లో గెలుస్తారు. శత్రువులను గెలుస్తారు. మీ ప్రసంగాన్ని నియంత్రించండి. మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. అకస్మాత్తుగా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఇల్లు, కారు ఆనందం పెరుగుతుంది.
తులా రాశి:- ఆర్థిక పురోగతి ఉంటుంది, కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడతాయి. రియల్ ఎస్టేట్, నిర్మాణ రంగానికి సంబంధించిన వ్యక్తులకు ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మార్పు, పదోన్నతి సాధ్యమవుతుంది.
వృశ్చిక రాశి:- నైతికత, వ్యక్తిత్వం, కృషి, శక్తి పెరుగుతాయి. ఆనందం పెరుగుతుంది. ప్రభుత్వ వ్యవస్థ నుండి ప్రయోజనాలను పొందుతారు. గుండె జబ్బులకు సంబంధించిన సమస్యల వల్ల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. పని ప్రదేశం, కార్యాలయంలో మార్పులు ఉంటాయి.
ధనుస్సు రాశి:- మానసిక మరియు మేధో సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. మీ ప్రసంగాన్ని నియంత్రించుకోండి. కుటుంబ ఖర్చులు మరియు కుటుంబ పనులు పెరుగుతాయి. కార్యాలయంలో అడ్డంకులు ఉంటాయి. మీ తండ్రి ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి.
మకర రాశి:- ఉద్యోగం, వ్యాపారం మరియు వృత్తిలో పురోగతి ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో ప్రేమ సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. కొత్త పని ప్రారంభమవుతుంది. కుటుంబ పనిలో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కడుపు, పాదాల సమస్యల కారణంగా ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పురోగతి ఉంటుంది.
కుంభ రాశి:- కుటుంబ పురోగతి ఉంటుంది. పిల్లల వైపు నుండి శుభవార్త వస్తుంది. జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం గురించి కొంత ఆందోళన ఉంటుంది. రోజువారీ ఆదాయం మరియు ఉపాధికి సంబంధించి గందరగోళం పెరుగుతుంది. ప్రయాణ ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆనందం మరియు సుఖాల వనరులు పెరుగుతాయి.
మీన రాశి:- శత్రువులపై విజయం ఉంటుంది. సంతోషం కొంత తగ్గుతుంది. హోదా, ప్రతిష్ట మరియు మర్యాద పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పురోగతి ఉంటుంది. డిగ్రీలు మరియు చదువులకు సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. పిల్లల వైపు నుంచి శుభవార్త వస్తుంది.